Skoncujte s chaosom v kuchyni. Začnite v chladničke

Neprehľadná chladnička dokáže narobiť viac škody, než by sa zdalo. Keď nevieme, čo v nej vlastne máme, ľahko sa stane, že potraviny prejdú dátumom spotreby, pokazí sa nám mäso alebo zabudneme na zvyšky jedla v zadnej časti police. Správne usporiadanie a starostlivosť o chladničku pritom dokážu výrazne znížiť plytvanie potravinami, šetriť peniaze aj čas.
Prečo je dôležité mať v chladničke systém?
Chladnička je dnes neodmysliteľnou súčasťou každej domácnosti. Uchováva potraviny čerstvé, spomaľuje rast baktérií a umožňuje nám plánovať nákupy dopredu. No ak je preplnená, znečistená alebo nesprávne nastavená, môže sa stať pravým opakom svojho účelu.
Základom je pochopiť, že každá časť chladničky má inú teplotu, a teda aj iný účel. Okrem toho je dôležité sledovať dátumy spotreby a priebežne kontrolovať stav potravín.
Ideálna teplota a kapacita
Pre väčšinu potravín je vhodná teplota okolo 4 °C. Ak je vyššia, baktérie sa množia rýchlejšie a potraviny sa kazia. Pri nižšej teplote zas môže dôjsť k zamrznutiu niektorých surovín, najmä tých, ktoré sa dotýkajú zadnej steny chladničky.
Rovnako dôležité je nepreplňovať vnútorný priestor. Aby mohol studený vzduch správne cirkulovať, chladnička by mala byť zaplnená maximálne do troch štvrtín.
Kde čo uložiť?
- Horné police: sú teplejšie, preto sú vhodné na hotové jedlá, džemy, marmelády či nátierky.
- Stredné police: ideálne miesto pre mliečne výrobky, údeniny alebo zákusky.
- Spodná polica: najchladnejšia časť, kam patrí surové mäso, ryby alebo hydina.
- Zásuvky: určené na ovocie a zeleninu, kde je vyššia vlhkosť.
- Dvierka: patria maslu, vajíčkam, omáčkam či nápojom – ide o najteplejšiu časť chladničky.
Niektoré potraviny však do chladničky nepatria. Napríklad chlieb, cesnak, cibuľa či banány pri nízkej teplote rýchlejšie strácajú chuť alebo menia konzistenciu.
Organizácia a prehľad
Aby sa potraviny nekazili, je dobré dodržiavať jednoduché pravidlo: to, čo treba zjesť skôr, dajte dopredu. Tak budete mať všetko dôležité na očiach.
Zvyšky z jedla ukladajte do priehľadných krabičiek, aby ste hneď videli, čo sa v nich nachádza. A nezabudnite, že jedlo musí byť úplne vychladené, kým ho vložíte do chladničky – inak zvýši teplotu vo vnútri a skráti životnosť ostatných potravín.
Čistota a údržba
Pravidelné čistenie chladničky je kľúčom k čerstvosti aj hygienickej bezpečnosti. Vnútrajšok by sa mal umývať aspoň raz za mesiac – najlepšie teplou vodou s trochou saponátu alebo roztokom vody a octu v pomere 1:4.
Nezabúdajte ani na tesnenia dverí a odtokové kanáliky, kde sa často hromadí špina a baktérie. Ak sa niečo rozleje, utrite to okamžite, aby ste predišli nepríjemným pachom a rastu plesní.
Jednoduché triky pre sviežosť
Ak sa vo vnútri chladničky tvorí vlhkosť, môžete tam položiť rolku toaletného papiera alebo otvorenú misku so sódou bikarbónou. Obe pomôžu absorbovať vlhkosť aj zápach a vnútro zostane dlhšie svieže. Rolku či sódu je vhodné meniť približne raz týždenne.
Správne usporiadaná a čistá chladnička je základom fungujúcej domácnosti. Umožní vám lepšie plánovať nákupy, znížiť plytvanie jedlom a udržať potraviny dlhšie čerstvé. Ak si osvojíte pár jednoduchých návykov – pravidelné triedenie, čistenie a rozumné rozloženie – vaša kuchyňa bude pôsobiť prehľadne a varenie sa stane príjemnejším.