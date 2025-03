Skoncujte s únavným pletím v záhrade: Jednoduché tipy, ako sa zbaviť buriny bez námahy

Ocot – silný prírodný pomocník Ďalšou možnosťou je ocot, ktorý má silné dezinfekčné účinky. Na vytvorenie postreku ho jednoducho zrieďte s vodou (väčšinou sa odporúča pomer jedna časť octu ku jednej časti vody), nalejte do rozprašovača alebo fľaše s úzkym hrdlom a aplikujte rovno na burinu. Tá sa začne vysúšať a postupne odumrie. Aj v tomto prípade platí, že by ste pri jeho aplikácii mali vynechať oblasť okolo vašich pestovaných rastlín, pretože koncentrovaný ocot môže poškodiť aj ich korienky či listy. Postup je vhodné zopakovať, kým burina úplne nezmizne.

Jedlá sóda alebo kypriaci prášok Zabúdať by ste nemali ani na veľmi lacné a bežne dostupné prostriedky, ako sú jedlá sóda a prášok do pečiva. Ide o vynikajúcich „parťákov“, ktorí dokážu burinu výrazne oslabiť. Stačí ich nasypať na celú neželanú rastlinu aj na pôdu v jej okolí. Následne nechajte pôsobiť a po pár dňoch proces zopakujte. Vďaka alkalickému pôsobeniu sódy alebo prášku do pečiva sa burina ťažšie zotaví a vy ju budete vedieť jednoduchšie odstrániť.