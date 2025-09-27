Sladký poklad do záhrady. Prečo by ste mali vysadiť morušu ešte túto jeseň?

Počas letnej dovolenky ste možno natrafili na chutné moruše a premýšľali, či by sa dali pestovať aj u nás. Dobrá správa je, že morušovníky sa v slovenských záhradách môžu udomácniť celkom ľahko a práve jeseň je ideálne obdobie, kedy s ich výsadbou začať.
Moruša – ovocie, na ktoré sa zabudlo
Morušovník je strom, ktorý má u nás dlhú históriu. Pestoval sa už v 16. storočí a počas vlády Márie Terézie dokonca vo veľkom, pretože jeho listy slúžili ako potrava pre húsenice priadky morušovej. Tie boli základom pre výrobu hodvábu. Aj keď sa tento experiment nakoniec nerozšíril tak, ako sa očakávalo, moruša si svoje miesto zaslúži – a to vďaka svojim sladkým a aromatickým plodom.
Ako chutia plody moruší?
Bobule moruše sú zaujímavé tým, že nedozrievajú všetky naraz, ale postupne. To znamená, že strom vás môže potešiť čerstvým ovocím počas viacerých týždňov. Na skladovanie sa však veľmi nehodia – najlepšie chutia priamo po odtrhnutí.
Chuťovo pripomínajú kombináciu malín, černíc a trošku aj čučoriedok. Sú výrazne sladké, šťavnaté a voňavé. Okrem toho majú aj pozitívny vplyv na zdravie – obsahujú vitamíny C a K, menšie množstvo železa a celé spektrum prírodných antioxidantov. Z moruší sa pripravujú džemy, sirupy, vína a vďaka ich sladkosti sa dajú aj sušiť podobne ako hrozienka.
Ktoré druhy moruší sú vhodné na Slovensku?
Najčastejšie sa pestuje moruša biela – je odolná, dobre znáša mrazy a pravidelne plodí aj v našich podmienkach. Ak však túžite po intenzívnejšej chuti, siahnite po čiernej moruši. Jej plody sú aromatickejšie, no strom je citlivejší na nízke teploty. Do teplejších oblastí Slovenska sa preto hodí viac. Menej známa je červená moruša, no aj tá sa občas objavuje v ponuke záhradníctiev.
Strom potrebuje slnečné stanovište a priepustnú pôdu. Mladé sadenice si žiadajú pravidelnú zálievku, kým staršie stromy zvládnu aj dlhšie obdobia sucha. Starostlivosť o morušu nie je náročná – postačí raz za čas presvetliť korunu, aby nebola príliš hustá.
Prečo je jesenná výsadba najlepšia?
Výsadba na jeseň má oproti jari viacero výhod. Strom v tomto období nevyčerpáva energia na rast listov, preto sa môže sústrediť na zakoreňovanie. Korene majú dosť času, aby sa do jari dobre rozrástli a strom tak získal náskok do novej sezóny.
Dôležité je vysádzať ešte predtým, než pôda úplne premrzne. Vyberajte si zdravé sadenice s pevným koreňovým balom, bez poškodenia. Jesenná výsadba je vo všeobecnosti istejšia – stromček sa lepšie uchytí a na jar štartuje rast omnoho rýchlejšie.
Ktorú odrodu si vybrať?
- Biela moruša – vhodná pre odolnosť a jednoduché pestovanie.
- Čierna moruša – vyniká chuťou, no vyžaduje teplejšie oblasti.
- Illinois Everbearing – obľúbený kríženec čiernej a červenej moruše, známy dlhým plodením.
- Pakistan Mulberry – odroda s nezvyčajne dlhými plodmi, darí sa jej v teplom podnebí.
- Wellington – spoľahlivá klasika, ktorú ocení každý záhradkár.
Ako sa o strom starať?
V južných krajinách rastú morušovníky divoko, bez zásahu človeka a napriek tomu bohato rodia. V našich podmienkach však nie je na škodu strom tvarovať a občas prestrihnúť, podobne ako iné ovocné stromy. Pomôže to lepšiemu presvetleniu koruny a vyššej úrode.
Ak teda chcete mať vo svojej záhrade kúsok sladkej exotiky, neváhajte – jeseň je na výsadbu moruší ideálna. Okrem chutných plodov získate strom, ktorý sa vie prispôsobiť a odmení vás úrodou na dlhé roky.