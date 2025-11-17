Šalát Mimoza, jemná kaukazská pochúťka, ktorá rozžiari každý stôl

Šalát Mimoza patrí medzi obľúbené vrstvené šaláty pochádzajúce z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Tradične sa pripravuje z varených zemiakov, mrkvy, vajec, majonézy a ryby, no časom vzniklo množstvo rôznych domácich variácií. Jedna z nich nahrádza rybu kuracím mäsom, čo šalátu dodáva ľahšiu chuť a inú štruktúru. Práve tento jemnejší variant si získal obľubu v mnohých domácnostiach, pretože je jednoduchý na prípravu a pôsobí sviežo aj pri podávaní.
Tento recept pracuje s kuracím mäsom, jemnou vrstvovou skladbou a klasickou kombináciou zeleniny a vajec. Vrstvy sa pri chladení pekne spoja a výsledkom je nadýchaná a harmonická chuť. Hoci šalát vyzerá veľmi slávnostne, jeho príprava je v skutočnosti veľmi priamočiara — stačí všetko uvariť, nastrúhať a ukladať na seba.
Videoinšpirácia k šalátu Mimoza
Ak máte radi videorecepty, ako inšpiráciu si môžete pozrieť aj tento recept na šalát Mimosa:
Recept na šalát „Mimoza“ s kuracím mäsom
Ingrediencie:
- 1 veľká kuracia hruď
- 6 väčších zemiakov
- 6 mrkiev
- 6 vajec
- 1 väčšia nádoba majonézy
- tvrdý syr na jemné strúhanie
- soľ
- čierne korenie
- kurkuma (voliteľná — pre farbu a jemnú arómu)
Postup prípravy:
1. Príprava kuracieho mäsa
Kuraciu hruď umyjem, zbavím kože a rozdelím na menšie kúsky. Dám ju variť do vody, ktorú po prvom zovretí zlejem a nahradím čistou vodou. Osolím a ak chcem výraznejšiu farbu a vôňu, pridám trochu kurkumy. Mäso varím, kým nezmäkne a voda sa takmer úplne neodparí. Následne ho nechám vychladnúť a natrhám na malé kúsky.
2. Zelenina v šupke
Zemiaky aj mrkvu uvarím v šupke, aby si udržali tvar aj chuť. Po uvarení nechám zeleninu vychladnúť a následne ju ošúpem.
3. Vajcia natvrdo
Vajíčka uvarím natvrdo, ochladím ich a olúpem. Použijú sa najmä na vrchné vrstvy šalátu.
4. Ukladanie vrstiev
Na veľký tanier alebo plytkú misu začnem ukladať jednotlivé vrstvy:
- nahrubo nastrúhané zemiaky – jemne potriem majonézou, posolím a okorením
- nastrúhaná mrkva – opäť tenká vrstva majonézy
- natrhané kuracie mäso – mierne dochutím a pridám trochu majonézy
- nastrúhané vajcia
Túto zostavu zopakujem ešte dvakrát, aby bol šalát nadýchaný a mal dostatok vrstiev typických pre Mimozu.
5. Dokončenie
Na záver celý povrch rovnomerne posypem jemne strúhaným tvrdým syrom. Šalát prikryjem fóliou a nechám v chladničke minimálne dve hodiny odpočívať. Odležaný šalát má vyváženejšiu a jemnejšiu chuť.
Tento variant Mimozy je ideálny na oslavy, nedeľné obedy aj sviatočné príležitosti. Vďaka kuraciemu mäsu pôsobí ľahšie než klasická rybia verzia, zemiaky a mrkva dodávajú prirodzenú sladkosť a majonéza všetko príjemne spojí. Ide o jedlo, ktoré je jednoduché, sýte, ale pritom stále svieže — a preto sa často pripravuje aj mimo sviatkov.