Šéfkuchár prezradil, ktorú obľúbenú ingredienciu nikdy nedávať do praženice: „Nechápem, prečo toľko Slovákov stále robí túto chybu!“

Praženica patrí medzi najobľúbenejšie jedlá, ktoré Slováci radi pripravujú ako rýchle raňajky či ľahkú večeru. Má to logiku – vajíčka sú lacné, rýchlo hotové a navyše obsahujú množstvo živín. Aj keď príprava vajíčok na panvici vyzerá jednoducho, existujú chyby, ktoré dokážu pokaziť aj toto zdanlivo nenáročné jedlo. Možno si myslíte, že vajíčka zvládate perfektne, no odborníci upozorňujú, že jedna veľmi zaužívaná prísada im môže výrazne uškodiť.

Jedna prísada, ktorá zničí vaše vajíčka

Uznávaný šéfkuchár, držiteľ mnohých kulinárskych ocenení, upozorňuje na jednu chybu, ktorú robí obrovské množstvo ľudí nielen vo svete, ale aj u nás na Slovensku. Ide o pridávanie mlieka do vajec, ktoré majú byť použité na praženicu. Táto prax, ktorú považujú mnohí za samozrejmú, môže podľa neho celkom pokaziť finálny výsledok.

„Nikdy som nerozumel, prečo sa stále nájdu ľudia, ktorí do vajíčok lejú mlieko. Áno, možno to robila vaša mama či babička, ale z hľadiska gastronómie ide o veľkú chybu. Mlieko totiž úplne naruší pôvodnú chuť vajec. Výsledná konzistencia je tekutá, farba mdlá a štruktúra pripomína skôr gumu,“ hovorí šéfkuchár.

Podľa neho existuje len jediná správna ingrediencia, ktorá z obyčajnej praženice vytvorí gurmánsky zážitok – kvalitné maslo. „Vajíčka najskôr dôkladne prešľahajte vidličkou, aby sa prevzdušnili a získali peknú svetložltú až zlatistú farbu. Následne použite na panvicu výhradne kvalitné maslo, ideálne s vyšším obsahom tuku. Vďaka tomu bude praženica nádherne jemná a krémová.“

Dôležitým faktorom je podľa odborníka aj správna teplota panvice. „Nikdy nesmažte vajíčka na prudkom ohni. Ideálny je mierny až stredný plameň. Ak to urobíte správne, vajíčka si zachovajú svoju prirodzenú vláčnosť, jemnosť a intenzívnu chuť.“

Nie je jediný, kto má tento názor

Šéfkuchár pritom nie je sám, kto kritizuje pridávanie mlieka do vajec. Aj známy britský kuchár Luke Selby označuje túto zaužívanú praktiku za „katastrofálnu kuchynskú chybu“.

„Mlieko do vajec jednoducho nepatrí. Vajcia tým zbytočne zrednete, oberiete ich o prirodzenú chuť a získate pokrm, ktorý viac pripomína jedlo zo školských jedální než kvalitnú domácu praženicu,“ upozorňuje Selby.

S jeho názorom súhlasí aj britská odborníčka na výživu. Tá poukazuje na to, že pridanie mlieka spôsobuje nielen stratu chuti, ale aj nevábnu farbu vajíčok. „Vajcia s mliekom strácajú intenzívnu žltú farbu a sú skôr bledé, vodnaté a nevýrazné,“ vysvetľuje.

Ako teda vyzerá ideálna praženica podľa odborníkov?

Odborníci sa zhodujú na tom, že perfektne pripravená praženica by mala byť krémová, jemne vláčna a určite nie príliš tekutá. Vajíčka sa musia jemne spájať, pričom konzistencia by mala byť hebká a mala by sa doslova rozplývať v ústach. Ideálna farba je žiarivá a zlatistá, nie však príliš tmavá, keďže príliš vysoká teplota môže vajíčka vysušiť a spáliť.

Ak túžite svoju praženicu ešte viac zdokonaliť, radšej než mlieko pridajte kvalitné maslo alebo si ju dochuťte čerstvými bylinkami, napríklad nasekanou pažítkou, petržlenovou vňaťou alebo dokonca bazalkou. Tento jednoduchý trik vám zaručí nielen skvelú chuť, ale aj vizuálny pôžitok.