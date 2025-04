Skúsení pestovatelia vysadili zázvor kúpený v obchode a teraz majú takú úrodu, že netušia, čo s ňou

Skúsení pestovatelia si už dávnejšie všimli, že zázvor sa dá pomerne jednoducho vypestovať aj v pohodlí domova. Mnohí tak začali experimentovať s kúpeným koreňom, zasadili ho do črepníka a teraz zistili, že sa im zázvorová rastlina rozrástla natoľko, že majú v kuchyni doslova zásoby na celé mesiace. Ak patríte k tým, ktorí si zázvor pravidelne kupujú, môžete sa inšpirovať a začať s pestovaním aj vy – týmto spôsobom ho budete mať vždy poruke a v mimoriadne čerstvej podobe.

Prečo je zázvor obľúbený najmä v zime?

Zázvor zvyčajne kupujeme najčastejšie v chladných mesiacoch, keďže dokáže zahriať organizmus a posilniť imunitu. Jeho účinky pomáhajú zmierniť príznaky nachladnutia alebo chrípky a priaznivo vplývajú na dýchanie. Taktiež podporuje správnu činnosť tráviaceho traktu, pomáha pri detoxikácii a môže udržiavať stabilnú hladinu cukru v krvi. Zaujímavosťou je, že mierne zvyšuje krvný tlak, takže ak patríte k citlivým ľuďom alebo máte problémy so spánkom, je vhodné obmedziť zázvor vo večerných hodinách. Zázvor totiž stimuluje organizmus natoľko, že v extrémnych prípadoch môže prispieť k nespavosti.

Ako začať s pestovaním zázvoru?

Na rozdiel od bežnej zeleniny sa zázvor nepestuje zo semien, ale z oddenkov. Môžete teda využiť aj čerstvý kúpený koreň z obchodu, no vyberte si taký, ktorý má rozvetvené menšie odnože a viditeľné púčiky. Pestovanie môžete začať v ľubovoľnom ročnom období, keďže zázvor nepotrebuje špeciálne podmienky, ktoré by ste dosiahli iba na jar či v lete. Stačí vám črepník strednej veľkosti a priepustná, výživná zemina (ideálna býva hlinitopiesočnatá zmes).

Postup je jednoduchý: vložte oddenok do pripravenej pôdy. Odporúča sa nedávať koreň úplne na dno, radšej ho ponechajte bližšie k povrchu a zasypte ho len vrchnou vrstvou zeminy. Ak práve začínate, je výhodou vidieť, ako zázvor postupne klíči a rastie. Zázvoru vyhovuje tienisté, ale teplé miesto. Substrát by ste mali udržiavať stále vlhký, avšak dávajte pozor, aby ste ho nepreliali. Pri správnej starostlivosti by ste po približne šiestich mesiacoch mali pozorovať rozrastený koreň, ktorý je v domácej verzii šťavnatejší, intenzívnejší v chuti a má tenšiu šupku než kupovaný.

Liečivé účinky a využitie

Zázvor je známy svojimi blahodarnými účinkami na organizmus. V prvom rade účinne podporuje imunitu – či už v podobe čerstvého koreňa, alebo ako sušený prášok. Pomáha pri príznakoch nachladnutia či pri kašli, a ak ho užívate v menších dávkach pravidelne, môže prispieť k lepšiemu tráveniu a stabilnej hladine energie. Nielenže dokáže zahriať, ale zároveň pôsobí detoxikačne a viacerým ľuďom pomáha pri ranných nevoľnostiach.

Najbežnejší a najobľúbenejší spôsob, ako si dopriať liečivú silu zázvoru, je pripraviť si domáci zázvorový čaj. Stačí nastrúhať alebo nakrájať kúsok čerstvého koreňa a preliať ho horúcou vodou. Pre ešte lepšiu chuť môžete pridať med, citrón alebo škoricu. Keďže zázvor má pomerne výraznú arómu, hodí sa aj do rôznych kulinárskych receptov. Môžete ním ozvláštniť perník či iné sladké pečivo, ktoré nadobudne pikantnejší nádych. Veľmi obľúbený je tiež v ázijských jedlách, kde zastáva podobnú úlohu ako cesnak v našej kuchyni – jedlu dodá špecifickú chuť a vôňu.

Sirupy, tinktúry a dokonca aj vlasové masky

Zázvor je často súčasťou sirupov proti kašľu a tinktúr na boľavé hrdlo. Vďaka protizápalovým vlastnostiam totiž pomáha pri podráždenej sliznici a v období jesene a zimy môže zmierniť rôzne nepríjemné symptómy. Niektorí ľudia ho dokonca využívajú ako prísadu do vlasových masiek, pretože jeho látky majú stimulačný účinok na pokožku hlavy a môžu podporiť rast vlasov.

Ak si teda zázvor obľúbite natoľko, že ho budete chcieť mať stále čerstvý a hneď poruke, nie je nič jednoduchšie než ho pestovať priamo v kvetináči. Nielenže si zabezpečíte stabilný prísun tejto výnimočnej rastliny, ale získate aj možnosť neustále experimentovať s množstvom receptov a prírodných liečiv. Navyše, domáci zázvor býva intenzívnejší v aróme a chuti, čo oceníte pri príprave pokrmov aj pri ochutnávaní čerstvo uvareného čaju. Pre mnohých ľudí sa tak pestovanie zázvoru stalo nielen zábavou, ale aj spôsobom, ako si dopriať kvalitný a zdravý doplnok jedálnička počas celého roka.