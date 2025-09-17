Rozdiel medzi paštrnákom a petržlenom. Ako ich rozoznať a správne využiť v kuchyni?

Na prvý pohľad sa môže zdať, že paštrnák a koreňový petržlen sú takmer totožné. Oba majú biely koreň, podobný tvar a často sa predávajú vedľa seba. Mnohí ľudia si ich preto mýlia. Keď si ich však prinesiete domov a ochutnáte, rozdiel je okamžite zrejmý – a to nielen v chuti, ale aj v ich využití.
Hoci patria do rovnakej čeľade mrkvovitých, ich vlastnosti, aróma aj textúra sú odlišné. Preto je dobré vedieť, ako ich rozoznať a kedy po ktorom siahnuť.
Paštrnák – jemná sladkosť a výživová bomba
Paštrnák je charakteristický silnejším a ku koncu zúženým koreňom, ktorý pripomína väčšiu mrkvu. Jeho tvar je kónický – od širšej hlavy sa postupne zužuje do špičky.
Chuť paštrnáku je jemnejšia, nasladlá a pri tepelnej úprave sa ešte viac zvýrazní. Po pečení alebo dusení získava karamelovú príchuť, mäkne a stáva sa z neho výrazná súčasť jedla. Výborne sa hodí do polievok, omáčok či dusených jedál. Ak ho nastrúhate surový do šalátu, počítajte s pevnejšou textúrou, ktorá môže ovplyvniť celkový dojem zo šalátu.
Nutrične ide o veľmi cennú zeleninu – obsahuje veľa vlákniny, vitamín C, vitamín K a kyselinu listovú, ako aj množstvo ďalších mikronutrientov dôležitých pre imunitu a zdravé trávenie.
Koreňový petržlen – výrazná aróma a univerzálnosť
Petržlen má koreň štíhlejší a dlhší než paštrnák, s jemnejším priemerom a špicatým koncom. Jeho listy sa podobajú plocholistému petržlenu a dajú sa využiť ako bylinka – napríklad na ochutenie polievok či omáčok.
V kuchyni patrí medzi najuniverzálnejšie druhy koreňovej zeleniny. Môžete ho konzumovať surový v šalátoch, pridať do polievok a vývarov, dusiť, piecť alebo zapekať. Výborne chutí aj v kombinácii s inou zeleninou či zemiakmi, napríklad v pyré alebo ako súčasť pečených zmesí.
Jeho chuť je intenzívnejšia než pri paštrnáku, preto sa hodí najmä do pokrmov, kde potrebujete dodať výraznú arómu.
Ako ich rozoznať?
- Paštrnák: širší a silnejší koreň, pripomínajúci veľkú mrkvu, jemná až sladkastá chuť.
- Petržlen: štíhly, dlhší a špicatý koreň, výraznejšia vôňa aj chuť, listy využiteľné ako bylinka.
Kedy siahnuť po paštrnáku a kedy po petržlene?
- Pre jemnejšiu a sladšiu chuť – vyberte si paštrnák, najmä ak pripravujete pečené zeleninové prílohy alebo krémové pyré.
- Pre výraznejšie arómy – siahnite po koreňovom petržlene, obzvlášť do polievok, vývarov či šalátov.
- Na uskladnenie počas zimy – oba druhy sa dajú dlhodobo uchovávať v chlade a suchu. Paštrnák vydrží lepšie, petržlen je citlivejší na vysychanie.
Záver
Aj keď sa na trhu môžu zdať na nerozoznanie, paštrnák a petržlen majú svoj jedinečný charakter. Paštrnák vyniká sladkastou chuťou a výživovou hodnotou, zatiaľ čo petržlen prináša do jedál typickú intenzívnu arómu a široké možnosti použitia.
Ak ich budete vedieť správne rozlíšiť a používať, získate z každej zeleniny to najlepšie – či už pri varení hustých zimných polievok, príprave sviežich šalátov, alebo pri tvorbe chutných príloh.