September je kľúčový mesiac pre záhradu. Táto jediná rastlina ju zmení na nepoznanie

Aj keď sa záhrada v septembri pomaly začína pripravovať na zimný odpočinok, práve toto obdobie je prekvapivo vhodné na vysádzanie nových rastlín. A to nielen kvetov či drevín, ale aj okrasných tráv, ktoré dokážu vdýchnuť každému pozemku úplne inú atmosféru. Vysoké, jemne sa vlnia vo vetre, pôsobia elegantne a vytvárajú zaujímavé štruktúry, ktoré oživia priestor počas celého roka. Niet divu, že si získavajú čoraz väčšiu popularitu medzi záhradkármi. Rozmýšľate, že si ich zasadíte aj vy?
Prečo práve september?
Mnohí by čakali, že výsadba patrí do jari. V prípade okrasných tráv to však neplatí. September ponúka ideálne podmienky na zakorenenie. Slnečné lúče už nepália tak intenzívne ako počas leta, no pôda je stále dostatočne prehriata. To je kombinácia, ktorú trávy milujú – nemusia zápasiť s horúčavami, ale zároveň majú dosť tepla na to, aby vytvorili pevný koreňový systém.
Rastliny si tak stihnú pred zimou „zabezpečiť domov pod zemou“ a keď na jar nastúpi vegetačné obdobie, budú pripravené naplno rásť. Vďaka tomu sa rýchlo ujmú a už počas prvej sezóny vytvoria krásne trsy, ktoré v záhrade zaujmú dominantné miesto.
Pevný základ do budúcnosti
Najväčšou výhodou jesennej výsadby je, že rastlina sa môže v pokoji sústrediť na budovanie koreňov bez stresu z tepla alebo mrazov. Namiesto plytkej a slabej koreňovej siete si tráva vybuduje robustný základ, vďaka ktorému bez problémov zvládne zimu. A na jar? Bez zbytočného zdržiavania začne vytvárať nové listy a rásť do krásy.
Obrovská rozmanitosť tvarov a farieb
Ponuka okrasných tráv je taká široká, že si naozaj vyberie každý. Niektoré sú nenápadné a pôsobia prirodzene, iné zasa okamžite pritiahnu zrak.
- Perovec psiarkovitý (Pennisetum alopecuroides) – obľúbená tráva s jemnými klasmi, ktoré pripomínajú fontánu. Vyzerá skvele ako solitér aj vo väčších skupinách.
- Ozdobnica čínska (Miscanthus sinensis) – majestátna, vysoká tráva, ktorá sa hodí na výrazné záhradné kompozície.
- Proso prutnaté (Panicum virgatum) – robustnejší druh, ktorý sa uplatní aj na svahoch, pretože pomáha proti erózii pôdy.
- Fúzatka prstnatá (Andropogon gerardii) – zaujímavá tým, že počas roka mení farbu. Na jar a v lete má modrozelený odtieň, na jeseň sa zafarbí do červenkasto-hneda.
Jednoduché pestovanie a minimum starostlivosti
Okrasné trávy sú obľúbené aj preto, že nevyžadujú zložitú starostlivosť. Väčšina z nich ocení slnečné stanovište a priepustnú pôdu, ktorá zabráni hromadeniu vody a zahnívaniu koreňov. Po výsadbe im doprajte dôkladnú zálievku, aby sa dobre ujali. Potom už zvládnu fungovať takmer samostatne.
Sú to rastliny, ktoré sa hodia do modernej záhrady, vidieckeho dvora aj prírodného zákutia. Vyniknú samostatne, ale aj v kombinácii s kvetmi, kríkmi či kamennými prvkami. A čo je najlepšie – budú vám robiť radosť po celý rok, pretože aj počas zimy majú svoju estetickú hodnotu.
Priblížte sa prírode
Ak túžite po záhrade, ktorá nepôsobí stroho, ale prirodzene a živšie, okrasné trávy sú správna voľba. Vytvárajú prirodzené vrstvy, dodávajú priestoru hĺbku a lákajú aj hmyz či vtáky. Práve vďaka nim môže váš pozemok pôsobiť viac ako súčasť prírody než umelo vysadená plocha.
Ich šarm je v jednoduchosti – stačí ich zasadiť, nechať sa unášať ich pohybom vo vetre a vychutnávať si, ako premenia atmosféru vášho domova.
Tip na záver: Ak ste ešte okrasné trávy vo svojej záhrade neskúšali, september je ten správny mesiac začať. S minimálnou námahou dosiahnete veľký efekt a vaša záhrada dostane úplne nový charakter.