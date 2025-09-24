Sladká delikatesa k palacinkám aj syrom. Tento hroznový džem si zamilujete na prvýkrát

Možno vás to ešte nenapadlo, no aj z obyčajného hroznového vína sa dá pripraviť výnimočný domáci džem. V našich končinách nejde o tradičný recept, no kto ho raz ochutná, ten sa k nemu s radosťou vracia každý rok počas vinobrania.
Hrozno dozrieva od konca leta až do jesene a práve toto obdobie je ideálne na jeho spracovanie. Zväčša ho konzumujeme čerstvé, priamo zo strapcov, no jeho využitie v kuchyni je omnoho širšie. Okrem sirupov, domácich štiav, kompótov či dezertov si z neho môžete pripraviť aj jemný džem, ktorý vám pripomenie chuť leta aj počas sychravej zimy.
Ako pripraviť hrozno na džem?
Ak máte šťastie a pestujete bezsemennú odrodu, príprava je rýchla a jednoduchá – bobule stačí rozmixovať. V prípade, že narazíte na hrozno s jadierkami, stojíte pred rozhodnutím: rozmixovať celé plody, alebo sa semienok zbaviť? Technicky je možné rozmixovať aj ich, no výsledok bude mierne horkastý. Preto sa oplatí venovať pár minút navyše a jadierka odstrániť. Dá sa to urobiť pasírovačom, ale pokojne postačí obyčajné šťuchadlo na zemiaky a jemné sitko, ktoré zachytí šupky aj pecky.
Konzistencia je kľúčová
Niektoré druhy ovocia obsahujú prirodzene dostatok pektínu – napríklad ríbezle alebo slivky, ktoré želírujú samé od seba. Pri hrozne je to iné, tu sa bez želírovacieho prostriedku nezaobídete. Môžete použiť želírovací cukor alebo prípravky ako Gelfix, Želírfix či Pektogel. Každý výrobok má mierne odlišný postup, preto sa vždy riaďte návodom na obale. Správny pomer surovín zabezpečí, že džem nebude ani príliš riedky, ani tvrdý ako guma.
Na čo sa hodí hroznový džem?
Domáci hroznový džem je mimoriadne univerzálny. Výborne chutí na raňajkovom pečive s maslom, skvelo doplní palacinky či lievance. Môžete ním potrieť korpus koláča, prestriedať ním vrstvy perníka na plech alebo pridať do mramorovej bábovky pre jemne ovocný nádych. Skvelý je aj k ovsenej kaši. Pre gurmánov je tu ešte jedna lahôdka – hroznový džem výborne ladí s aromatickými syrmi typu camembert či hermelín. Sladko-slaná kombinácia je doslova neodolateľná.
Recept na domáci hroznový džem
Čas prípravy: približne 30 minút
Ingrediencie:
- 500 g hroznového vína
- 200 – 250 g kryštálového cukru
- 1 balíček želírovacieho prostriedku (napr. Gelfix)
- ½ lyžičky kyseliny citrónovej
Postup prípravy:
- Hrozno oberte zo strapcov, dôkladne opláchnite a odstráňte nahnité alebo pomačkané bobule.
- Bobule rozmačkajte šťuchadlom a následne ich pretlačte cez sitko, aby ste sa zbavili šupiek a jadierok.
- Získanú šťavu nalejte do hrnca, pridajte želírovací prostriedok a cukor podľa návodu na obale.
- Zmes priveďte k varu a varte aspoň 5 minút. Potom spravte jednoduchý test: kvapnite trochu horúceho džemu na tanierik a nechajte vychladnúť. Ak stuhne, je hotový. Ak nie, varte ešte pár minút.
- Horúci džem nalejte do čistých, vysterilizovaných pohárov. Uzavrite ich viečkom, otočte hore dnom a nechajte 5–10 minút postáť. Potom ich otočte späť, nechajte úplne vychladnúť a odložte na tmavé a suché miesto.
Tip na záver
Ak máte radi výraznejšiu chuť, môžete do džemu pridať štipku škorice, klinčeky alebo vanilku. Získate tak originálnu verziu, ktorá bude skvelo ladiť s dezertmi či syrovou misou.
Domáci džem z hroznového vína je jednoduchý, rýchly a pritom veľmi netradičný spôsob, ako využiť úrodu hrozna. A čo je najlepšie – vďaka nemu si chuť leta uchováte až do zimy.