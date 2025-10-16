Skúsení majstri vedia, ako naštiepať drevo aj bez sekery. Ukrajinský trik dobýva internet

Drevo bolo odpradávna základom pre prežitie človeka. Kedysi sa bez neho nezaobišla žiadna domácnosť – využívalo sa na varenie, vykurovanie domov, ale aj na budovanie obydlí či dlhé zimné večery pri praskajúcom ohni. A hoci sa dnes väčšina ľudí spolieha na moderné spôsoby vykurovania, mnoho domácností stále siaha po klasike – po dreve.
Kto niekedy pripravoval drevo na zimu, vie, že štiepanie môže byť poriadna drina. Tradičným nástrojom je sekera, no tá si vyžaduje nielen fyzickú silu, ale aj techniku a skúsenosť. Preto sa na internete nedávno objavil netradičný trik z Ukrajiny, ktorý ukazuje, že drevo sa dá naštiepať aj bez sekery – a pritom pomerne jednoducho. Video s týmto postupom si okamžite získalo tisíce sledovateľov.
Ako postupovať, keď máte k dispozícii sekeru
Štiepanie dreva sekerou je klasická a efektívna metóda, no správna technika a príprava sú rozhodujúce. Predovšetkým si zvoľte stabilné a rovné miesto, ideálne pevnú podložku, napríklad starý peň, na ktorý drevo položíte. Uistite sa, že drevo pevne stojí a nehrozí jeho prevrátenie.
Bezpečnosť je základ – vždy používajte ochranné rukavice a okuliare, aby ste sa vyhli trieskam a odlietavajúcim úlomkom. Postavte sa s nohami rozkročenými na šírku ramien, držte rovný chrbát a pevne uchopte sekeru oboma rukami – jednou pri konci poriska a druhou bližšie k čepeli.
Cieľte do stredu polena a sústreďte sa na presnosť, nie len na silu. Ak je drevo tvrdé alebo surové, začnite miernejším úderom, aby ste zistili, ako sa materiál správa. Ak sekera uviazne, netrhajte ju prudko – jemne ňou pootočte a udrieť môžete znova. Po niekoľkých úderoch sa poleno postupne rozštiepi.
Nemáte sekeru? Pomôže aj obyčajný nôž
Znie to neuveriteľne, no v núdzi môžete drevo rozštiepiť aj pomocou pevného noža. Tento spôsob síce trvá dlhšie, no ak ste napríklad na chate, v lese alebo na výlete, môže vám poslúžiť.
Najprv si na vrchu dreva vyrežte ryhu, do ktorej následne zatlčiete nôž. Na zatĺkanie použite kameň alebo iný ťažší predmet – napríklad kus tvrdého dreva. Keď sa v polene objaví prvá trhlina, postupne ju rozširujte tým, že nôž jemne nakláňate zo strany na stranu. Drevo sa tak začne deliť na menšie kúsky.
Tento proces opakujte, až kým nezískate potrebné množstvo dreva na podkúrenie či rozloženie ohňa. Hoci ide o pomalší spôsob, má jednu veľkú výhodu – nepotrebujete veľa sily, iba trpezlivosť a opatrnosť.
Improvizácia, keď nie je po ruke žiadny nástroj
Nie vždy máme po ruke sekeru či nôž. V krízových situáciách sa však dá pomôcť aj s tým, čo ponúka samotná príroda. Ukrajinskí majstri odporúčajú použiť ostrý alebo hranatý kameň, ktorý poslúži ako improvizovaná sekera. Postupujte pomaly – opakovane udierajte do dreva v jednom mieste, až kým sa nezačne lámať.
Pri takomto spôsobe však treba dbať na maximálnu opatrnosť. Drevo môže pri nárazoch nepredvídateľne odletieť a kameň sa môže vyšmyknúť z ruky. Preto vždy stojte bokom a používajte rukavice, ak máte tú možnosť.
Niektorí ľudia dokonca tvrdia, že sa dá menšie drevo lámať aj tlakom nôh alebo kolien, ak už je v ňom vytvorená trhlina. Ide síce o extrémny spôsob, no v núdzi sa môže hodiť – napríklad ak si chcete zapáliť oheň v prírode a máte len pár vetvičiek.
Internetový hit z Ukrajiny
Video, ktoré tento spôsob ukazuje, sa šíri po sociálnych sieťach ako lavína. Muž v ňom používa namiesto sekery obyčajný klinec a kladivo – klinec zatlčie do stredu polena a pokračuje v ťukaní, až kým sa drevo nezačne samovoľne rozdeľovať. Tento postup sa ukázal ako prekvapivo účinný, najmä pri suchom dreve menšieho priemeru.
Ľudia si trik pochvaľujú najmä preto, že je bezpečnejší než mávanie sekerou, šetrí priestor aj energiu a dá sa využiť aj v prípade, že nie ste fyzicky silní.
Záver
Či už siahnete po klasickej sekere, po noži alebo sa rozhodnete experimentovať s improvizovaným spôsobom, jedno zostáva rovnaké – pri štiepaní dreva je dôležitá opatrnosť, presnosť a rozvaha.
Ukrajinský trik len potvrdzuje, že aj staré remeslá môžu dostať moderný šmrnc a že niekedy naozaj platí: šikovnosť nahradí silu.