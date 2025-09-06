Sladký tip na víkend. Vyskúšajte štrúdľu s vanilkovým tvarohom a šťavnatými slivkami

Domáce koláče patria medzi tie najväčšie potešenia, ktoré si vieme dopriať počas víkendových chvíľ oddychu. A ak hľadáte recept, ktorý je rýchly, chutný a zároveň nikdy nesklame, štrúdľa je jasná voľba. V našej verzii sa spája jemný vanilkový tvaroh so slivkami, čo vytvára dokonalú kombináciu sviežosti a sladkosti.
Štrúdľa alebo závin?
Tento múčnik patrí medzi najobľúbenejšie u nás aj u susedov. A niet sa čo čudovať – na jeho prípravu nepotrebujete špeciálne zručnosti ani dlhé hodiny v kuchyni.
Najčastejšie siahneme po kupovanom lístkovom ceste, ktoré je dnes dostupné v mnohých verziách – od klasického maslového až po celozrnné či bezlepkové alternatívy. Ak si však chcete dopriať trochu iný zážitok, skúste aj kysnuté alebo jogurtové cesto, ktoré dodá závinu inú textúru a chuť.
Náplň, ktorá nikdy nesklame
Srdcom tohto receptu je tvaroh ochutený vanilkou a cukrom. Vanilková pasta je ideálna, ale ak ju nemáte, rovnako dobre poslúži aj vanilkový cukor v sáčku, pár kvapiek extraktu alebo semienka z čerstvého vanilkového lusku.
Práve teraz je sezóna sliviek, a preto im patrí čestné miesto v tejto štrúdli. Ich sladkokyslá chuť sa krásne dopĺňa s jemným tvarohom. Ak však doma nájdete jablká, hrušky, černice alebo máte zásoby mrazeného ovocia z leta, neváhajte ich použiť. Dokonca aj kvalitný džem môže zachrániť situáciu, keď čerstvé ovocie nie je poruke.
Užitočné tipy pred pečením
- Lístkové cesto vždy nechajte pár minút povoliť pri izbovej teplote. Ak je príliš studené, ľahko sa láme a pri rolovaní sa môže trhať.
- Na plnku použite tvaroh z kocky, nie ten vo vaničke – ten býva vodnatejší a mohol by spôsobiť, že závin bude príliš mäkký a rozmočený.
- Slivky ukladajte rezom nadol. Vďaka tomu sa šťava nedostane na povrch cesta a výsledkom bude krásne chrumkavý závin.
Recept: Štrúdľa s vanilkovým tvarohom a slivkami
Čas prípravy: približne 1 hodina
Potrebujete:
- 1 balenie lístkového cesta (najlepšie už rozvaľkané na papieri na pečenie)
- 250 g tvarohu v kocke (obaleného v alobale)
- 1 lyžicu kryštálového cukru
- 1 lyžicu vanilkovej pasty
- 1 vajce
- približne 250 g sliviek
- hrsť nasekaných mandlí na posypanie
Postup prípravy:
- Príprava ovocia a plnky:
Rúru si predhrejte na 200 °C. Slivky umyte, rozpoľte a odstráňte kôstky. V miske premiešajte tvaroh so žĺtkom, cukrom a vanilkovou pastou. Bielok si odložte bokom – použijete ho neskôr na potretie cesta.
- Plnenie cesta:
Lístkové cesto rozviňte spolu s papierom na pečenie. Kraje cesta jemne narežte na prúžky, ktoré vám umožnia neskôr štrúdľu elegantne zapliesť. Do stredu cesta naneste tvarohovú zmes a rovnomerne ju rozotrite. Na vrch poukladajte slivky rezom nadol.
- Zabalenie štrúdle:
Na striedačku prekladajte prúžky cesta cez plnku, aby ste vytvorili pekný zapletaný efekt. Konce cesta pevne stlačte, aby sa pri pečení nerozlepili.
- Dokončenie a pečenie:
Povrch potrite rozšľahaným bielkom a posypte nasekanými mandľami. Vložte do rúry a pečte približne 20 minút, kým štrúdľa nezíska zlatistú farbu a nebude krásne chrumkavá.
- Servírovanie:
Pred krájaním nechajte závin chvíľku vychladnúť. Výborne chutí samotný, ale aj s kopčekom vanilkovej zmrzliny alebo lyžicou kyslej smotany.
Ak máte radi výraznejšiu chuť, môžete do tvarohovej plnky pridať trochu citrónovej kôry alebo štipku škorice. Slivky tak získajú ešte zaujímavejší kontrast a vaša štrúdľa bude pôsobiť ako z cukrárne.