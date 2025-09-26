September je posledná šanca! Tieto stromy a kvety musíte teraz prerezať, inak si ich zničíte

Mnohí záhradkári si prerezávanie spájajú najmä s obdobím zimného pokoja, keď rastliny odpočívajú. Pravdou však je, že niektoré druhy drevín a trvaliek si vyžadujú nožnice do rúk ešte v septembri. Ak im doprajete starostlivosť práve v tomto období, podporíte ich rast, udržíte ich zdravé a pripravíte ich na chladnejšie mesiace. Treba však vedieť, ktoré druhy je vhodné strihať, pretože nesprávny zásah môže urobiť viac škody než úžitku.
Prečo prerezávať práve teraz?
Prerezané rastliny majú možnosť smerovať svoju energiu do zdravého rastu namiesto zbytočných výhonkov. Vďaka tomu sa nevysilujú, ich koruna je pevnejšia a menej náchylná na polámanie či choroby. Septembrový rez je dôležitý aj preto, že neskorší zásah – tesne pred zimou – môže rastliny oslabiť a vystaviť ich riziku poškodenia mrazom.
Ovocné stromy – posledný letný rez
Ak pestujete ovocné stromy, práve september je ideálny čas na posledný letný zásah. Týka sa to najmä kôstkovín, ktoré už priniesli úrodu – teda čerešní, višní, sliviek, ringlôt, marhúľ či broskýň. V tomto období môžete bezpečne odstrániť prestarnuté alebo krížiace sa konáre a tiež tie, ktoré sú napadnuté chorobami. Strom tak získa viac svetla aj vzduchu, čo sa pozitívne prejaví na budúcoročnej úrode.
Orechy a drobné ovocie
Prerezávať je vhodné aj orechy. Rez vykonaný v septembri znižuje straty miazgy, ktoré sú typické pri inom období roka. Okrem toho sa oplatí skontrolovať aj maliny a černice – odstránením odrodených a slabých výhonkov zabezpečíte, že budúcoročná úroda bude bohatšia.
Živé ploty a ihličnany
V septembri nezabúdajte ani na živé ploty a okrasné dreviny. Listnaté aj ihličnaté kry sa vám po úprave odvďačia pevnejším tvarom a lepšou odolnosťou voči zime. Zastrihnite prerastené konáriky a dajte plotu konečný jesenný tvar. Dôležité je stihnúť rez včas – aby mali nové rezy dostatok času stvrdnúť pred príchodom mrazov.
Kráľovné záhrady – ruže
Ružiam venujte osobitnú pozornosť. Ak chcete, aby vás aj v ďalších sezónach tešili bohatými a voňavými kvetmi, nezabudnite ich v septembri prerezať. Zamerajte sa najmä na odrody ako Gertrude Jekyll, Bonica či Iceberg. Pri práci používajte kvalitné obímkové nožnice, ktoré stonky nerozdrvia, ale urobia čistý rez.
Levanduľa – vôňa, ktorá si žiada starostlivosť
Levanduľa patrí medzi najobľúbenejšie trvalky. Nielenže krásne vonia, ale má aj liečivé účinky. Ak ju chcete udržať kompaktnú a zdravú, v septembri ju dôkladne zastrihnite. Pravidelný rez jej pomáha zachovať tvar a predchádza vyholeniu v spodnej časti.
Kosatce – pozor na škodcov
Kosatce bradaté sú ozdobou každej záhrady, no zároveň sú citlivé na zanedbanú starostlivosť. Odkvitnuté kvety a vädnúce listy je potrebné odstrihnúť, inak sa stávajú útočiskom pre škodcov – napríklad zavíjače, ktoré napádajú podzemky. Rez je zároveň prevenciou proti plesniam a iným hubovým ochoreniam.
Ľalie – nenáročné, no tiež potrebujú rez
Ľalie patria medzi odolné trvalky, ktoré zvládnu horúčavy aj mrazy. Napriek tomu im prospeje jesenné prerezanie. Odstráňte odkvitnuté kvety, žltnúce listy aj časti poškodené škodcami. Pozor však, ak máte doma mačky – rastlina je pre ne toxická.
Plamienok – pýcha popínavých rastlín
Plamienok (klematis) je obľúbená popínavá trvalka s nádhernými kvetmi rôznych farieb. Druhy, ktoré kvitnú v lete a na jeseň, by ste mali strihať práve teraz, pretože nasledujúcu sezónu kvitnú na nových výhonkoch. Rezom podporíte bohatšie a silnejšie kvitnutie.
September je pre záhradníkov mesiacom, kedy sa oplatí vziať do rúk nožnice. Správne vykonaný rez posilní rastliny, zlepší ich odolnosť voči zime a zároveň pripraví pôdu pre budúcoročnú úrodu a kvitnutie. Nejde však o plošnú prácu – vždy sa riaďte potrebami konkrétnej rastliny. Ak prerezávanie urobíte s rozvahou, vaša záhrada sa vám v ďalších sezónach odvďačí zdravým a bohatým rastom.