Slováci často netušia, že s papierom na pečenie je pred použitím dobré urobiť jednu drobnosť. Mnohí ho používajú nesprávne

Papier na pečenie sa v slovenských kuchyniach stal takmer nevyhnutnou súčasťou výbavy. Niet sa čomu čudovať – dokáže uľahčiť pečenie, šetriť čas pri umývaní riadu a chrániť plechy pred usadenými zvyškami cesta. Väčšinou stačí odtrhnúť či odstrihnúť požadovaný kúsok, položiť ho na plech alebo do tortovej formy a je to. Jedlo sa vďaka nemu neprilepí a ľahko ho vyberiete. Napriek všetkým týmto výhodám však mnoho ľudí nevie, že pred pečením sa odporúča s papierom urobiť ešte jeden, na prvý pohľad nenápadný, krok. A ani tu sa jeho využitie nekončí – viete ho totiž aplikovať na množstvo šikovných trikov nielen pri pečení, ale aj v bežnom živote.

1. Prečo pokrčiť papier na pečenie a ako to presne pomôže

Ak patríte k ľuďom, ktorí zvyknú papier na pečenie iba rozložiť na plech, iste ste si neraz všimli, že sa zvykne rolovať do pôvodného tvaru a vy tak musíte neustále pridŕžať okraje. To môže byť poriadne otravné, hlavne keď sa ponáhľate a chcete rýchlo preniesť cesto či suroviny do rúry.

Pokrčenie papiera a jeho jemné navlhčenie:

Postup : Papiera si odstrihnite potrebnú veľkosť, zrolujte ho do malej gule a potom ho opäť rozložte. Následne môžete pridať niekoľko kvapiek vody alebo ho zľahka poprášiť rozprašovačom, aby sa povrch trošku navlhčil.

Výhoda: Zmenou štruktúry prestane byť papier taký „tvrdohlavý“ a ľahšie priľne k plechu či forme. Konečne sa nebudete trápiť so stále odskakujúcimi rohmi a môžete sa pokojne pustiť do pečenia.

Pre niekoho môže tento trik znieť nelogicky – veď papier sa predsa nemá znehodnocovať. No v skutočnosti mu tým len pomôžete, aby sa ľahšie prispôsobil tvaru nádoby a zostal tam, kde ho chcete mať.

2. Pečenie vo forme s vysokými okrajmi: Ako zaistiť, aby papier držal

V prípade koláčov či zákuskov pečených v nízkych plechoch je to jednoduché – papier na pečenie položíte a hotovo. Lenže ak idete piecť tortový korpus, koláč s krémom alebo zapečené jedlo v nádobe s vyššími stenami, môže sa stať, že vám papier opäť začne „šmýkať“ alebo padať do stredu. Čo s tým?

Použite tuk Pred vložením papiera zľahka natrite boky formy maslom, olejom alebo iným tukom, prípadne posypte múkou.

Dno prikryte papierom na pečenie tak, aby ste vytvorili hladkú vrstvu.

Tuk na bokoch pomôže papiera lepšie priľnúť, čím zamedzíte samovoľnému skĺznutiu. Kolíčky na prádlo Ak sa vám aj napriek tomu papier nedarí udržať na mieste, prichyťte jeho okraje o formu drevenými štipcami (kolíčkami).

Tesne predtým, ako pôjde forma do rúry, kolíčky odoberte. Drevo sa síce v rúre rýchlo zahreje, no zároveň môže začať nepríjemne páliť alebo dokonca tlieť. Krátkodobé použitie pri príprave je však bezpečné a veľmi praktické.

Vďaka týmto malým trikom bude vaša forma vystlaná naozaj precízne a cesto nebude zbytočne stekať pomedzi medzierky.

3. Kornútik na zdobenie: Ako si vyrobiť „zdobičku“ z papiera na pečenie

Profesionálne cukrárske zdobičky alebo trezírovacie sáčky vedia byť pomerne drahé a nie každý ich má vždy po ruke. Papier na pečenie však môže túto funkciu plnohodnotne nahradiť.

Ako na to:

Vystrihnite trojuholník – stačí vám kúsok papiera vo forme trojuholníka (napríklad polovica kruhu, z ktorého vystrihnete tvar trojuholníka). Stočenie do kornútika – zrolujte ho tak, aby ste vytvorili kužeľ s čo najuzavretejšou špičkou. Zabezpečenie – horné prekrývajúce sa okraje jemne zahnite alebo postláčajte, aby sa kornútik nerozpadal. Napĺňanie – zhora nalejte či vložte polevu, čokoládu, krém alebo iné zdobiace hmoty podľa receptu, ktorý práve používate. Úprava špičky – špičku potom môžete odstrihnúť na takú šírku, aká vám vyhovuje, a vytvoriť zdobenie presne podľa vašich predstáv.

Takto dokážete pohodlne vytvárať dekoratívne vzory, nápisy alebo kvapkové efekty na koláče, zákusky, perníky či torty. Ak zdobíte vo veľkom, postavte si dezert na ďalší kus papiera na pečenie – zbavíte sa tak kvapiek polevy a stôl či pracovná doska zostane čistá.

4. Sendviče a toasty bez zbytočného neporiadku

Kto by nemiloval zapečené toasty či sendviče so syrom, šunkou a inými dobrotami? Pri zapekaní v klasickom sendvičovači alebo kontaktnom grile sa syr často roztápa a dokáže prilepiť na horúce platne. Výsledkom je znečistené zariadenie, ktoré sa potom len ťažko čistí.

Riešenie:

Vložte toast medzi dve vrstvy papiera na pečenie.

Horná aj spodná platňa sendvičovača ostanú čisté a po dopečení jednoducho papier vyhodíte.

Navyše týmto spôsobom ľahko predídete aj usadzovaniu prebytočného tuku či iných surovín priamo na horúcich dieloch spotrebiča.

Príprava tak bude nielen menej stresujúca, ale aj hygienickejšia. Papier tu funguje ako praktická bariéra a vy ušetríte čas aj nervy.

5. Skladovanie tvrdých syrov bez plesní: Prečo papier na pečenie a nie plast?

Tvrdé a polotvrdé syry, ako ementál, čedar či parmezán, bývajú často balené v igelitových fóliách. To, že sa v nich môžu rýchlejšie vytvoriť nežiaduce plesne, nie je náhoda – plast totiž neumožňuje syru „dýchať“. Nadmerná vlhkosť sa kumuluje vnútri, čo v kombinácii s teplotnými výkyvmi v chladničke vytvára výborné podmienky pre plesne.

Prečo je papier na pečenie lepší:

Priepustný pre vzduch: Syr nezostane „uzamknutý“ vo vlhkom prostredí.

Odvádza nadmernú vlhkosť: Syr si dlhšie zachová chuť aj konzistenciu.

Ekologickejší: Mnoho papierov na pečenie je dnes kompostovateľných a rozložiteľných, takže pri správnom nakladaní nezaťažujete životné prostredie tak, ako pri jednorazových plastoch.

Správne skladovanie: Zabaľte syr do papiera a následne ho vložte do uzatvárateľnej dózy (ideálne zo skla). Takto predídete jeho vysychaniu a zároveň zabránite tomu, aby zapáchal iné potraviny v chladničke.

6. Praktické zmrazovanie porciovaných jedál

Ak ste fanúšikom „food-prep“ metódy, iste radi pripravujete viaceré porcie jedál dopredu a následne ich uskladníte v mrazničke. Či už ide o fašírky, mäsové plátky, burgery alebo dokonca kúsky cesta, papier na pečenie medzi jednotlivými vrstvami dokáže zabrániť ich zlepovaniu. Pri rozmrazovaní potom nemusíte skúšať silou oddeľovať jednu porciu od druhej – jednoducho vyberiete len toľko, koľko aktuálne potrebujete.

Tento spôsob je ideálny, ak napríklad plánujete mať vždy po ruke rýchle obedové alebo večerné riešenie. Ušetríte si tým nielen priestor a čas, ale aj peniaze, lebo nebudete musieť likvidovať „narušené“ kusy potravy, ktoré sa k sebe prilepili a následne pri oddeľovaní rozpadli.

7. Záchrana zaseknutého zipsu

Nie vždy je papier na pečenie užitočný len v kuchyni. Možno ste sa už stretli so situáciou, keď vám zips na obľúbenej bunde či kabelke zatuhol a jednoducho ho nedokážete posunúť ani o milimeter. Skôr než siahnete po rôznych olejoch alebo sa budete snažiť zips silou prekabátiť (čo môže spôsobiť potrhanie tkaniny), skúste jeden nenápadný trik.

Papier na pečenie ako mazivo:

Vezmite menší kúsok papiera na pečenie. Jemne ním pretrite zuby zipsu. Potom skúste zips niekoľkokrát opatrne roztiahnuť a zatiahnuť hore-dole.

Povrch papiera obsahuje nepriľnavú vrstvu, ktorá sa prenesie na zuby zipsu, zníži trenie a neraz ho uvoľní bez akéhokoľvek poškodenia. Takto si poradíte aj s menšími núdzovými opravami, keď práve nemáte iné mazivo poruke.

8. Papier na pečenie ako váš každodenný pomocník

Zhrňme si, prečo by vo vašej domácnosti nikdy nemal chýbať kvalitný papier na pečenie:

Pred pečením ho pokrčte a navlhčite – zamedzíte neželanému stáčaniu a uľahčíte si umiestnenie papiera do formy. Pre vysoké formy použite tuk alebo kolíčky – tak zafixujete papier aj na strmých bokoch tortovej formy či pekáča. Nahradí profesionálne pomôcky na zdobenie – zrolovaný do kornútika skvelo poslúži pri zdobení koláčov a dezertov. Udrží toaster či sendvičovač čistý – stačí zakliesniť toast medzi dve vrstvy papiera a nebudete riešiť pripečený syr. Skladovanie syrov v ňom je dlhodobo výhodnejšie – syry vydržia čerstvé dlhšie ako v plastovej fólii. Uľahčí mrazenie porciovaných jedál – vložením papiera medzi jednotlivé vrstvy zabránite ich vzájomnému prilepeniu. Dokáže uvoľniť zaseknutý zips – funguje ako nenápadné mazivo, ktoré zníži trenie a pomôže jazdcovi vrátiť sa do pohybu.

V neposlednom rade sa oplatí spomenúť, že papier na pečenie stále prechádza vývojom. V obchodoch už nájdete rôzne ekologické či kompostovateľné varianty, ktoré sú šetrnejšie voči prírode. Rovnako sa na ňom dá piecť takmer bez použitia oleja alebo iných tukov, čo ocenia ľudia so záujmom o zdravší životný štýl.

9. Záver: Jednoduchý a všestranný pomocník

Možno ste doteraz považovali papier na pečenie iba za prostriedok, ktorý vám ušetrí drhnutie pripečeného cesta z plechu. Áno, túto funkciu určite nepopierame – je to jeho najbežnejšie využitie. Avšak, ako sme videli, vďaka nepriľnavej štruktúre, ľahkej manipulácii a schopnosti prispôsobiť sa rôznym tvarom sa stal papier na pečenie malým zázrakom v kuchyni i mimo nej.

Naučte sa využívať jeho potenciál naplno: skúste ho ešte dnes pokrčiť pred ďalším pečením, uskladňujte v ňom tvrdé syry, prípadne ho nasaďte do boja proti zaseknutému zipsu. Zistíte, že tento nenápadný produkt dokáže ušetriť nielen čas, ale často aj peniaze, a ešte pritom zachráni nejeden nerv pri každodenných domácich prácach.

Stačí si zapamätať niekoľko malých trikov a papier na pečenie sa pre vás stane nepostrádateľným pomocníkom, ktorý ocení každý milovník praktických riešení v kuchyni i v bežnom živote. Skúste ho teda nabudúce použiť „inak“ a presvedčte sa, ako veľa možností v sebe skrýva.