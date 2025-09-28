Robíte túto chybu s hostami na jeseň? Na jar vás to bude stáť celú záhradu

Hosty sú jedny z najobľúbenejších trvaliek do záhrady. Vynikajú svojimi bohatými listami, ktoré dokážu rozjasniť aj zatienené kúty. Napriek tomu, že patria medzi mrazuvzdorné rastliny, ich správna príprava na zimu je dôležitá – najmä ak chcete, aby na jar znovu vyrástli v plnej sile.
Čo robiť s listami a stonkami?
Po odkvitnutí je vhodné odstrihnúť kvetné stonky, pretože rastlina do nich už zbytočne investuje energiu.
Listy však nechajte na rastline, kým prirodzene nezvädnú a nezačnú schnúť. Slúžia totiž ako prirodzená ochrana srdiečka rastliny pred chladom. Keď sú listy úplne suché, môžete ich opatrne odstrániť a pridať do kompostu.
VIDEO: Prehľad odrôd hosty
Pozri si video o odrodách hosty od Plants Weekly:
Mulčovanie chráni korene
Hosty majú rady vlhkú a priepustnú pôdu. Na jeseň je dobré pridať vrstvu mulča (napríklad kôra, kompost, listovka), ktorá pomáha udržať pôdnu vlhkosť a zároveň izoluje korene pred prudkými výkyvmi teplôt.
Vo väčšine oblastí Slovenska hosty zimu bez problémov zvládnu aj bez prikrývania, ale v horských alebo veľmi chladných oblastiach sa oplatí pridať vrstvu chvoja či suchého lístia.
Nezabudnite na zálievku
Hoci sa hosty na jeseň pripravujú na obdobie pokoja, stále potrebujú dostatok vlahy. Pred príchodom prvých mrazov im doprajte výdatnú zálievku, aby pôda nebola cez zimu úplne suchá. Suchý substrát môže totiž rastline uškodiť viac než samotný mráz.
Pozor na slimáky aj na jeseň
Slimáky patria medzi najväčších škodcov host. Jeseň im ponúka množstvo úkrytov – najmä v spadnutom lístí. Preto sa oplatí udržiavať záhony čisté a odstraňovať zvyšky rastlín. Minimalizujete tak riziko, že sa škodcovia premnožia a ohrozia mladé výhonky na jar.
Záver: Zdravé rastliny vďaka pár jednoduchým krokom
Hosty sú odolné a mrazuvzdorné, ale jesenná starostlivosť im veľmi prospieva. Ak im doprajete:
- odstránenie kvetných stoniek
- ponechanie listov až do ich prirodzeného zaschnutia
- mulčovanie alebo prikrytie v chladných oblastiach
- jesennú zálievku a čisté záhony
Odmenia sa vám na jar sviežim rastom a krásnymi listami, ktoré budú zdobiť vašu záhradu od jari až do neskorej jesene.