Rýchle, netradičné a prekvapivo lahodné jablkové dezerty

Október je obdobím, keď jablká dozrievajú v plnej sile a kuchyňu zapĺňa ich sladkastá vôňa. Toto ovocie je dostupné, výživné a mimoriadne všestranné — hodí sa do koláčov, kompótov aj sladkých nátierok. Ak hľadáte jednoduché, no overené recepty, ktoré spoľahlivo fungujú, tu sú dva dezerty z jabĺk, ktoré si pripravíte bez zbytočného stresu.
1. Domáci jablkový perník
Tento recept spája jemne korenistú chuť perníka s vláčnosťou strúhaných jabĺk. Ide o overenú kombináciu, ktorá sa v slovenskej kuchyni používa už celé desaťročia. Jablká dodajú cestu prirodzenú sladkosť a šťavnatosť, takže výsledok zostane mäkký aj na druhý deň.
Ingrediencie:
- 350 g polohrubej múky
- 150 g kryštálového cukru
- 150 ml mlieka
- 100 ml rastlinného oleja
- 3 väčšie jablká
- 2 vajcia
- 1 balíček vanilkového cukru
- 3 lyžice kakaa
- 1 lyžica kakaového pudingu
- 1 lyžica majonézy (voliteľná – pre väčšiu vláčnosť)
- 1 balíček prášku do perníka
- 1 lyžička perníkového korenia
- 100 g horkej čokolády
- 1 lyžica masla
Postup:
- Rúru predhrejte na 180–190 °C.
- V mise zmiešajte múku, cukor, vanilkový cukor, kakao, prášok do perníka, korenie a puding.
- Jablká ošúpte, nastrúhajte nahrubo a pridajte ich do zmesi spolu s vajcami, mliekom, olejom a majonézou.
- Všetko premiešajte, aby vzniklo hustejšie, ale hladké cesto.
- Cesto nalejte na plech vystlaný papierom na pečenie.
- Pečte približne 30–35 minút, kým je stred pružný a špajľa po zapichnutí zostane suchá.
Poleva: V malom hrnci roztopte maslo, pridajte nasekanú čokoládu a miešajte, kým nevznikne lesklá poleva. Nalejte ju na ešte teplý koláč a nechajte stuhnúť.
Výsledkom je mäkký a voňavý perník, ktorý sa hodí k čaju aj káve.
2. Jablkový dezert s mascarpone a amarettom
Tento recept je variáciou na známe vrstvené dezerty typu tiramisu, no namiesto kávového základu sa používa jablkový kompót. Je jednoduchý, rýchly a hotový približne za 15–20 minút.
Ingrediencie:
- 3 stredne veľké jablká
- 2 lyžice kryštálového cukru
- 1 lyžica citrónovej šťavy
- 2 lyžice práškového cukru
- 4 lyžice amaretta (alebo pár kvapiek mandľovej arómy bez alkoholu)
- 250 g mascarpone
- 140 ml vyšľahanej smotany na šľahanie
- 8–10 sušienok (napr. piškóty alebo maslové keksy)
Postup:
- Jablká ošúpte, nakrájajte na menšie kúsky a dajte do hrnca s cukrom, citrónovou šťavou a 2 lyžicami vody.
- Varte prikryté približne 10 minút na miernom ohni, kým nezmäknú. Nechajte vychladnúť.
- V samostatnej mise vymiešajte mascarpone s práškovým cukrom a primiešajte vyšľahanú smotanu.
- Do pohárov alebo misiek rozdeľte sušienky, pokvapkajte ich amarettom, pridajte vrstvu jabĺk a potom mascarpone krém.
- Navrch môžete posypať rozdrvenými sušienkami alebo kakaom.
- Pred podávaním nechajte dezert aspoň 30 minút chladiť, aby sa chute spojili.
Dezert je ľahký, svieži a výborne chutí aj na druhý deň.
Prečo práve jablká?
Jablká obsahujú množstvo vlákniny, vitamínu C a antioxidantov. Sú prirodzene sladké, takže umožňujú znížiť množstvo pridaného cukru v dezerte. Navyše sa výborne dopĺňajú s chuťou škorice, čokolády či orechov – preto patria medzi najčastejšie používané ovocie v domácom pečení.
Tieto dva recepty sú založené na bežných, dostupných surovinách a overených postupoch, ktoré fungujú v každej kuchyni. Neobsahujú žiadne mýty ani neoverené tvrdenia – ak ich pripravíte podľa uvedeného postupu, výsledok bude chutný, vláčny a stopercentne reálny.