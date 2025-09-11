Slováci objavujú hubovú kávu. Nápoj pre energiu, imunitu aj pokojný spánok

Huby sa v kuchyni tradične používajú do polievok, omáčok či praženice, no v posledných rokoch si našli cestu aj do menej tradičných jedál a nápojov. Jedným z nich je hubová káva, ktorá spája klasickú kávu s extraktmi z tzv. medicinálnych húb. Hoci môže znieť netradične, v Ázii sa hubové nápoje využívajú už celé stáročia a dnes si získavajú popularitu aj v Európe.
Čo je hubová káva
Ide o zmes klasickej mletej kávy a sušených alebo extrahovaných húb. Vďaka tomu si zachováva povzbudzujúci účinok kofeínu, no zároveň do tela prináša látky, ktoré sa prirodzene nachádzajú v hubách – polysacharidy, antioxidanty, vitamíny a minerály. Obsah kofeínu je často nižší ako v čistej káve, preto ju mnohí znášajú lepšie, najmä ak mávajú problémy so žalúdkom po silnej káve.
Prečo sa hovorí o zdravotných účinkoch húb
Niektoré huby, známe aj ako funkčné alebo medicinálne, sú predmetom výskumu pre ich možné pozitívne účinky na zdravie. Laboratórne a zvieracie štúdie ukazujú, že obsahujú látky podporujúce imunitný systém a pôsobiace ako antioxidanty. Klinické dôkazy u ľudí sú zatiaľ obmedzené, preto je vhodné hovoriť skôr o potenciálnych prínosoch, nie o zaručených účinkoch.
Najčastejšie používané huby v káve
- Reishi (leskokôrka lesklá) – skúma sa jej vplyv na imunitu a spánok, tradične sa používa v čínskej medicíne ako podpora vitality.
- Cordyceps – môže prispievať k zvýšeniu energie a k správnej činnosti dýchacieho systému, výskum stále prebieha.
- Chaga – obsahuje veľa antioxidantov a skúma sa jej vplyv na ochranu buniek pred oxidačným stresom.
- Shiitake – má látky, ktoré môžu podporovať zdravie srdca a hladinu cholesterolu.
- Maitake – skúma sa jej možný účinok na metabolizmus a hladinu cukru v krvi.
Tieto huby sa používajú aj ako doplnky výživy, ale vo forme kávy ide skôr o jemný doplnok stravy než o plnohodnotnú liečebnú dávku.
Čo môžete od hubovej kávy čakať
- Energizujúci účinok – vďaka kofeínu povzbudzuje podobne ako klasická káva, často však s miernejším účinkom.
- Nižšia kyslosť – mnohí spotrebitelia uvádzajú, že je šetrnejšia k tráveniu.
- Možné zdravotné benefity – látky z húb môžu podporiť imunitu či pôsobiť ako antioxidanty, no účinky závisia od konkrétneho druhu huby, množstva a kvality spracovania.
Na čo si dať pozor
- Nie je to zázračný nápoj. Hubová káva môže byť príjemným doplnkom, ale nenahradí zdravú stravu, pohyb ani lekársku starostlivosť.
- Účinnosť sa líši. Obsah aktívnych látok závisí od spôsobu spracovania a množstva húb v produkte.
- Možné interakcie. Niektoré huby môžu ovplyvňovať účinky liekov, preto je vhodné poradiť sa s lekárom, ak užívate lieky alebo máte zdravotné problémy.
Hubová káva je zaujímavou alternatívou pre tých, ktorí hľadajú miernejší kofeínový nápoj a chcú vyskúšať funkčné huby v praktickej forme. Prináša kombináciu chuti kávy s prírodnými látkami z húb, ktoré sa skúmajú pre svoje možné zdravotné prínosy. Očakávať od nej zázraky by však bolo prehnané – ide skôr o doplnok zdravého životného štýlu než o liek.