Šesť skvelých prísad pre vyvýšené záhony. Pridajte ich a sledujte, ako vám všetko nádherne rastie

Vyvýšené záhony predstavujú naozaj vynikajúci spôsob, ako si spríjemniť záhradkárske práce. Nemusíte sa toľko zohýbať, nebolia vás kríže a zároveň sa k rastlinám dostanete bez zdĺhavého kľaknutia na kolená. Ak však plánujete vybudovať hlbší vyvýšený záhon s výškou pokojne 70 až 90 centimetrov, môže sa vám zásyp kvalitným substrátom poriadne predražiť. Našťastie existuje viacero spôsobov, ako sa tomu vyhnúť. Môžete využiť organický materiál, ktorý máte možno priamo pod nosom, a zároveň tak vylepšovať pôdnu štruktúru i zásobu živín.

V nasledujúcich riadkoch vám prinášam šesť konkrétnych tipov na materiál, ktorý sa dá do hlbokých vyvýšených záhonov vložiť ako prvý a stredný základ. Vďaka nemu ušetríte peniaze, zlepšíte si kvalitu pôdy a zabezpečíte rastlinám dostatok priestoru aj vtedy, ak budú mať hlboko siahajúce korene.

Prečo si postaviť vyvýšený záhon?

Hlavnou výhodou vyvýšených záhonov je možnosť záhradkárčenia bez veľkej námahy a bolestí chrbta. Pri sadení alebo zbere úrody jednoducho stojíte alebo sedíte na okraji záhona. Rastliny tu majú veľa priestoru pre korene a vy ich navyše ochránite pred množstvom bežných škodcov či burín. Ak však chcete využiť maximálnu kapacitu záhona, treba ho kvalitne naplniť. To však často znamená nemalú investíciu do ornice alebo substrátu. Pomôcť vám môžu práve tieto vrstvy organického materiálu:

1. Kmeň a staré trámy

Najspodnejšiu časť hlbokého vyvýšeného záhona môžete vyplniť hrubými kusmi dreva, starými trámami či dokonca menšími pňami z vypílených stromov. Ak máte k dispozícii zvyšky starých neimpregnovaných trámov či hranolov (napríklad z rozobranej stodoly alebo strechy), pokojne ich použite. Nevadí, ani keď sú napadnuté červotočom alebo čiastočne zhnité. Práve vďaka tomu sa budú postupne rozkladať a pomaly uvoľňovať do pôdy cenné živiny. Tieto väčšie kusy dreva zároveň dokážu v čase dažďov absorbovať veľa vody a neskôr ju postupne vracajú späť do okolia koreňov. Vďaka tomu ostáva záhon dlhšie vlhký, čo ocenia najmä rastliny náročné na vlahu.

2. Menšie konáre

Na vrstvy kmeňov či trámov je dobré uložiť menšie konáriky a vetvičky. Pokojne môžete použiť aj čerstvé odrezky po prerezávaní stromov, výnimkou sú druhy, ktoré ľahko zakorenia, napríklad vŕba či lieska. Tie je lepšie nechať dôkladne vyschnúť, aby vám z nich v záhone časom nevyrástla nová rastlina. Tenšie halúzky môžete nechať v pôvodnej dĺžke, ale ak máte silnejšie konáre, rozsekajte ich na menšie kusy. Táto vrstva sa bude rozkladať rýchlejšie ako veľké kmene a do pôdy rýchlejšie uvoľní prvé dávky živín.

Napriek tomu, že sa vetvičky ťažko ukladajú úplne natesno, berte to ako výhodu – pôda v nižších vrstvách ostane vzdušnejšia. Rastliny tak budú mať dostatok kyslíka pre svoje korene, čo často prospieva ich rastu aj zdraviu.

3. Štiepka, kôra, hobliny a piliny

Ďalšou vrstvou môže byť drevená štiepka, kôra stromov, hobliny alebo piliny. Ak máte v blízkosti pílu alebo truhlára, opýtajte sa, či im nezostali zvyšky z rezania dreva. Vždy je však lepšie, keď ide o drevo z listnatých stromov. Materiál z ihličnanov by mohol výraznejšie okysľovať pôdu, čo nie všetkým rastlinám vyhovuje.

Ak máte k dispozícii truhlárske odrezky, starostlivo si overte, že nepochádzajú z drevotrieskových dosiek či laminátov, lebo tie môžu obsahovať rôzne lepidlá a chemické pojivá. Takýto materiál by ste určite nechceli v pôde, kde pestujete zeleninu alebo bylinky.

4. Slama

Slama, či už nakrájaná na kratšie kúsky, alebo i v celých dlhých povrazoch, je vynikajúcim materiálom, ktorý môžete pridať do záhonov. Ak ju zmiešate s hnojom, získate prírodné hnojivo, ktoré sa bude počas sezóny postupne rozkladať a zásobovať pôdu živinami. Slama sa rozkladá rýchlejšie ako hrubšie drevo a pri tomto procese si na začiatku berie z pôdy veľa dusíka, ktorý neskôr vráti v niekoľkonásobne väčšom množstve. Okrem toho slama zlepšuje priepustnosť pôdy, zachováva v nej vlhkosť a prispieva k tvorbe zdravej pôdnej mikroflóry.

5. Lístie a listovka

Opadané lístie z ovocných stromov, okrasných drevín či dokonca z niektorých kríkov býva doslova pokladom pre záhradkárov. Ak ho necháte pár mesiacov ležať v kôpkach, vytvorí sa takzvaná listovka – organická hmota plná prospešných mikroorganizmov. Tá poslúži ako predposledná vrstva pod samotnú ornicu alebo kvalitný substrát, do ktorého budete vysievať a sadiť. Je to ideálna forma vylepšenia pôdy pre záhon, pretože listy zvyčajne neobsahujú semená burín a počas rozkladu zlepšujú štruktúru i schopnosť pôdy zadržiavať vlahu.

Na jeseň preto nezahadzujte lístie do odpadu. Zhrabte ho do kôp, pokojne ho nechajte cez zimu trochu rozložiť a na jar ho pridajte do vyvýšených záhonov. Rastliny vám za to poďakujú plnšími listami a bohatšou úrodou.

6. Kompost

Posledná a najvrchnejšia vrstva by mala tvoriť dostatočný priestor pre korene rastlín. Ideálne je na ňu použiť zmes ornice alebo kvalitného záhradníckeho substrátu a kompostu. Kompost je mimoriadne bohatý na živiny, pomáha prevzdušniť pôdu, reguluje vlhkosť a prospieva množstvu užitočných mikroorganizmov či dážďoviek.

Vhodné je, aby finálna vrstva mala aspoň 30 centimetrov hrúbky. Tým sa vytvorí dostatočný priestor pre korene aj tých rastlín, ktoré potrebujú preniknúť hlbšie do záhona. Kompost a substrát môžete zmiešať v pomere, ktorý vyhovuje konkrétnym plodinám, pričom platí, že čím viac živín potrebujú, tým väčší podiel kompostu môžete do vrchnej zmesi zaradiť.

Postavenie vyvýšeného záhonu

Počítajte s dopĺňaním každý rok

Organický materiál sa bude v záhone priebežne rozkladať, čo znamená, že povrch pôdy postupne klesne. Nezľaknite sa toho – je to prirodzený proces. Každú sezónu preto vrchnú vrstvu doplňte novým substrátom, prípadne kompostom. Na jeseň môžete do pôdy zapracovať ďalšie lístie alebo slamu, aby sa počas zimy stihli čiastočne rozložiť. Na jar následne prisypte kvalitnejší substrát či novú dávku kompostu, čím udržíte v záhone dostatok živín pre ďalšiu pestovateľskú sezónu.

Vďaka týmto šiestim vrstvám dokážete vyplniť svoje vyvýšené záhony ekonomicky aj efektívne. Zlepšíte pôdnu štruktúru, zabezpečíte rastlinám vyvážený prísun živín, udržíte vlahu a navyše ochránite svoju peňaženku pred zbytočne vysokými nákladmi na nákup drahého substrátu. Ak budete mať záhon vyskladaný z rôznych druhov dreva, slamy, lístia či kompostu, bude to hotový raj pre rastliny, ktoré sa vám odmenia bohatou úrodou aj sviežim vzhľadom.