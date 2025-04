Rozhodne nekupujte. 6 rastlín, ktoré rozvrátia vašu záhradu (brečtan je jednou z nich)

Jar je v plnom prúde a s ňou prichádza aj obdobie, keď sa mnohí z nás s nadšením púšťajú do sadenia nových kvetov, kríkov a stromčekov. Ak už premýšľate, že by ste si z miestneho záhradníctva priniesli nejaké pekné rastliny, mali by ste vedieť, že nie každá očarujúca kvetina či popínavka je naozaj vhodná do vašej záhrady. Niektoré totiž dokážu narobiť viac škody ako úžitku.

Invázne rastliny v našich končinách

Všetky rastliny môžu byť krásne, avšak v našom stredoeurópskom prostredí existujú tzv. invázne druhy, ktoré sem nepatria prirodzene. Často ich sem niekto zámerne doviezol ako okrasné rastliny (alebo sa k nám dostali náhodou prostredníctvom importovaných produktov), no časom sa ukázalo, že dokážu výrazne narušiť rovnováhu voľnej prírody či dokonca domáce záhradky. Invázne druhy sa vyznačujú tým, že sa veľmi rýchlo rozmnožujú, pričom dokážu vytlačiť pôvodné rastliny a oslabiť prirodzený ekosystém. Niektoré môžu byť dokonca nebezpečné pre ľudí alebo pre domáce zvieratá.

6 rastlín, ktorým sa radšej vyhnite

Druhy, ktorým sa pri nákupe vyvarovať. Patrí medzi ne:

Obria sasanka Vistéria čínska Konvalinka Nórsky javor Ľaliovka Brečtan

Tieto rastliny môžu záhradu napadnúť, rýchlo sa rozrásť a postupne úplne potlačiť pôvodnú flóru. Navyše, niektoré z nich predstavujú aj zdravotné riziko. Ich šťavy či toxické látky môžu u citlivejších ľudí (alebo zvierat) vyvolať rôzne kožné reakcie či dokonca vážne popáleniny.

Obria sasanka

Je to druh, ktorý bol pôvodne privezený ako okrasná rastlina, pretože má zaujímavé a veľké kvety. Problém nastáva vtedy, keď sa nekontrolovane rozšíri po celej záhrade. V jej šťave sa navyše nachádzajú látky, ktoré môžu spôsobiť kožné problémy a popáleniny. Pri manipulácii s ňou je preto nevyhnutné dbať na opatrnosť.

Vistéria čínska

Na prvý pohľad neodolateľná lianovitá popínavá rastlina s nádhernými previsnutými kvetmi a očarujúcou vôňou. Treba však brať do úvahy, že rastie mimoriadne agresívne. V záhrade sa môže rýchlo prichytiť k stromom, múrom či altánkom a postupom času ich poškodzovať. Taktiež vytláča pôvodné druhy a môže tak narobiť poriadnu neplechu.

Konvalinka

Pre mnohých symbol jemnej kvetinky s nežnými bielymi zvončekmi. Avšak konvalinka sa veľmi rýchlo šíri pomocou podzemných oddenkov. Vďaka tomu môže za pomerne krátky čas zaplaviť rozsiahle plochy záhrady. To znamená, že ak sa rozhodnete sadiť konvalinky vo veľkom, hrozí riziko, že vytlačia iné rastliny.

Nórsky javor

Tento strom bol u nás istý čas obľúbený pre svoju schopnosť vytvoriť príjemný tieň. Okrem toho jeho listy na jeseň pekne sfarbujú okolitý priestor. Problém však spočíva v tom, že jeho semená sa ľahko šíria vetrom a dokážu vyklíčiť takmer kdekoľvek. Malé stromčeky nórskeho javora môžu rásť vo veľkom počte a je náročné sa ich úplne zbaviť.

Ľaliovka

Na pohľad pripomína ľaliu a mnoho záhradkárov ju vyhľadáva pre jej bohaté a farebné kvety. Jej slabinou je však rýchle množenie podzemnými hľuzami, ktoré môžu pohltiť priestor iným rastlinám. Ak sa o ľaliovky nestaráte dôsledne, môžu vám v záhrade napáchať viac škody než radosti.

Brečtan

Azda najznámejšia vždyzelená popínavá rastlina, ktorú nájdeme takmer v každej druhej záhrade. Brečtan sa uchytí na rôznych povrchoch (steny, plôtiky, stromy) a rastie mimoriadne rýchlo. Vie úplne zatieniť a udusiť iné rastliny, poškodiť fasádu domu alebo kôru stromov. Ak sa ho rozhodnete pestovať, je potrebné pravidelné kontrolovanie a prísne obmedzovanie rastu, inak môže spôsobiť výrazné problémy.

„Ľaliovky sú síce nádherné, no i veľmi invázne. Ak si nedáte pozor, dokážu sa rozmnožiť rýchlejšie, než by ste čakali,“ upozorňujú skúsení záhradkári.

Ako sa zbaviť inváznych rastlín a na čo si dať pozor

Odstránenie týchto rastlín z pozemku môže byť naozaj náročné, ale rozhodne to nie je nemožné. Vo viacerých prípadoch je dobré osloviť odborníkov, hlavne ak ide o rastliny s jedovatou šťavou alebo také, ktoré si vyžadujú použitie chemických prostriedkov.

Sasanka obria alebo vistéria čínska : Niekedy je nevyhnutné použiť herbicídy alebo zapojiť odbornú firmu, aby sa zabránilo ich opätovnému šíreniu. S odstránením sasanky radšej neriskujte, keďže jej šťava je nebezpečná a môže spôsobiť vážne popáleniny. Vistéria sa síce dá odstrániť opakovaným zrezávaním, no bez kvalitných prípravkov môže zvyšok podzemnej časti znovu obrastať.

: Niekedy je nevyhnutné použiť alebo zapojiť odbornú firmu, aby sa zabránilo ich opätovnému šíreniu. S odstránením sasanky radšej neriskujte, keďže jej šťava je nebezpečná a môže spôsobiť vážne popáleniny. Vistéria sa síce dá odstrániť opakovaným zrezávaním, no bez kvalitných prípravkov môže zvyšok podzemnej časti znovu obrastať. Konvalinka : Rýchlo sa šíri podzemnými oddenkami, ktoré je nutné dôkladne vykopať . Ak neodstránite všetky časti, riziko opätovného výskytu je veľmi vysoké.

: Rýchlo sa šíri podzemnými oddenkami, ktoré je . Ak neodstránite všetky časti, riziko opätovného výskytu je veľmi vysoké. Brečtan a ľaliovka: Tieto druhy sa vyznačujú rýchlym a agresívnym množením. Brečtan je často potrebné vytrhávať aj s koreňmi, no pozor na to, že sa zachytáva a poškodzuje povrchy, po ktorých sa šplhá. Ľaliovku zasa odstránite jedine tak, že vykopete celý koreňový systém vrátane menších hľúz, aby sa neobjavila znova.

Prevencia je kľúč

Najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť nepríjemnostiam s inváznymi rastlinami, je dôkladné plánovanie. Skôr než sa pustíte do nákupu a výsadby, poraďte sa so skúseným záhradníkom alebo si aspoň overte, ako sa vybraná rastlina správa v našich podmienkach. Žiaľ, v niektorých obchodoch či záhradníctvach aj dnes ľahko natrafíte na rastliny, ktoré môžu predstavovať invázne riziko. Pred kúpou sa preto informujte o ich vlastnostiach, možnostiach pestovania a údržby, aby ste si neskôr neuškodili a neprivodili veľké starosti so záhradnou džungľou, ktorá sa vymkne spod kontroly.

Ak ste sa rozhodli, že chcete mať v záhrade aj menej obvyklé druhy rastlín, vždy myslite na to, či sú vhodné pre naše klimatické a pôdne podmienky a či vám neskrížia plány s inými pôvodnými druhmi. Len tak totiž dokážete udržať peknú, zdravú a vyváženú záhradu, ktorá nebude hrozbou pre okolité prostredie.

Zhrnutie: Pri výbere nových rastlín do záhrady buďte opatrní. Niektoré druhy, hoci vyzerajú lákavo a zdajú sa neškodné, môžu rásť tak agresívne, že ohrozia všetko naokolo. Medzi najproblémovejšie patrí obria sasanka, vistéria čínska, konvalinka, nórsky javor, ľaliovka a brečtan. Ak už náhodou vo vašej záhrade bujnejú, je dôležité zasiahnuť rýchlo a efektívne, prípadne sa poradiť s odborníkmi. Správnym prístupom a prevenciou sa dá zamedziť ich nekontrolovanému šíreniu a uchovať záhradu v dobrej kondícii.