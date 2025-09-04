September v kuchyni. Sladké broskyňové recepty, ktoré si ešte stihnete vychutnať na konci sezóny

Letné prázdniny sa síce skončili, no september má stále čo ponúknuť. Slnečné dni sú ešte príjemne teplé, večery sa predlžujú a na trhoch či v záhradách nájdeme posledné voňavé broskyne. Kým sa naplno rozbehne jablková a hrušková sezóna, bola by škoda nevyužiť túto lahodnú pochúťku, ktorá k neskorému letu jednoducho patrí.
V predchádzajúcich dieloch seriálu September v kuchyni sme sa venovali hlavne slaným receptom zo sezónnej zeleniny. Tentoraz si však doprajeme sladký záver. Broskyne sa totiž skvele hodia do koláčov, pohárov či rýchlych dezertov, ktoré zvládnete pripraviť aj počas bežného pracovného dňa.
Jednoduchý broskyňový koláč na plech
Tento koláč je ideálny, keď čakáte návštevu, alebo len chcete rodine dopriať niečo sladké k čaju. Je ľahký, šťavnatý a voňavý – presne tak, ako má vyzerať dezert z konca leta.
Čo budete potrebovať:
- broskyne (čerstvé alebo aj z kompótu, ak už nemáte domáce)
- 300 g smotanového jogurtu
- 430 g polohrubej múky
- 1 hrnček cukru kryštál
- 2 vajcia
- 4 lyžice oleja
- 1 balíček prášku do pečiva
- 100 g krupice
- 100 g masla
Ako postupovať:
- Rúru si rozohrejte na 200 °C.
- V miske zmiešajte jogurt, 280 g múky, cukor a prášok do pečiva.
- Pridajte vajcia a olej, vyšľahajte na hladké cesto a rozotrite ho na plech vystlaný papierom na pečenie.
- Broskyne nakrájajte na plátky a poukladajte ich na cesto.
- Zo zvyšnej múky, krupice a masla pripravte posýpku a rovnomerne ju nasypte navrch.
- Pečte asi 30 minút, kým povrch nezíska zlatistú farbu.
Takto pripravený koláč vydrží niekoľko dní, no väčšinou zmizne zo stola už v ten istý večer.
Broskyňový pohár – svieži dezert bez pečenia
September môže byť ešte stále horúci, a práve vtedy príde vhod dezert, na ktorý netreba zapínať rúru. Tento broskyňový pohár s jemným želé je svieži, ľahký a dokonale sa hodí ako osvieženie po nedeľnom obede.
Ingrediencie:
- 500 g broskýň
- 0,5 l vody
- 4 lyžice ovocného sirupu (napríklad malinový alebo bazový)
- 2 lyžičky práškového agaru
- štipka soli
- čerstvá mäta na ozdobu
Postup:
- Broskyne umyte, nakrájajte na malé kúsky a dajte do hrnca.
- Pridajte sirup, štipku soli a zalejte vodou.
- Varte približne 15 minút, aby ovocie zmäklo.
- Agar rozmiešajte v troške vody, pridajte do hrnca a krátko povarte.
- Zmes nalejte do pohárov alebo misiek, nechajte vychladnúť a stuhnúť.
- Pred podávaním ozdobte lístkami mäty.
Ak už broskyne nestihnete, oba recepty ľahko prispôsobíte sezóne – namiesto nich môžete použiť jablká, hrušky alebo slivky, ktoré budú počas septembra a októbra k dispozícii v hojnom množstve.