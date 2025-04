S deťmi v kuchyni. Zásuvky, hrnce aj rúra pod drobnohľadom malých šéfkuchárov

Keď sa deti zapoja do varenia, môže to byť úžasný zážitok pre celú rodinu. Malí šéfkuchári totiž nielen s radosťou ochutnávajú či miešajú cesto, ale zároveň si rozvíjajú jemnú motoriku, učia sa o jedle a rozširujú si obzory o tom, ako vznikajú ich obľúbené dobroty. S týmto nadšením však prichádza aj isté riziko. Kuchyňa, plná ostrých predmetov a horúcich spotrebičov, je miestom, kde je dôležité myslieť na bezpečnosť. Nižšie nájdete všeobecné odporúčania a tipy, ako kuchyňu upraviť, aby sa v nej deti cítili dobre, no zároveň boli v maximálnom bezpečí.