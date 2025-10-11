Skrytý žrút elektriny v domácnosti: Spotrebič, ktorý sa tvári ako vypnutý, vás môže stáť desiatky eur ročne

Mnohí z nás sa snažia šetriť elektrinou – vypíname svetlá, spotrebiče či nabíjačky, keď ich práve nepotrebujeme. No aj napriek tomu sa občas stane, že účet za energiu je vyšší, než by človek čakal. Kde sa teda strácajú tie kilowatthodiny, ktoré by mali zostať „ušetrené“? Odpoveď je prekvapivo jednoduchá – niektoré spotrebiče odoberajú elektrinu aj vtedy, keď sú zdanlivo vypnuté.
Typickým príkladom takéhoto tichého odberateľa je televízor – zariadenie, ktoré síce vyzerá neaktívne, no v skutočnosti zostáva pripravené na okamžité zapnutie.
Elektronika, ktorá potajomky míňa energiu
V dnešnej dobe je bežné, že domácnosti sú doslova plné elektroniky – televízory, počítače, herné konzoly, nabíjačky, reproduktory, set-top boxy či rôzne inteligentné zariadenia. Väčšina ľudí si myslí, že po ich vypnutí spotreba automaticky klesne na nulu. Realita je však iná.
Zariadenia často zostávajú v tzv. pohotovostnom režime (standby). To znamená, že síce nepracujú naplno, ale stále sú pripojené k sieti a odoberajú malé množstvo elektriny, aby sa mohli kedykoľvek rýchlo zapnúť. Na televízore to prezradí napríklad malé červené svetielko – signál, že prístroj stále „bdie“.
Čo sa deje, keď televízor vypnete diaľkovým ovládačom?
Keď stlačíte tlačidlo vypnutia, televízor síce prestane vysielať obraz a zvuk, ale niektoré jeho časti zostávajú aktívne. Prijímač infračerveného signálu, pamäťové moduly či časť obvodov ostávajú napájané, aby zariadenie okamžite reagovalo, keď vezmete do ruky ovládač.
Tento „spánkový“ režim síce spotrebúva len minimálne množstvo elektriny – často menej než 1 watt – no ak televízor trávi v standby stave 20 hodín denne, energia sa počas roka nazbiera. V prepočte to môžu byť desiatky kilowatthodín a teda niekoľko eur navyše na faktúre.
Pozrite si video, ktoré detailne ukazuje, akú skutočnú spotrebu môžu mať rôzne zariadenia v standby režime:
Oplatí sa televízor pozeraním vždy odpojovať zo zásuvky?
Mnohí ľudia si položia logickú otázku – prečo jednoducho televízor po každom použití neodpojiť? Veď ak nie je pripojený k elektrine, určite nič nemíňa.
Na prvý pohľad to znie rozumne, no v praxi to nemusí byť ideálne riešenie.
Moderné televízory sú totiž navrhnuté tak, aby fungovali práve v pohotovostnom režime. Neustále zapájanie a odpájanie zo siete môže negatívne vplývať na niektoré súčiastky, ktoré nie sú určené na časté elektrické „šoky“. Navyše, ak televízor obsahuje aktualizačné funkcie, po úplnom odpojení sa nebudú môcť vykonávať automaticky.
Staršie generácie mali z odpojovania zásuvky dobrý dôvod – staré CRT televízory sa prehrievali a v prípade skratu mohli spôsobiť aj požiar. Dnešné zariadenia sú bezpečnejšie, majú ochranné obvody a dlhodobé pripojenie k elektrine im neškodí, pokiaľ je elektroinštalácia v poriadku.
Ako efektívne znížiť spotrebu, bez zbytočných rizík?
Existuje niekoľko jednoduchých spôsobov, ako znížiť „neviditeľnú“ spotrebu energie, a pritom nepoškodiť svoje zariadenia:
1. Zistite reálnu spotrebu v pohotovostnom režime
Ak máte novší televízor, je veľmi pravdepodobné, že jeho spotreba v standby režime je skutočne minimálna – pod 1 watt. Staršie modely však môžu odoberať aj 5–10 wattov, čo sa počas roka môže prejaviť. Ak teda používate starší typ, investícia do modernejšieho a úspornejšieho modelu sa vám vráti už po pár sezónach.
2. Využívajte inteligentné zásuvky a predlžovačky
Takzvané smart zásuvky umožňujú pohodlne vypnúť napájanie aj na diaľku – cez mobilnú aplikáciu alebo automatický časovač. Vďaka nim môžete spotrebiče, ktoré práve nepoužívate, úplne odpojiť, a pritom si ušetriť starosti so strkaním rúk za skrinku.
3. Aktivujte „eko režim“ priamo v televízore
Mnohé moderné televízory majú v nastaveniach úsporné režimy – napríklad vypnutie rýchleho štartu, automatické stlmenie jasu, či možnosť vypnúť Wi-Fi, keď je prístroj v pohotovostnom stave. Tieto malé úpravy dokážu znížiť spotrebu aj o desiatky percent.
4. Skontrolujte aj ostatné zariadenia
Nie len televízor, ale aj herné konzoly, set-top boxy, prehrávače, nabíjačky či mikrovlnky môžu nepozorovane míňať energiu. Ak niektoré z nich používate len občas, pokojne ich odpojte. Každé zariadenie, ktoré zostane dlhodobo v zásuvke, má svoj malý, ale stály odber.
Prečo sa oplatí myslieť na každú ušetrenú kilowatthodinu?
Ceny energií v posledných rokoch neustále rastú a úspora aj pár eur mesačne sa v celoročnom súčte dokáže príjemne prejaviť. Navyše, znížením spotreby elektriny pomáhate aj životnému prostrediu – každá znížená spotreba znamená menej vyrobenej energie z fosílnych palív.
Ak si uvedomíme, že priemerná domácnosť vlastní viac ako desať zariadení, ktoré môžu zostať v pohotovostnom režime, celkový „neviditeľný“ odber môže byť vyšší, než by ste čakali.
Nájdite rovnováhu medzi úsporou a pohodlím
Nie je potrebné upadať do extrémov a po každom sledovaní televízor odpojovať zo zásuvky. Stačí urobiť niekoľko drobných zmien – nastaviť úsporné režimy, používať inteligentné zásuvky či raz za čas skontrolovať staršie zariadenia.
Rozumné a premyslené používanie spotrebičov vám môže ročne ušetriť desiatky eur bez toho, aby ste sa museli vzdať svojho komfortu.
Aj malá kontrolka na televízore môže byť pripomienkou, že energia nikdy nespí – no je len na vás, koľko jej dovolíte odtiecť bez úžitku.