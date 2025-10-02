Rýchla kyslá kapusta. Minimum surovín, maximálna sviežosť už za pár dní

Kyslá kapusta patrí medzi najznámejšie tradičné jedlá, ktoré sa u nás pripravujú celé generácie. Jej chuť si spájame so zimným obdobím, s jedlami ako segedínsky guláš či kapustnica. Okrem toho, že je výnimočne chutná, je aj nesmierne zdravá – obsahuje vitamíny, probiotiká a vlákninu, ktoré podporujú trávenie a imunitu.
Mnohí si myslia, že domáca výroba kapusty je zdĺhavý a komplikovaný proces, no pravdou je, že ju zvládnete aj v panelákovej kuchyni. Už po niekoľkých dňoch si môžete pochutnať na jemne zakvasenej, sviežej a chrumkavej kapuste. Pre plne vykvasenú a dlho trvácnu verziu je však potrebné počkať aspoň dva až štyri týždne.
VIDEO: Domáca kyslá kapusta za 3 dni – minimum surovín, maximum chuti
Čo budete potrebovať
Na základnú prípravu vám postačí len pár surovín:
- hlávka kapusty
- soľ
- podľa chuti rascu alebo iné korenie
Postup krok za krokom
- Príprava kapusty – odstráňte vrchné listy a hlávku nakrájajte na tenké prúžky.
- Premiešanie so soľou – vložte ju do veľkej misy, pridajte soľ a rukami dobre premasírujte. Kapusta pustí šťavu, ktorá je základom kvasenia.
- Dochutenie – podľa tradície sa pridáva rasca, no pokojne môžete pridať aj kúsok cibule, mrkvy alebo jabĺčka.
- Plnenie nádoby – natlačte kapustu do čistej sklenenej alebo keramickej nádoby tak, aby bola úplne ponorená v šťave. Ak jej je málo, môžete doliať trochu vody.
- Kvasenie – nádobu zakryte čistou utierkou alebo voľne položeným viečkom a nechajte stáť pri izbovej teplote. Každý deň kapustu trochu zatlačte, aby zostala ponorená.
Kedy je kapusta pripravená?
- Po 2–3 dňoch: kapusta bude svieža, chrumkavá a jemne kyslastá – ideálna na šaláty alebo rýchle použitie.
- Po 1–2 týždňoch: chuť sa stáva intenzívnejšou, kyslosť výraznejšia.
- Po 3–4 týždňoch: kapusta je plne vykvasená, pripravená na dlhšie skladovanie a tradičné zimné jedlá.
Zdravotné prínosy
Domáca kyslá kapusta je bohatá na:
- vitamín C, ktorý posilňuje imunitu
- vitamín K, dôležitý pre zdravé kosti a krv
- vlákninu, ktorá podporuje trávenie
- probiotiká, ktoré prospievajú črevnej mikroflóre
Navyše, doma pripravená kapusta neobsahuje žiadne konzervačné látky, ktoré sa môžu nachádzať v kupovaných výrobkoch.
Pravdou teda je, že ak si chcete rýchlo pochutnať, už po troch dňoch máte chutnú sviežu kapustu. Ak však túžite po klasickej „zimnej kapuste“, treba jej dať viac času, aby sa proces kvasenia naplno rozvinul.