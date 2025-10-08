S hučaním v ušiach pomôže korenie, ktoré má doma každý. Takto ho použite správne

Neustále pískanie, zvonenie alebo hučanie v ušiach – známe ako tinnitus – patrí medzi veľmi nepríjemné problémy. Postihuje stovky tisíc ľudí a môže mať rôzne príčiny, od prehlušeného koncertu až po vysoký krvný tlak. Úplne vyliečiť sa ho síce nedá, no existujú spôsoby, ako zmierniť jeho prejavy a zlepšiť kvalitu života. Jedným z prirodzených pomocníkov pri zvládaní stresu, ktorý tinnitus často zhoršuje, môže byť aj majoránka.
Čo je tinnitus a prečo vzniká
Tinnitus nie je choroba sama o sebe, ale príznak iného problému v organizme. Prejavuje sa vnímaním zvukov, ktoré nemajú vonkajší zdroj – človek počuje pískanie, šumenie, bzučanie alebo hučanie.
Najčastejšie príčiny zahŕňajú:
- nahromadený ušný maz, ktorý dočasne blokuje zvukovod
- poškodenie sluchu hlukom (napr. časté počúvanie hlasnej hudby so slúchadlami)
- vystavenie náhlemu výbuchu či rane do ucha
- poruchy krčnej chrbtice alebo prekrvenia mozgu
- vysoký krvný tlak
- a v neposlednom rade dlhodobý stres a napätie
Podľa odhadov trpí tinnitusom približne 10–15 % populácie. U väčšiny ide o mierny, prechodný stav, no u niektorých ľudí sa môže rozvinúť do chronickej formy, ktorá výrazne ovplyvňuje spánok, koncentráciu či psychiku.
Kedy je potrebné navštíviť lekára
Ak sa hučanie alebo pískanie objaví len občas a po čase samo ustúpi, zvyčajne nejde o nič vážne. Ak však:
- problém pretrváva dlhšie ako týždeň
- pridávajú sa závraty, strata rovnováhy alebo sluchu
- alebo sa tinnitus zhoršuje
je nevyhnutné vyhľadať odborníka – ORL lekára. Ten môže zistiť, či nejde o zápal, poruchu krvného obehu, alebo inú diagnózu, ktorú je možné liečiť.
Prečo ľudia siahajú po bylinkách
Aj keď moderná medicína zatiaľ nepozná liek, ktorý by tinnitus spoľahlivo vyliečil, existujú metódy, ktoré pomáhajú zmierniť jeho intenzitu – napríklad špeciálne zvukové terapie, fyzioterapia, relaxačné techniky alebo zníženie stresu.
A práve tu vstupujú do hry bylinky. Majoránka, známa z kuchyne, má upokojujúce a protizápalové účinky, ktoré sa využívajú v aromaterapii a tradičnej medicíne. Pomáha uvoľniť napätie, podporuje spánok a trávenie – teda faktory, ktoré môžu tinnitus zhoršovať.
Ako môže majoránka pomôcť
Majoránka neodstraňuje samotný tinnitus, ale môže pôsobiť podporne – pomáha znížiť úroveň stresu a celkové napätie v tele. Vďaka tomu sa subjektívne vnímanie hučania môže zmierniť.
Skúste tieto šetrné spôsoby:
- Aromaterapia:
Nakvapkajte pár kvapiek éterického oleja z majoránky do arómalampy alebo difuzéra. Vdychovanie jemnej vône upokojuje nervovú sústavu a navodzuje relaxáciu.
- Bylinkový čaj:
Polievkovú lyžicu sušenej majoránky zalejte 250 ml horúcej vody, nechajte lúhovať 10 minút a potom sceďte. Pite 1–2 šálky denne, ideálne večer.
- Teplý obklad:
Do misky s teplou (nie horúcou!) vodou pridajte pár kvapiek majoránkového oleja, namočte malý uterák, jemne vyžmýkajte a priložte na oblasť krku a uší. Teplo podporí prekrvenie a uvoľní napätie svalov v okolí ucha.
Dôležité upozornenie
Žiadna bylinka, čaj ani domáci recept nedokáže nahradiť odbornú liečbu. Ak tinnitus pretrváva alebo sa zhoršuje, vždy je nutné zistiť príčinu. Môže ísť o problém s krčnou chrbticou, srdcovocievny systém, ale aj vedľajší účinok niektorých liekov.
Zhrnutie
Hučanie v ušiach môže mať desiatky príčin – od neškodných až po vážne. Majoránka sama o sebe tinnitus nevylieči, no jej upokojujúce účinky môžu pomôcť znížiť stres, zlepšiť spánok a tým zmierniť vnímanie nepríjemných zvukov.
Ak vás však šumenie v ušiach trápi dlhodobo, nečakajte na zázrak z kuchyne – obráťte sa na lekára. Včasné vyšetrenie môže odhaliť problém, ktorý bylinky nikdy nevyriešia.