Skalná ruža: Nenápadná skalnička, ktorá liečila už našich predkov

Skalná ruža
Skalná ruža Foto: depositphotos.com

Skalná ruža či zlatý koreň, je nenáročná sukulentná trvalka so schopnosťami podobnými aloe vera.

Tradične sa používal pri oparoch a bradaviciach, no pomáha aj pri ďalších ťažkostiach a celkovej kondícii tela.

Video: zaujímavosti o účinkoch a využití

Pozrite si krátke video, ktoré zhŕňa, ako skalná ruža pôsobí a na čo všetko sa hodí:

Odolný zelený „obyvateľ“ skál

V minulosti sa spájal s ochrannými rituálmi – verilo sa, že odháňa zlé sily a chráni pred bleskom. Je stálozelený, nevyžaduje špeciálnu starostlivosť, dorastá asi do 15–20 cm a jeho dužinaté listy môžu mať viac než 10 cm. Znesie takmer akúkoľvek pôdu, vrátane kamenistých a chudobných stanovíšť; najlepšie mu sedí piesočnatá pôda s miernou vlhkosťou. Výborne znáša horúčavy aj mráz, takže rastie celoročne.

Silné účinky na zdravie

Skalná ruža má výrazné antibakteriálne, antiseptické a diuretické pôsobenie. Podľa štúdií si poradí s viacerými zápalmi a celkovo podporuje správne fungovanie organizmu.

Podpora hmotnosti, tlaku aj cukru

Pomáha udržiavať telesnú hmotnosť a je užitočný pri chudnutí. Znižuje horúčku, pomáha zastaviť krvácanie z nosa, podieľa sa na regulácii krvného tlaku a hladiny cukru v krvi. Detoxikuje, podporuje metabolizmus, posilňuje imunitu, prispieva k prevencii niektorých cýst a myómov, upokojuje žalúdok a zlepšuje trávenie.

Prečo funguje: zloženie

Najviac šťavy majú listy z konca leta. Skalná ruža obsahuje kyselinu mravčiu a jablčnú, citrát vápenatý, triesloviny, fenoly a flavonoidy – práve táto kombinácia stojí za jeho účinkami.

Recepty zo skalnej ruže

Skalná ruža v mede

  1. Odstráňte prípadné korienky, rozoberte na listy a dôkladne umyte (cca 300 g).
  2. Nakrájajte, rozmixujte alebo pomelte.
  3. Zmiešajte s 500 g agátového medu.
  4. Skladujte v chladničke a užívajte ráno nalačno 1 kávovú lyžičku. Môžete aj častejšie – približne 30 minút pred jedlom.

Silný odvar

  • 12 g čerstvých alebo sušených listov varte 15 minút v 4 litroch vody, sceďte a nechajte vychladnúť.
  • Uchovávajte v chlade a pite denne ráno nalačno 1 malý pohárik.

Na opary, bradavice a kurie oká

Predkovia siahali po čerstvej šťave z listov. Pri opare aplikujte 5–7× denne a nechajte zaschnúť. Pri bradaviciach a kurích okách potierajte niekoľkokrát denne aj v noci po dobu troch týždňov; medzitým robte kúpele nôh. Pomôže aj obklad z ľahko roztlačeného listu pripevneného gázou či obväzom.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať