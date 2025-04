Skúsená psia trénerka odhalila, ako naučiť svojho psa zatvoriť dvere za pár minút

Hovorí sa, že šikovní psi zvládnu takmer všetko. Prečo by sa teda nemohli naučiť aj praktickú zručnosť – zatváranie dverí? Ak ste niekedy premýšľali nad tým, či je to vôbec možné, odpoveď je jednoduchá: áno, a nie je to až také ťažké, ako by sa mohlo zdať. Stačí len vedieť, ako na to, a venovať svojmu chlpáčovi dostatok trpezlivosti.

Inšpirácia z talentovej šou

Slávna americká trénerka psov Sarah Carlson pred časom ohúrila divákov v televíznej súťaži „Amerika má talent“. Spolu so svojimi koliami tam predviedla, ako dokážu domáci miláčikovia pomáhať s rôznymi každodennými činnosťami. Jej psy nielenže zbierali bielizeň, ale vedeli aj zhasínať svetlo a zatvárať dvere. Carlson vysvetlila, že tieto úlohy nie sú žiadnymi zázračnými kúskami – sú to pomerne jednoduché povely, ktoré sa môže naučiť každý zdravý a odrastený pes.

Dôležitá príprava: pes a jeho možnosti

Podľa trénerky psov je kľúčové uvedomiť si, že psy nedokážu efektívne robiť viac vecí naraz. Preto je vhodné učiť vždy iba jeden povel a ten viackrát precvičovať, kým si ho váš štvornohý kamarát naozaj osvojí.

Okrem toho sa zamyslite, či je váš pes už dostatočne vyspelý a silný na to, aby vedel dvere spoľahlivo zatvoriť – šteniatko, ktoré nemá dostatočnú silu v papuľke a labkách, by sa s takouto úlohou veľmi trápilo. Trénerka preto odporúča, aby ste sa do takéhoto tréningu pustili až vtedy, keď je pes fyzicky zdatný.

Praktický tréning s ponožkou alebo šnúrkou

Jednou z užitočných schopností, ktorú psovi viete odovzdať, je aj otváranie dverí pomocou priviazanej šnúrky či starej ponožky. Hoci sa to môže zdať ako iný cvik, v skutočnosti je na rovnakom princípe: ide o to, aby pes papuľkou zatiahol za pripevnenú textíliu na kľučke.

Ako na to?

Pripravte si pevný povrázok, staršiu podkolienku alebo ponožku. V prvom kroku naučte psa ťahať za túto textíliu. Môžete to skúsiť tak, že mu ju ukážete, necháte ho do nej jemne zahryznúť a keď potiahne, okamžite ho pochváľte a odmeňte maškrtou. Až keď pes vie za textil bez problémov ťahať, priviažte ho na kľučku dverí. Pomaly psa motivujte, aby potiahol aj teraz, keď je textília upevnená. Vždy, keď pes zatiahne a pootvorí (alebo pootvorí ešte viac) dvere, nasleduje pochvala a odmena. Ak sa mu to darí pravidelne, je čas vytvoriť povel. Môže to byť jedno jednoduché slovo (napríklad „otvor“). Slovo vyslovujte vždy, keď pes potiahne a úspešne pootvorí dvere.

Takto psovi postupne vysvetlíte, že ťahanie šnúrky/kúska látky spôsobuje otvorenie dverí. Je to užitočné najmä pre majiteľov, ktorých pes napríklad kňučí za zatvorenými dverami a žiada o vstup do miestnosti.

Trik na zatváranie dverí: pomocný papierik

Zatvárať dvere je iný typ úkonu, pretože tu pes nepotrebuje ťahať, ale naopak tlačiť. Trénerka Sarah Carlson odporúča použiť kúsok papiera, ktorý nalepíte na miesto, kam chcete, aby pes zatlačil ňufáčikom.

Postup, ktorý sa osvedčil

Pripevnenie papierika: Nalepte ho do takej výšky, aby naň váš pes pohodlne dosiahol. Zameranie sa na ňufák: Cieľom je, aby sa pes naučil ňufákom aktívne pritláčať k dverám. Najprv ho môžete motivovať maškrtou tak, aby sa papierika dotýkal. Keď sa dotkne, okamžite ho pochváľte a dajte mu odmenu. Posilňovanie tlaku: Akonáhle pes pochopí, že dotyk s papierom je žiaduci, snažte sa ho nasmerovať k silnejšiemu pritláčaniu. To znamená, že ak už vie do dverí naraziť/pritlačiť čumákom tak, že sa aspoň trošku pohybujú, odmeňte ho za každý menší pokrok. Postupné zatváranie dverí: Časom váš chlpáč príde na to, že silnejším zatlačením dvere privrie alebo rovno zatvorí. Vtedy ho opäť odmeňte. Postupne pridávajte slovný povel (napr. „zavri“). Vždy, keď na základe tohto slova pes dvere pohne smerom dovnútra, chváľte ho.

Tip: Keď pes začína dvere zatvárať spoľahlivejšie, môžete papierik postupne zmenšovať alebo ho lepiť o čosi nižšie/vyššie, až kým nakoniec nebude vôbec potrebný. Pes si bude pamätať presné miesto, kam má zatlačiť, aby dovrel dvere.

Učenie chce čas a trpezlivosť

Rovnako ako pri všetkých poveloch, aj tu platí, že každý pes sa učí iným tempom. Niektorým stačí pár pokusov, iným to môže trvať niekoľko dní až týždňov. Je dôležité to nevzdať a neponáhľať sa. Váš štvornohý priateľ bude skúšať, občas možno chybovať, no ak ho zakaždým za úspech či snahu pochválite, bude ho to motivovať pokračovať.

Tréneri psov zdôrazňujú, že veľkú úlohu zohráva pozitívna motivácia. Za každý dobre vykonaný krok dajte psovi odmenu – či už je to obľúbený pamlsok, láskyplné pohladenie alebo hra s obľúbenou hračkou. Takýmto spôsobom bude pes povely vykonávať s radosťou a naučí sa, že zatváranie dverí či iné praktické úkony sú pre neho zaujímavé a prinášajú mu niečo príjemné.

Zhrnutie

Začnite jednoduchým povelom a učte psa vždy len jeden trik naraz.

a učte psa vždy len jeden trik naraz. Uistite sa, že psík je už fyzicky schopný : malé šteniatko nemusí mať dostatočnú silu v papuľke ani v labkách.

: malé šteniatko nemusí mať dostatočnú silu v papuľke ani v labkách. Pri otváraní dverí si pomôžte priviazaním povrazu alebo staršej ponožky na kľučku a dajte psovi jasný povel, aby zatiahol papuľkou.

si pomôžte priviazaním povrazu alebo staršej ponožky na kľučku a dajte psovi jasný povel, aby zatiahol papuľkou. Na zatváranie dverí použite papierik nalepený na vhodnom mieste, aby pes vedel, kam presne má zatlačiť ňufákom.

použite papierik nalepený na vhodnom mieste, aby pes vedel, kam presne má zatlačiť ňufákom. Trpezlivosť a odmeny sú kľúčové. Ak pes urobí čo i len malý pokrok, hneď ho povzbuďte a pochváľte.

Keď to váš štvornohý miláčik zvládne, stanete sa svedkami malého zázraku. Zrazu nebudete musieť vstávať z gauča, aby ste zavreli dvere, lebo to za vás urobí psík. Samozrejme, všetko chce tréning, ale ako zdôrazňuje trénerka Sarah Carlson, aj takéto „drobné domáce práce“ môžu psíky hravo zvládnuť. Získate v ňom nielen vernú spoločnosť, ale aj šikovného pomocníka v domácnosti.