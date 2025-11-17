Rýchla kuracia „čína“. Jednoduchá večera, ktorá je hotová bez zbytočného stresu

Kuracia „čína“ patrí medzi jedlá, ktoré si mnohí pripravujú práve v dňoch, keď prídu domov unavení a na dlhé varenie jednoducho nie je energia. Nie je to tradičné čínske jedlo, ale skôr európska verzia rýchlej stir-fry panvice. Napriek tomu dokáže prevoňať kuchyňu a ponúka chutný, jednoduchý a pomerne rýchly pokrm, ktorý zvládne pripraviť aj človek, ktorý v kuchyni ešte len naberá skúsenosti.
Video recept: kuracia „čína“ krok za krokom
Ak máte radšej vizuálny postup, pôvodný článok odkazuje aj na video návod.
Video recept na kuraciu čínu nájdete na YouTube kanáli pipMaster Grill:
Príprava trvá bežne 20 – 30 minút, čo je reálny čas potrebný na nakrájanie surovín, opekanie mäsa a krátke dusenie zeleniny.
Suroviny na približne 4 porcie
- 400 g kuracích pŕs
- 1 paprika (kapia) + menší kúsok navyše
- 1 cibuľa + časť druhej
- 250 g šampiňónov
- 4 lyžice sójovej omáčky
- 3 lyžice vody
- 1,5 lyžice korenia na čínu
- 1,5 lyžičky kari korenia
- 1,5 lyžičky mletého zázvoru
- približne 2–3 strúčiky cesnaku
- soľ a čierne korenie
- chilli podľa chuti
- olej na opekanie
Postup prípravy
1. Príprava mäsa
Kuracie prsia umyte, osušte a nakrájajte na tenké prúžky. Vložte ich do misy, pridajte korenie na čínu, zázvor, soľ, korenie a škrob. Premiešajte, aby sa mäso rovnomerne obalilo. Škrob pomáha tomu, aby mäso pri opekaní ostalo šťavnaté.
2. Krájanie zeleniny
Cibuľu ošúpte a nakrájajte na prúžky. Papriku zbavte semien a nakrájajte rovnako. Šampiňóny očistite a nakrájajte na plátky.
3. Opekanie mäsa
Na panvici rozohrejte trochu oleja a vložte kuracie mäso. Opekajte ho na stredne vysokej teplote, kým nezíska zlatistú farbu. Dôležité je, aby bolo prepečené — kuracie mäso musí mať vnútornú teplotu aspoň 75 °C.
4. Pridanie zeleniny
K hotovému mäsu pridajte šampiňóny a zeleninu. Chvíľu všetko spolu opekajte, aby zelenina pustila vôňu.
5. Dochutenie a krátke podliatie
Do panvice vlejte sójovú omáčku a 3 lyžice vody. Pridajte kari a prelisovaný cesnak. Premiešajte a nechajte pod pokrievkou 10–15 minút, aby zelenina zmäkla, ale zostala šťavnatá.
6. Dokončenie
Na záver podľa chuti pridajte chilli, prípadne trošku sójovej omáčky. Soľ používajte opatrne — sójová omáčka je sama o sebe slaná.
Najčastejšie sa podáva s ryžou (jazmínová alebo basmati sú výborné) alebo s rezancami. Pre lepšiu chuť môžete jedlo na záver posypať trochou sezamových semienok.