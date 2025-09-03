Saďte v septembri a jar vás odmení farebným záhonom. Ktoré cibuľoviny vysadiť práve teraz?

Možno sa vám zdá, že na jar je ešte priskoro myslieť. Opak je však pravdou. Práve september je ideálnym mesiacom na výsadbu jarných cibuľovín. Ak ich zasadíte teraz, už o pár mesiacov vás vaša záhrada privíta prehliadkou plnou farieb a vôní. No ktoré druhy sa oplatí vysadiť a na čo si dať pozor, aby vám naozaj bohato zakvitli?
Prví jarní poslíčkovia: snežienky, bledule a krókusy
Medzi najskoršie rastliny, ktoré vás potešia hneď po zime, patria snežienky a bledule. Objavujú sa už vo februári, často dokonca ešte spod topiaceho sa snehu. Najlepšie vyniknú, ak ich vysadíte v malých skupinkách na viditeľné miesto, kde budú tvoriť jemné biele koberce.
Po nich nastupujú nízke krókusy. Tie sú ako stvorené na okraje chodníkov, obruby záhonov či popredie vyšších rastlín. Ich pestré farby a drobný vzrast pôsobia veľmi sviežo a prirodzene.
Narcisy, hyacinty a modrice – jar v plnom rozkvete
V marci a apríli prichádzajú na rad narcisy. Klasická žltá farba pôsobí veselým dojmom, no existujú aj odrody biele, plnokveté či kombinované. Pri výsadbe nezabudnite, že narcisy vyniknú len vo väčších skupinách – osamotené cibule pôsobia skôr smutne.
Nádherným doplnkom sú hyacinty, ktoré potešia nielen farbou, ale aj intenzívnou vôňou. Medzi drobnejšie, no veľmi vďačné rastliny patria modrice (muscari). Nenáročné, odolné a pritom mimoriadne dekoratívne.
Vrchol jari: tulipány a okrasné cesnaky
Symbolom jarných záhonov sú nepochybne tulipány. Možností je nespočetne – od nízkych odrôd až po majestátne vysoké, od jednoduchých až po plnokveté, strapkaté či s neobvyklými okrajmi lupienkov. Tulipány sa dajú krásne kombinovať, takže si môžete vytvoriť vlastný farebný „ohňostroj“.
Ak túžite po niečom vyššom a nezvyčajnom, skúste vysadiť okrasné cesnaky. Ich guľovité fialové alebo biele hlávky pôsobia veľmi elegantne a navyše kvitnú až do júna, čím predĺžia sezónu cibuľových rastlín.
Menej známe, no očarujúce: kosatec sieťkovaný
Možno vás prekvapí, že medzi cibuľoviny patrí aj kosatec sieťkovaný (Iris reticulata). Je to jedna z prvých rastlín, ktoré sa ukazujú už vo februári či marci. Jeho kvety v odtieňoch modrej, fialovej alebo fialovo-žltej dokážu v záhone vytvoriť pôsobivý kontrast.
Ako správne sadiť cibuľoviny
Cibuľoviny potrebujú prechod cez zimu, aby mohli na jar vykvitnúť. Preto sa vysádzajú práve na jeseň. Platí jednoduché pravidlo: jamka má byť hlboká približne trojnásobok veľkosti cibule. Vždy ich vkladajte špičkou nahor a do pôdy, ktorá je priepustná. V ťažkej a premáčanej hrozí riziko hniloby.
Najkrajší efekt dosiahnete, ak vysadíte cibule do menších skupiniek či radov. V záhone to pôsobí prirodzene a plnšie, než keď zasadíte len pár kusov osamelo.
Ošetrenie cibuliek pred výsadbou
Ešte pred zasadením cibule dôkladne prezrite. Ak sú mäkké alebo nahnité, treba ich bez milosti vyradiť. Do pôdy patria len zdravé kusy. Aby ste predišli chorobám, môžete ich na pár minút namočiť do špeciálneho roztoku proti hubovým chorobám. Prírodnou alternatívou je odvar z prasličky roľnej, ktorý má podobné účinky.
Po výsadbe záhon zalejte, ale vyhnite sa premokreniu. Veľmi užitočný je aj mulč, ktorý pôdu ochráni pred mrazom a zároveň zadrží vlhkosť. Ak máte v záhrade problém s hrabošmi, vysádzajte cibule do špeciálnych plastových alebo drôtených košíkov – ochránia ich pred neželanými hlodavcami.
Prečo sa oplatí vysádzať už v septembri?
Ak sa pustíte do práce včas, máte istotu, že cibule stihnú do zimy zakoreniť. Na jar vám to vrchovato vrátia bohatým kvitnutím. Navyše, september je mesiac, keď je pôda ešte dostatočne teplá, ľahko sa s ňou pracuje a vlhkosť z jesenných dažďov podporí rýchlejšie zakorenenie.
Tip na záver: kombinujte rôzne druhy cibuľovín s rôznou dobou kvitnutia. Tak docielite, že váš záhon bude v kvete od februára až do júna.