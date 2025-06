Slováci objavili Modrú lagúnu. Skrytý dovolenkový raj len 10 kilometrov od hraníc

Ešte pred pár desiatkami rokov sa týmto miestom ozýval hluk ťažobných strojov a všade naokolo bol prach. Dnes by ste už len ťažko uverili, že práve tu sa kedysi dobývalo uhlie. Berzdorfské jazero v Nemecku sa totiž v priebehu posledných rokov premenilo na dovolenkový raj, ktorý mnohí označujú za „Karibik“ hneď za hranicami. Zabudnite na preplnené pláže pri slovenských jazerách. Tu vás čaká čistá voda, jemný piesok a pokojná atmosféra ako stvorená na oddych snov.

Ak stále váhate, kam tento rok vyraziť na dovolenku, máme pre vás fantastický tip. Nemusíte cestovať stovky kilometrov k moru, tento skvost nájdete len 10 kilometrov od česko-nemeckých hraníc, blízko historického mesta Görlitz (po slovensky Zhorelec) v Sasku. Z Bratislavy ste tu autom približne za päť hodín, z Prahy však iba za dve hodinky. A stojí to naozaj za to!

Od uhoľného dolu k tropickej oáze

Jazero, ktoré dnes pokrýva úctyhodnú plochu 960 hektárov, vzniklo postupným zatopením bývalého povrchového lomu. Uhlie sa tu ťažilo už od roku 1835, ale posledné vozne s uhlím opustili lom v roku 1997. Od roku 2004 sa potom lokalita začala plniť vodou a od roku 2013 je jazero úplne napustené a sprístupnené širokej verejnosti.

Najpopulárnejšia pláž nesie romantický názov „Modrá lagúna“ (Blaue Lagune) a naozaj pripomína tropickú idylku. Piesok, ktorý sem doviezli až z pobrežia Baltiku, je neuveriteľne jemný, biely a vytvára atmosféru ako z dovolenkových katalógov. Návštevníci sa môžu tešiť nielen z čistých vôd bez medúz, ale aj z pozvoľného vstupu do vody, ktorý ocenia najmä rodiny s deťmi. Navyše, v letnej sezóne sú tu pre bezpečnosť prítomní skúsení plavčíci.

Pozrite sa, ako krásne vyzerá Berzdorfské jazero vo videu:

Viac pláží, viac možností oddychu

Jazero však ponúka omnoho viac, než len Modrú lagúnu. Na severnej strane sú populárne pláže Nordstrand a Nord-Oststrand, ktoré majú kombináciu piesočnatých a kamienkových vstupov do vody. Nájdete tu aj dobre vybavené detské ihriská a dostatok parkovacích miest v tesnej blízkosti. Hoci je vstup do vody pozvoľný, oplatí sa tu nosiť topánky do vody, keďže dno miestami pokrýva drvený kameň.

Ak hľadáte ešte pokojnejšiu lokalitu, zamierte na západnú stranu jazera, kde sa nachádza menej známa pláž Strand am Buschbach. Táto časť jazera je menej navštevovaná, vďaka čomu tu panuje príjemný pokoj a prirodzené prostredie bez infraštruktúry.

Milovníci psov, vitajte!

Hoci na oficiálne pláže je vstup s domácimi miláčikmi zakázaný, nemusíte svojho štvornohého kamaráta nechať doma. Okolie jazera ponúka miesta, kde je kúpanie psov povolené, a tieto lokality sú jasne označené tabuľami „Hundestrand“. Takže dovolenku pri vode si môžete bez obáv užiť aj spolu so psom.

Bezproblémové parkovanie

Na rozdiel od preplnených letovísk pri mori tu nájdete dostatok parkovacích miest. Počas hlavnej sezóny sú k dispozícii až štyri veľké parkoviská, ktoré dohromady ponúkajú viac ako tisíc parkovacích miest. Nájdete ich napríklad pri Modrej lagúne, v prístave, pri severnej pláži, ako aj na ostrove Sinne a pri obci Tauchritz.

Raj aj pre cyklistov a športových nadšencov

Lokalita okolo Berzdorfského jazera nadchne nielen milovníkov vodných radovánok, ale aj nadšencov športu. Okolo celého jazera vedie perfektne upravená cyklotrasa s dĺžkou až 18 kilometrov, ktorá je vhodná aj na kolieskové korčule a turistické prechádzky.

K dispozícii je množstvo vodných športov – od paddleboardingu cez jachting až po obľúbené jazdy na člnkoch. Nuda tu nehrozí ani vašim deťom. Pre nich je pripravené dobrodružné ihrisko, lanové centrum priamo pri Modrej lagúne alebo dokonca minigolf s motívmi známeho mesta Görlitz.

Pohodlná dostupnosť aj vlakom či na bicykli

Najväčšou výhodou tejto dovolenkovej destinácie je jej výborná dostupnosť. Nepotrebujete ani auto. Pravidelné vlakové spoje z Čiech vás dostanú až do Görlitzu, odkiaľ to máte k jazeru len pár minút jazdy autobusom či krátku cyklojazdu po bezpečnej cykloceste. To všetko prispieva k maximálnemu pohodliu pre všetkých, ktorí hľadajú oddych bez stresu a dlhého cestovania.