Rodinné poklady. Ako sa s citom starať o staré obrazy, fotografie a rámy?

Staré obrazy, rodinné fotografie a ich rámy majú často oveľa väčšiu hodnotu než len finančnú – predstavujú spomienky, ktoré sa prenášajú z generácie na generáciu. Neraz ide o umelecké diela alebo vzácne dokumenty, ktoré si zaslúžia citlivú starostlivosť. Nesprávne zaobchádzanie s nimi môže viesť k poškodeniu, ktoré sa už nikdy nepodarí napraviť. Preto je dobré poznať základné zásady údržby a ochrany týchto jedinečných predmetov.
Prečo je starostlivosť dôležitá
Mnohí sa obávajú, že starostlivosť o historické obrazy či fotografie je príliš zložitá a vyžaduje odborné znalosti. Pravdou však je, že veľa krokov zvládnete sami doma, pokiaľ budete postupovať jemne a s rešpektom k materiálom. Najdôležitejším základom je pravidelné čistenie prachu – ten sa usádza postupne a zvyšuje riziko vlhkosti, plesní či znehodnotenia farieb.
Najlepšie je používať veľmi mäkkú prachovku alebo jemný štetec, ktorý nepoškodí povrch. Naopak, voda alebo čistiace prostriedky obsahujúce mydlo by sa mali úplne vynechať – dokážu totiž plátno či papier nezvratne zničiť.
Tradičné domáce metódy
Na obrazoch maľovaných olejom sa dajú použiť aj staré osvedčené postupy. Napríklad prekrojená cibuľa alebo surový zemiak dokážu jemne odstrániť nánosy nečistôt a vrátiť farbám sviežejší vzhľad. Dôležité však je po takomto čistení povrch dôkladne utrieť, aby na ňom nezostali zvyšky, ktoré by mohli pritiahnuť vlhkosť.
Pri krehkých dielach – akvareloch alebo kresbách – je však lepšie obmedziť sa iba na suché čistenie. Použiť môžete jemný štetec alebo dokonca malú guľôčku chleba, ktorá opatrne „nasaje“ prach.
Ako postupovať pri čistení krok za krokom
- Odstráňte prach – mäkkou prachovkou alebo štetcom.
- Olejomaľby – môžete jemne pretrieť rozkrojenou cibuľou či zemiakom, no vždy odstráňte zvyšky.
- Drevené rámy – pravidelne utierajte vlhkou handričkou. Nelakované drevo ošetrite ľanovým olejom alebo leštenkou.
- Pozlátené rámy – vyžadujú extra jemnosť, ideálne ich otierať vlažným odvarom z cibule a hneď vysušiť.
- Obrazy za sklom – sklo čistite iba destilovanou vodou s pár kvapkami octu. Chemické čističe môžu zanechať stopy alebo poškodiť rám.
Starostlivosť o fotografie
Staré fotografie sú mimoriadne citlivé na svetlo a vlhkosť. Uchovávajte ich v albume s kyselinovo neutrálnymi stránkami alebo v špeciálnych obaloch, ktoré predídu žltnutiu a rozpadu papiera. Nikdy ich nezlepujte lepiacou páskou ani neležte do obyčajných plastových obalov, ktoré môžu časom uvoľňovať škodlivé látky.
Kontrola stavu plátna a rámu
Občas sa oplatí skontrolovať, či plátno nie je príliš uvoľnené. Ak áno, jemným poklepaním na klinčeky v zadnej časti rámu ho možno mierne napnúť. Takéto jednoduché opatrenie pomôže predchádzať trhlinám a zvlneniu.
Pri drevených rámoch nezabúdajte na riziko červotoča – nelakované drevo je náchylnejšie, preto je vhodné pravidelne ho prezerať a prípadne ošetriť špeciálnymi prípravkami.
Kedy zveriť dielo odborníkovi
Aj keď veľa krokov zvládnete doma, niekedy je lepšie nepokúšať šťastie. Ak máte dielo s vysokou hodnotou, ak sú farby odlupované, rám popraskaný alebo fotografia vážne poškodená, obráťte sa na reštaurátora. Neodborný zásah môže spôsobiť ešte väčšie škody, ktoré sa už nedajú napraviť.
Správne podmienky skladovania
Rovnako dôležité ako čistenie je aj miesto, kde obrazy a fotografie uchovávate. Vyhnite sa miestam s priamym slnečným žiarením, nadmernou vlhkosťou či prudkými zmenami teplôt. Ideálne je, aby bol priestor dobre vetraný, ale nie príliš suchý, pretože aj extrémne suchý vzduch môže poškodiť papier alebo plátno.
Staré obrazy, fotografie a rámy sú neoceniteľnou súčasťou rodinného dedičstva. Správnou domácou údržbou im dokážete predĺžiť životnosť o celé desaťročia. A ak si nie ste istí, vždy je bezpečnejšie obrátiť sa na odborníka. Tak si zachováte nielen umeleckú hodnotu, ale aj rodinné spomienky, ktoré majú cenu, akú peniazmi nikdy nevyčíslite.