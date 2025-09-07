Skontrolujte svoje obličky a močové cesty pomocou jednej zeleniny. Prezradí ich stav jediným príznakom

V posledných rokoch sa špargľa, ktorú mnohí poznajú aj pod označením „kráľovská zelenina“, opäť teší veľkej popularite. Nie je to len otázka trendov v gastronómii – špargľa je nielen lahodná a jemná na chuť, ale aj mimoriadne cenná pre zdravie. Okrem toho, že dokáže podporiť činnosť obličiek a močových ciest, ukáže vám dokonca aj to, v akej kondícii tieto orgány sú.
Prečo je špargľa drahšia ako iná zelenina?
Špargľa (Asparagus officinalis) nepatrí medzi plodiny, ktoré by sa dali pestovať jednoducho. Vyžaduje si špeciálne podmienky, pravidelnú starostlivosť a veľa ručnej práce. To sa odráža aj na jej cene – v porovnaní s inou zeleninou patrí medzi drahšie pochúťky. Na druhej strane, každý, kto ju ochutnal čerstvú a správne pripravenú, vie, že investícia sa oplatí. Chuťovo dokáže konkurovať aj tým najvychýrenejším gurmánskym jedlám.
Biela alebo zelená – ktorá odroda je lepšia?
Rozdiel medzi bielou a zelenou špargľou nespočíva len v odtieni. Farba sa odvíja od spôsobu pestovania:
- Biela špargľa rastie prikrytá vrstvou pôdy, aby na ňu nedopadalo svetlo. Vďaka tomu nemá chlorofyl, je jemnejšia, krehkejšia a menej vláknitá. Pred varením ju však treba vždy dôkladne ošúpať.
- Zelená (a fialová) špargľa rastie voľne na slnku. Má intenzívnejšiu chuť, je pevnejšia a pred úpravou stačí odstrániť len zdrevnatený koniec stonky.
Obe odrody sú chutné a veľmi zdravé, preto sa oplatí zaradiť ich do jedálnička.
Malý test zdravia obličiek a močových ciest
Špargľa má jednu zvláštnu schopnosť – dokáže prezradiť, ako fungujú vaše obličky. Po zjedení niekoľkých stoniek si už po krátkom čase (niekedy do pol hodiny) môžete všimnúť, že moč získa výrazný zápach. Často pripomína síru, varenú kapustu alebo karfiol.
Tento jav spôsobuje kyselina asparágová, ktorá sa pri trávení mení na sírne zlúčeniny. Tie telo rýchlo vylučuje močom. Ak si tento zápach všimnete, znamená to, že vaše obličky pracujú správne a efektívne filtrujú odpadové látky. Ide o úplne prirodzený a neškodný proces – berte ho ako pozitívny signál fungovania organizmu. Samozrejme, nejde o náhradu lekárskeho vyšetrenia.
Zdravotné prínosy špargle
Táto zelenina nie je len sezónna delikatesa, ale aj prirodzený „liek“ na podporu správneho fungovania tela:
- má močopudné účinky, čím podporuje činnosť obličiek,
- pomáha odvodňovať organizmus a znižovať opuchy,
- prečisťuje močové cesty a znižuje riziko zápalov,
- prispieva k prevencii vzniku obličkových kameňov,
- prirodzene detoxikuje telo a podporuje vylučovanie toxínov.
Kto by mal byť opatrný?
Aj keď má špargľa veľa pozitívnych účinkov, nie je vhodná pre každého. Ľudia trpiaci dnou by ju mali konzumovať s mierou alebo sa jej vyhnúť, pretože obsahuje puríny. Tie zvyšujú hladinu kyseliny močovej v krvi a môžu zhoršiť priebeh ochorenia.
Ako si špargľu pripraviť, aby chutila čo najlepšie?
- Biela špargľa vynikne varená vo vode so soľou alebo pripravená na pare. Skvelá je s novými zemiakmi a jemnou holandskou omáčkou.
- Zelená špargľa je ideálna krátko opečená na masle, zapekaná so syrom alebo ako súčasť omelety.
Fantázii sa medze nekladú – dá sa kombinovať s cestovinami, ryžou, mäsom či podávať ako ľahká príloha.
Krátka, ale vzácna sezóna
Špargľa sa na našich pultoch objavuje iba od apríla do júna. Preto, ak ju máte radi alebo chcete vyskúšať niečo nové, neváhajte a využite toto krátke obdobie. Doprajete si gurmánsky zážitok a zároveň nenápadne otestujete, ako fungujú vaše obličky a močové cesty.
Pozrite si aj praktický video návod, ako správne pripraviť bielu aj zelenú špargľu: