Šalša, tradičná chorvátska paradajková omáčka plná leta

Na chorvátskom pobreží má leto svoju nezameniteľnú chuť – a tá sa často spája s jednoduchou, no pritom výrazne aromatickou paradajkovou omáčkou, ktorú miestni nazývajú šalša alebo tiež „šug o’poma“. Ide o jedno z tých jedál, ktoré dokazujú, že aj zo zopár čerstvých surovín sa dá pripraviť niečo výnimočné. Chorvátske gazdinky ju varia celé generácie a podávajú nielen k cestovinám, ale aj k ryži, pizze či ako základ k mäsu a zeleninovým jedlám.
Na rozdiel od talianskych ťažších paradajkových omáčok je šalša ľahšia, sviežejšia a stavia predovšetkým na vôni čerstvých paradajok a byliniek. Najčastejšie sa pripravuje v lete, keď sú paradajky dokonale zrelé, šťavnaté a plné chuti. Práve vtedy sa dá omáčka aj jednoducho zavariť do pohárov alebo zamraziť, aby ste si ju mohli vychutnať počas celého roka – vždy, keď vás prepadne nostalgia za dovolenkou pri mori.
Recept na pravú chorvátsku šalšu
Potrebujete (približne na 4 porcie):
- 1,8 kg zrelých paradajok
- 4–5 lyžíc olivového oleja
- 1–2 lyžice masla
- 2–3 strúčiky cesnaku
- 1 stredná cibuľa nakrájaná nadrobno
- 1 lyžica nasekanej petržlenovej vňate
- 1 lyžica čerstvej bazalky
- 1 lyžica sladkej mletej papriky
- 1 čajová lyžička cukru
- soľ a čerstvo mleté čierne korenie podľa chuti
- 1 bobkový list
- štipka jedlej sódy (voliteľné – na zjemnenie kyslosti)
Postup prípravy krok za krokom:
- Príprava paradajok
Paradajky dôkladne umyte a na spodnej strane narežte do kríža. Vhoďte ich na 3–5 minút do vriacej vody, následne rýchlo ochlaďte v miske s ľadovou vodou. Vďaka tomu pôjde šupka ľahko dolu. Ošúpané paradajky dajte do misy a rozmačkajte alebo nakrájajte na kúsky.
- Základ omáčky
V hlbšom hrnci rozohrejte olivový olej spolu s maslom. Pridajte nadrobno nakrájanú cibuľu a pretlačený cesnak. Restujte asi 2–3 minúty, kým nezmäknú a nezačnú voňať.
- Dusenie paradajok
Do základu pridajte pripravené paradajky. Premiešajte a varte na strednom plameni približne 40–45 minút. Nezabúdajte miešať, aby sa paradajky nepripálili.
- Dochutenie bylinkami a koreninami
Po uvarení pridajte petržlenovú vňať, bazalku, mletú papriku, bobkový list, soľ, korenie a cukor. Omáčku nechajte variť ešte 30–45 minút, až kým nezíska hustú a krémovú konzistenciu.
- Dokončenie a úprava chuti
Ak sa vám zdá omáčka príliš kyslá, stačí pridať štipku jedlej sódy, ktorá chuť zjemní. Kto má rád hladšie omáčky, môže ju ešte rozmixovať ponorným mixérom.
Ako šalšu využiť a uchovať na neskôr
Šalša patrí k tým omáčkam, ktoré sa nikdy nezunujú. Tradične sa podáva so špagetami alebo domácimi cestovinami, no výborne poslúži aj ako základ pod mäso, ryby či do rizota. Domáci ju často využívajú aj ako náhradu paradajkového základu na pizzu.
Ak si ju pripravujete vo väčšom množstve, máte dve možnosti:
- zamraziť ju v menších porciách, ktoré sa rýchlo rozmrazia a hodia na rýchlu večeru
- alebo ju zavariť do pohárov klasickým spôsobom. Správne uskladnená na tmavom a chladnom mieste vydrží aj celý rok
Malé tipy pre ešte lepšiu chuť
- Nebojte sa experimentovať – do omáčky môžete pridať štipku chilli, ak preferujete pikantnejšiu verziu.
- Pár kvapiek bieleho vína dodá omáčke jemnú kyselkavú arómu.
- Bylinky môžete obmieňať podľa sezóny – namiesto bazalky skúste tymian alebo oregano.
Najdôležitejšie však je, aby ste použili kvalitné, dozreté paradajky – tie sú základom celej chuti.
Pripraviť šalšu nevyžaduje žiadne kulinárske triky. Stačí čas, trpezlivosť a kvalitné suroviny. Výsledkom je pohár plný vôní a chutí, ktorý vás dokáže počas sychravých dní vrátiť do horúceho dalmátskeho leta. Otvoríte ho, ucítite arómu paradajok a byliniek – a okamžite sa prenesiete k moru.