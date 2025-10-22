Rýchly jablkový koláč. Nadýchaný, šťavnatý a voňavý ako jeseň sama

Ak máte radi jednoduché domáce koláče, tento jablkový koláč z hrnčeka si vás získa. Pripraviť ho zvládne naozaj každý – nepotrebujete žiadnu váhu, len hrnček, misku a pár bežných surovín. Výsledok je krásne vláčny, jemný a voňavý po jablkách a škorici – presne tak, ako sa na jesenný dezert patrí.
Prečo sa oplatí piecť s jablkami?
Jablká patria k najpoužívanejšiemu ovociu v domácom pečení. Okrem príjemnej chuti dodávajú cestu vláčnosť a prirodzenú šťavnatosť, vďaka čomu koláč nie je suchý. Obsahujú vitamíny (najmä C a skupiny B), minerály (draslík, horčík) a tiež vlákninu, ktorá podporuje trávenie.
Vďaka obsahu vody v jablkách môžete do cesta pridať menej tuku – práve preto pôsobí koláč „ľahšie“ než napríklad maslové bábovky. Napriek tomu však stále ide o sladký múčnik s cukrom, takže je vhodný ako dezert na víkend či sviatok, nie ako diétne jedlo.
Recept na rýchly jablkový koláč (hrnčekový)
Ingrediencie:
- 2 väčšie jablká (asi 350 g)
- 3 vajcia
- ½ hrnčeka rastlinného oleja
- 1 hrnček kryštálového cukru
- ½ hrnčeka mlieka
- 1 lyžička mletej škorice
- 1 balíček vanilkového cukru
- 3 hrnčeky polohrubej múky
- 1 balíček prášku do pečiva
Na meranie použite klasický hrnček s objemom približne 250 ml.
Postup krok za krokom
- Pripravte jablká. Ošúpte ich, odstráňte jadrovníky a nastrúhajte nahrubo. Ak vám neprekáža šupka, pokojne ju nechajte – obsahuje vlákninu a živiny.
- Vyšľahajte vajcia s cukrom. V miske rozklepnite vajcia, pridajte kryštálový aj vanilkový cukor a miešajte, kým nevznikne svetlá hustejšia pena.
- Zmiešajte mokré a suché suroviny. Do zmesi pridajte olej, mlieko, škoricu, múku a prášok do pečiva. Nakoniec primiešajte nastrúhané jablká. Cesto má byť hustejšie, no stále sa ľahko mieša.
- Pečenie. Cesto nalejte na plech vystlaný papierom na pečenie. Pečte v rúre vyhriatej na 180 °C približne 35–40 minút, podľa typu rúry. Skontrolujte špajdľou – ak sa na ňu cesto nelepí, koláč je hotový.
- Dokončenie. Po vychladnutí môžete koláč posypať práškovým cukrom, preliať čokoládovou polevou alebo posypať mandľovými lupienkami.
Tipy a fakty na záver
- Ak pridáte hrsť nasekaných orechov alebo hrozienok, koláč získa zaujímavejšiu chuť aj štruktúru.
- Pre ešte nadýchanejšie cesto môžete pridať polievkovú lyžicu rumu – alkohol sa pri pečení odparí, zostane len jemná aróma.
- Jablká môžete nahradiť aj hruškami, koláč bude rovnako vláčny.
- Pri správnom skladovaní (v uzatvorenej nádobe pri izbovej teplote) vydrží koláč mäkký aj 2–3 dni.
Tento overený recept na jablkový koláč patrí medzi tie, ktoré vždy fungujú. Je rýchly, jednoduchý, obsahuje bežné suroviny a vďaka jablkám je prirodzene šťavnatý. Ideálna voľba, keď chcete potešiť rodinu či hostí niečím domácim a poctivým – bez zbytočného stresu.