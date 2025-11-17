Šalát Mimoza, jemná kaukazská pochúťka, ktorá rozžiari každý stôl

šalát Mimóza
šalát Mimóza Foto: depositphotos.com

Šalát Mimoza patrí medzi obľúbené vrstvené šaláty pochádzajúce z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Tradične sa pripravuje z varených zemiakov, mrkvy, vajec, majonézy a ryby, no časom vzniklo množstvo rôznych domácich variácií. Jedna z nich nahrádza rybu kuracím mäsom, čo šalátu dodáva ľahšiu chuť a inú štruktúru. Práve tento jemnejší variant si získal obľubu v mnohých domácnostiach, pretože je jednoduchý na prípravu a pôsobí sviežo aj pri podávaní.

Tento recept pracuje s kuracím mäsom, jemnou vrstvovou skladbou a klasickou kombináciou zeleniny a vajec. Vrstvy sa pri chladení pekne spoja a výsledkom je nadýchaná a harmonická chuť. Hoci šalát vyzerá veľmi slávnostne, jeho príprava je v skutočnosti veľmi priamočiara — stačí všetko uvariť, nastrúhať a ukladať na seba.

Videoinšpirácia k šalátu Mimoza

Ak máte radi videorecepty, ako inšpiráciu si môžete pozrieť aj tento recept na šalát Mimosa:

Recept na šalát „Mimoza“ s kuracím mäsom

Ingrediencie:

  • 1 veľká kuracia hruď
  • 6 väčších zemiakov
  • 6 mrkiev
  • 6 vajec
  • 1 väčšia nádoba majonézy
  • tvrdý syr na jemné strúhanie
  • soľ
  • čierne korenie
  • kurkuma (voliteľná — pre farbu a jemnú arómu)

Postup prípravy:

1. Príprava kuracieho mäsa

Kuraciu hruď umyjem, zbavím kože a rozdelím na menšie kúsky. Dám ju variť do vody, ktorú po prvom zovretí zlejem a nahradím čistou vodou. Osolím a ak chcem výraznejšiu farbu a vôňu, pridám trochu kurkumy. Mäso varím, kým nezmäkne a voda sa takmer úplne neodparí. Následne ho nechám vychladnúť a natrhám na malé kúsky.

2. Zelenina v šupke

Zemiaky aj mrkvu uvarím v šupke, aby si udržali tvar aj chuť. Po uvarení nechám zeleninu vychladnúť a následne ju ošúpem.

3. Vajcia natvrdo

Vajíčka uvarím natvrdo, ochladím ich a olúpem. Použijú sa najmä na vrchné vrstvy šalátu.

4. Ukladanie vrstiev

Na veľký tanier alebo plytkú misu začnem ukladať jednotlivé vrstvy:

  1. nahrubo nastrúhané zemiaky – jemne potriem majonézou, posolím a okorením
  2. nastrúhaná mrkva – opäť tenká vrstva majonézy
  3. natrhané kuracie mäso – mierne dochutím a pridám trochu majonézy
  4. nastrúhané vajcia

Túto zostavu zopakujem ešte dvakrát, aby bol šalát nadýchaný a mal dostatok vrstiev typických pre Mimozu.

5. Dokončenie

Na záver celý povrch rovnomerne posypem jemne strúhaným tvrdým syrom. Šalát prikryjem fóliou a nechám v chladničke minimálne dve hodiny odpočívať. Odležaný šalát má vyváženejšiu a jemnejšiu chuť.

Tento variant Mimozy je ideálny na oslavy, nedeľné obedy aj sviatočné príležitosti. Vďaka kuraciemu mäsu pôsobí ľahšie než klasická rybia verzia, zemiaky a mrkva dodávajú prirodzenú sladkosť a majonéza všetko príjemne spojí. Ide o jedlo, ktoré je jednoduché, sýte, ale pritom stále svieže — a preto sa často pripravuje aj mimo sviatkov.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať