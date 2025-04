Skúsená hotelová upratovačka prezradila overené tipy, ako získať dokonale čistú toaletu. Tak žiarivú ste ju ešte nevideli

Prírodné prostriedky

Ak vám záleží na ekológii a uprednostňujete používanie bežných surovín z domácnosti, skúste grepfruit. Rozrežte ho napoly, reznú stranu posypte soľou a pustite sa do drhnutia misy či iných znečistených miest. Chvíľu nechajte pôsobiť a následne opláchnite vodou. Ak náhodou grep po ruke nemáte, podobnú službu vám urobí aj citrón.

Ocot na všetko

Destilovaný ocot je v domácnosti doslova poklad. Na vyčistenie záchodovej misy ho jednoducho nalejte do vnútra a nechajte chvíľu pôsobiť. Máte na toaletnej mise staršie usadeniny či škvrny? Vyskúšajte papierové utierky namočené do octu a obložte nimi steny misy, čím umožníte roztoku preniknúť aj do hlbších nánosov. Ponechajte 2–3 hodiny, vydrhnite kefou, opláchnite a to je všetko.

Zubná pasta ako pomocník

Prekvapilo by vás, ako dobre poslúži obyčajná zubná pasta. Na umytie vnútrajška záchodu použite malé množstvo pasty, rozotrite ju v mise a nechajte chvíľu pôsobiť. V prípade potreby vydrhnite kefkou (môže byť napríklad staršia zubná kefka) a dôkladne spláchnite.

Domáce čistiace bomby

Ak máte radi kreatívne riešenia, vyrobte si vlastné šumivé tabletky do záchoda. Zmiešajte jedlú sódu, kyselinu citrónovú a pár kvapiek esenciálnych olejov (napríklad levanduľového, mätového či citrónového) tak, aby vznikla hustá zmes. Tú nalejte do formičiek na ľad a nechajte stuhnúť. Raz za týždeň hoďte takúto kocku do misy, zavrite veko a nechajte ju pôsobiť 20–30 minút. Následne toaletu spláchnite a vychutnajte si sviežu vôňu.

Peroxid vodíka

Ak je záchod vo výrazne horšom stave, pomôže peroxid vodíka. Je výborným dezinfekčným prostriedkom a zároveň odstráni stopy hrdze. Stačí, ak ho nalejete priamo do misy, necháte pôsobiť približne pol hodiny a nakoniec spláchnete. Túto metódu možno využiť menej často, keď je v toalete väčšie znečistenie.

Coca-Cola

Možno ste o tom počuli, no nie každý tomu verí. Coca-Cola obsahuje kyselinu fosforečnú, ktorá funguje podobne ako ocot. Ak vám ostane zopár pohárov nápoja, nevylievajte ho do drezu! Nalejte 1–2 šálky do misy a nechajte pôsobiť celú noc. Na druhý deň použite kefu na dočistenie a spláchnite.