Skúsenosť majiteľky psov a mačiek. Dva jednoduché triky, ako sa zbaviť chlpov z oblečenia už počas prania

Majitelia psov a mačiek to poznajú veľmi dobre – chlpy sa dostanú všade. Na gauč, do postele aj na oblečenie. Aj po vypraní môžu na tričkách či mikinách zostať zvyšky chlpov, ktoré sa počas prania úplne neuvoľnia. Niektoré „zaručené triky“ síce kolujú po internete, no nie všetky sú účinné. Tu je prehľad, čo skutočne funguje, čo len čiastočne a čo by sa radšej nemalo používať.
Prečo sa chlpy držia oblečenia aj po praní
Zvieracie chlpy sa zachytávajú v tkaninách z dvoch dôvodov:
- Statická elektrina. Pri pohybe textílie a bubna práčky sa vlákna nabíjajú, čo spôsobuje, že sa chlpy prilepia.
- Štruktúra materiálu. Syntetické látky (napr. polyester, fleece, akryl) majú jemný povrch, do ktorého sa chlpy ľahko „zahryznú“.
Pri praní sa síce časť chlpov odplaví, ale väčšina sa víri vo vode a nakoniec sa opäť prilepí na iné kúsky oblečenia.
Trik č. 1: Vlhčený obrúsok v práčke – účinnosť obmedzená
Vlhčené obrúsky môžu zachytiť niektoré voľné chlpy, pretože ich povrch je mierne lepkavý a mechanicky priťahuje nečistoty. Ich účinok je však len čiastočný – zachytia menšiu časť chlpov, hlavne pri bavlnených a hrubších tkaninách.
Aby bol tento trik bezpečný:
- používaj neparfumované, biologicky rozložiteľné obrúsky
- vyhni sa obrúskom s plastovými vláknami, ktoré uvoľňujú mikroplasty do vody
- nikdy ich nevyhadzuj do záchoda, patria do koša
Obrúsok nie je nebezpečný pre práčku, ak sa použije len jeden kus na cyklus. Po praní ho treba vyhodiť.
V sušičke funguje ešte o niečo lepšie, pretože prúdenie teplého vzduchu pomáha chlpom odlepiť sa z tkaniny a prilepiť na povrch obrúska alebo na filter.
Trik č. 2: Mäkká hubka na riad – jednoduchý, ale obmedzený pomocník
Penová hubka, ktorú bežne používame v kuchyni, dokáže počas prania na seba zachytiť časť chlpov a nečistôt. Ide o mechanické pôsobenie – hubka sa počas cyklu pohybuje po bubne a zbiera to, čo sa uvoľní z oblečenia.
Funguje, ale len:
- pri bežnom, nie nadmernom množstve chlpov,
- s mäkkou, penovou hubkou (nie drsnou stranou, aby nepoškodila tkaniny),
- a len ak sa používa v kombinácii s väčším množstvom vody (napr. pri programe na bavlnu).
Po praní ju treba vyčistiť alebo vyhodiť, pretože chlpy sa v nej hromadia.
Čo naozaj pomáha podľa odborníkov
Tieto dva triky môžu znížiť množstvo chlpov, ale neodstránia ich úplne. Ak chceš dosiahnuť reálne výsledky, pomôžu aj tieto overené postupy:
- Pred praním oblečenie vytrieť alebo prejsť valčekom. Zníži sa počet chlpov, ktoré sa dostanú do bubna.
- Používať program s extra plákaním. Dlhšie oplachovanie uvoľní viac chlpov.
- Pridať do bubna špeciálne lapače chlpov. Predávajú sa ako gumené alebo silikónové guľôčky určené priamo na tento účel – zachytávajú chlpy účinnejšie než hubka.
- Pravidelne čistiť filter práčky aj sušičky. Nahromadené chlpy môžu znížiť účinnosť prania a upchať odtok.
- Používať aviváž alebo antistatický prostriedok. Znižujú elektrostatický náboj, takže sa chlpy menej lepia.
Čomu sa radšej vyhnúť
- Nepoužívaj viacero vlhčených obrúskov naraz – môžu sa zachytiť v otvore na odtok vody.
- Neper jemné oblečenie spolu s kusmi pokrytými chlpmi.
- Nepoužívaj tvrdé hubky ani kefy priamo v práčke – môžu poškodiť tkaniny aj bubon.
Zhrnutie
- Áno, vlhčený obrúsok a hubka môžu pomôcť, ale len v menšej miere.
- Najlepšie výsledky dá kombinácia mechanického odstránenia chlpov pred praním, správneho programu a lapača chlpov.
- Triky nie sú škodlivé, ak sa používajú rozumne – dôležité je myslieť na ekologickú stránku a pravidelnú údržbu práčky.
Zázračné riešenie neexistuje, no vďaka niekoľkým jednoduchým krokom sa dá udržať oblečenie čisté a bez chlpov oveľa jednoduchšie.