Slováci, ktorí nechávajú nabíjačky trvalo zapojené, môžu byť nepríjemne prekvapení: Prečo by ste to nemali podceňovať

V mnohých slovenských domácnostiach sa bežne stáva, že nabíjačky mobilných telefónov, tabletov či iných elektronických zariadení zostávajú nepretržite zapojené v zásuvke. Tento na prvý pohľad nenápadný zvyk je považovaný za pohodlný – veď nabíjací kábel vždy čaká pripravený na použitie. Napriek tomu sa s týmto prístupom spája viacero rizík a dôsledkov, o ktorých sa často nehovorí. Nasledujúce riadky vám ukážu, prečo sa oplatí vytvoriť si nový návyk a nabíjačky odpájať hneď po skončení nabíjania.

Nenápadná, no stála spotreba elektriny

Jednou z najvýraznejších príčin, prečo by sme nemali nabíjačky nechávať v zásuvke, je ich nepretržitá, hoci malá spotreba energie. Napriek tomu, že nie sú pripojené k žiadnemu mobilnému telefónu či inému zariadeniu, dokážu si odoberať isté množstvo elektriny neustále. Táto “kvapka” spotreby sa môže javiť zanedbateľná, avšak v dlhodobom meradle dokáže ovplyvniť výšku faktúr za elektrinu.

Nejde pritom len o jednu nabíjačku v domácnosti. Mnohí z nás majú viacero prístrojov – od smartfónov cez tablety až po notebooky či inteligentné hodinky. Každý z týchto prístrojov má vlastný adaptér. Ak sú všetky spotrebiče nepretržite pripojené do siete, aj drobná spotreba narastá. Z praktického pohľadu to znamená dlhodobé a zbytočné plytvanie energiou, čo sa môže prejaviť nielen na peňaženke, ale aj na celkovej zaťaženosti energetických zdrojov.

Nebezpečenstvo požiaru a ďalšie bezpečnostné riziká

Mnohí považujú riziko požiaru za zanedbateľné, keďže moderné nabíjačky sú obvykle vybavené bezpečnostnými prvkami. Nanešťastie, práve staršie alebo lacnejšie modely, ktoré nemusia spĺňať prísne bezpečnostné normy, môžu byť náchylné k prehrievaniu. Vo chvíli, keď sa takéto zariadenie prehrieva dlhšiu dobu, môže dôjsť k vzniku elektrického skratu. V extrémnych prípadoch sa môže rozhoriť aj požiar, ktorého dôsledky bývajú katastrofické.

Preto odborníci zdôrazňujú, že je vhodné nabíjačky pravidelne kontrolovať. Ak sa vám zdá, že sa nadmerne zahrievajú, alebo postrehnete poškodenie kábla, prípadne aj samotného adaptéra, je najlepšie tieto pomôcky okamžite vymeniť. Výdavok na novú nabíjačku je omnoho nižší než škody, ktoré by mohol spôsobiť možný skrat či požiar v byte či dome.

Skrátená životnosť nabíjačky

Možno to znie prekvapivo, ale časté a dlhodobé pripojenie k elektrickej sieti môže neblaho vplývať aj na samotnú nabíjačku. Jej súčasti, ako sú kondenzátory, sa rýchlejšie opotrebujú, keď sú vystavené nepretržitému prúdeniu elektriny. V praxi to znamená, že nabíjačka, ktorú by ste mohli využívať ešte niekoľko rokov, môže prestať fungovať oveľa skôr, ak ju neustále nechávate zapnutú. Následne si musíte zaobstarať nový adaptér – a to pre mnohých ľudí predstavuje zbytočný náklad navyše.

Negatívny dopad na životné prostredie

Nabíjačky ponechané v zásuvke v podstate trvalo spotrebúvajú energiu, a tá je často vyrábaná z fosílnych palív. Následkom toho stúpa produkcia emisií oxidu uhličitého a prehlbuje sa environmentálna záťaž. Odpojením zbytočne pripojených nabíjačiek možno síce ušetríme len niekoľko kilowatthodín ročne, no z hľadiska celospoločenského úsilia o ochranu prírody má význam každé opatrenie.

Zároveň, ak sa vaše nabíjačky častejšie kazia a musíte ich nahrádzať novými, narastá produkcia elektronického odpadu. Vyrábanie aj likvidácia elektroniky má navyše vlastný negatívny dosah na životné prostredie. Nepretržité používanie starších, menej kvalitných nabíjačiek tak zaťažuje prírodu omnoho viac, než by sme si mysleli.

Rady a odporúčania od odborníkov

Ak premýšľate nad tým, ako svoje návyky pozmeniť a zlepšiť, odporúčania sú v princípe jednoduché:

Vždy odpájajte nabíjačku po nabití zariadenia

Nechajte si nabitý mobil či tablet a nabíjačku zbytočne nevyužívajte ďalej. Ak máte nabitých hneď niekoľko zariadení, snažte sa ustriehnuť, aby žiadna nabíjačka nezostala v zásuvke. Investujte do kvalitného príslušenstva

Hoci originálne alebo certifikované nabíjačky môžu stáť o niečo viac, spravidla ponúkajú vyššiu bezpečnosť a dlhšiu životnosť. Kvalitné modely majú často lepšie obvody na ochranu pred prehriatím či skratom. Sledujte stav nabíjačiek a všímajte si varovné signály

Ak sa vám na nabíjačke čosi nezdá, napríklad sa začne silno zahrievať, vydáva nezvyčajné zvuky či je viditeľne poškodený kábel, radšej ju okamžite prestaňte používať. Predídete tak riziku požiaru a neželaným výdavkom na väčšie opravy. Zvážte použitie predlžovacej lišty s vypínačom

Ak máte doma veľa nabíjačiek a spotrebičov, môže byť pohodlným riešením predlžovací kábel či lišta s centrálnym vypínačom. Vďaka nemu viete odpojiť všetky nevyužívané zariadenia jedným kliknutím. Buďte ohľaduplní k životnému prostrediu

Nejde len o samotnú elektrinu, ale aj o znižovanie elektronického odpadu. Prístup „odpojiť a zachrániť“ sa tak postará o zdravšie, zelenšie prostredie a zároveň šetrí aj vaše financie.

Prečo by ste mali zmeniť svoje návyky?

Neustále nechať nabíjačku zapojenú v sieti sa môže zdať ako zanedbateľný problém. Avšak v skutočnosti je to jednoduchý spôsob, ako šetriť energiu, chrániť vlastný domov pred nebezpečenstvom a predĺžiť životnosť nabíjacích zariadení. Zároveň ide o praktický krok vpred v starostlivosti o prírodu, keďže čím menší bude dopyt po nových produktoch, tým menej elektronického odpadu vznikne.

Pohodlnosť je síce silným argumentom, no vedomie, že prijatím týchto odporúčaní zlepšujete svoju finančnú situáciu, zvyšujete bezpečnosť a prispievate k udržateľnému spôsobu života, by vás malo motivovať k zmene. Stačí len pamätať na pár jednoduchých zásad: po dobití zariadenia nabíjačku vytiahnuť zo zásuvky a občas skontrolovať jej stav. Týmto krokom môžete predísť nenápadným, no výrazným následkom.