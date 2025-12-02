Šikovný pohyb, ktorý vás naučí vykostiť kurča aj odstrániť blanku za pár sekúnd

Kuracie mäso patrí medzi najčastejšie používané suroviny v našich kuchyniach. Možno ho pripravujeme tak často, že už ani nerozmýšľame nad tým, ako veľmi nám uľahčí prácu, keď zvládneme správne vykostiť prsia a zároveň ich zbaviť nepríjemnej blanky. Nejde o žiadnu zložitú techniku – stačí poznať správny postup, mať po ruke ostrý nôž a trochu cviku. Výsledok? Čistejšie kúsky mäsa a rýchlejšie varenie.
Ostrý nôž je základ
Na túto prácu nepotrebujete nič špeciálne, ale kvalita nástroja rozhoduje o tom, ako hladko vám to pôjde. Ideálne je použiť rovný kuchynský nôž bez zúbkov. Ostrie by malo byť dokonale naostrené – tupý nôž nielenže prácu sťaží, ale môže spôsobiť aj nepekné natrhnutie mäsa.
Keď sa chystáte mäso zbaviť blanky alebo ho oddeliť od kosti, dôležitý je správny úchop. Jednou rukou jemne priťahujte mäso od skeletu a druhou rukou veďte nôž tak, aby prirodzene kĺzal po kosti alebo po blane, ktorú chcete odstrániť. Postupujte pomaly a rovnomerne, bez zbytočného tlaku – nôž by mal pracovať za vás.
Trocha praxe a pôjde to samo
Pri vykosťovaní sa nemusíte obávať drobných chýb. Ak vám ostrie noža skĺzne trochu ďalej od kosti, nič sa nedeje. Z kostí si môžete jednoducho pripraviť skvelý domáci vývar a prípadné odrezky mäsa dodatočne oberiete priamo do polievky. Je to spôsob, ako zužitkovať úplne všetko a zároveň nič nevyhodiť.
Ako správne oddeliť kuracie prsia od kosti
Kuracie prsia sú pevne prichytené ku kostre v oblasti hrudného koša. Uprostred sa nachádza chrupavka, ktorá tvorí akýsi vodiaci bod. Práve pozdĺž nej je najlepšie začať rez.
Vezmite nôž a dlhými ťahmi, presne popri chrupavke, začnite mäso uvoľňovať. Keď budete postupovať pozdĺžne a nenásilne, mäso sa začne prirodzene oddeľovať. Ak sa stane, že v odrezanom kúsku zostane malá časť chrupavky, stačí ju jednoducho odrezať – ide to rýchlo a bez komplikácií.
Ako rýchlo a bez poškodenia odstrániť blanku
Blanka na kuracom mäse vie potrápiť nejedného kuchára, pretože pri tepelnej úprave spôsobuje skrútenie mäsa a zhoršuje jeho textúru. Odstrániť ju však môžete veľmi elegantne.
Zapichnite do mäsa vidličku tak, aby blanka zostala napnutá medzi jednotlivými hrotmi. Chyťte ju papierovým obrúskom – vďaka nemu sa nebude šmýkať – a jemne, ale rozhodne potiahnite. Blanka sa z mäsa stiahne vcelku a úplne bez poškodenia štruktúry. Ide o jednoduchý trik, ktorý si osvojíte po prvom pokuse.
Skelet z kurčaťa nikdy nevyhadzujte. Je to ideálny základ na výborný vývar plný chuti, ktorý sa nedá porovnať s tým z kocky. Ak vám zostanú blanky alebo drobné mäkké odrezky, môžete ich pokojne dať svojmu psovi či mačke – obsahujú množstvo kolagénu a ďalších látok prospešných pre výživu chrupaviek.