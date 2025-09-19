Robíte túto chybu pri uskladnení cesnaku? Preto vám rýchlo plesnivie a klíči

Cesnak je nielen základom slovenskej kuchyne, ale aj zeleninou s prekvapivo dlhou trvanlivosťou. Pri správnom skladovaní vydrží niekoľko mesiacov, niekedy dokonca aj celý rok. Je však dôležité dodržať niekoľko zásad, aby si cesnak zachoval svoju chuť a neznehodnotil sa.
Prečo je sušenie dôležité
Čerstvo vytiahnutý cesnak obsahuje veľa vlhkosti. Ak ho uložíte bez toho, aby poriadne preschol, veľmi rýchlo začne hniť, plesnivieť alebo predčasne klíčiť. Preto sa vždy odporúča nechať cesnak najskôr dosušiť.
- Tradičný spôsob: zviažte cesnak do zväzkov (10–15 hláv) a zaveste ho na suché a dobre vetrané miesto – napríklad do garáže, na verandu či chodbu. Po 2–3 týždňoch býva dostatočne suchý a pripravený na uskladnenie.
- So sušičkou: ak máte sušičku ovocia, môžete strúčiky ošúpať, nakrájať na plátky a sušiť pri teplote 50–60 °C. Sušenie trvá približne 6–12 hodín. Takto spracovaný cesnak je možné pomlieť na prášok a používať ako domáce korenie.
Kde cesnak neskladovať
Cesnak nepatrí do kuchyne. V miestnosti, kde sa varí a vzniká para, je príliš vlhko a hlavičky by sa rýchlo kazili. Nevhodné je aj skladovanie v chladničke – tam je príliš nízka teplota a vlhkosť, čo vedie k rýchlemu klíčeniu.
Najlepšie miesto na uskladnenie
Ideálne podmienky pre cesnak sú:
- sucho
- tma
- dobre vetrané prostredie
- stála teplota medzi 0–10 °C
Najlepšie sa osvedčuje pivnica, komora alebo suchá garáž. Hlavičky môžete skladovať vo zväzkoch, sieťkach alebo v prútených košíkoch. Dôležité je, aby mal cesnak dostatok vzduchu.
Cesnak v pohároch – áno či nie?
Niekto odporúča skladovať cesnak v pohároch. Táto metóda funguje len vtedy, ak je cesnak dokonale suchý a nádoba nie je uzavretá vzduchotesne. Ak by bol cesnak čo i len trochu vlhký, v uzavretej nádobe by sa rýchlo pokazil. Bezpečnejšou voľbou sú preto sieťky, košíky alebo plátenné vrecká.
Mrazenie cesnaku
Cesnak môžete uchovať aj v mrazničke. Suché a ošúpané strúčiky vložte do vzduchotesného obalu a zamrazte. V mraze vydržia približne 6–9 mesiacov. Po rozmrazení však bývajú mäkšie a menej výrazné než čerstvé, no stále sú vhodné do polievok, omáčok či zapekaných jedál.
Zhrnutie
- Cesnak vždy najskôr dôkladne vysušte.
- Neskladujte ho v kuchyni ani v chladničke.
- Najlepšie podmienky sú suché, tmavé a vzdušné priestory s chladnejšou teplotou.
- Na skladovanie využite zväzky, sieťky alebo košíky.
- Sušený cesnak môžete pomlieť na prášok, prípadne strúčiky zamraziť.
Pri správnom postupe vám cesnak vydrží 8–12 mesiacov v dobrej kvalite.