Riziko blackoutu sa zvyšuje aj na Slovensku. Toto je 6 vecí, ktoré majte vždy pripravené. Budete radi, že ste ich nezanedbali

Nedávny rozsiahly výpadok elektriny v Španielsku a Portugalsku opäť upozornil na to, ako krehká je moderná spoločnosť a aké zraniteľné sú naše energetické siete. Táto krízová situácia, známa ako blackout, spôsobila masívne komplikácie v každodennom živote ľudí – od zastaveného metra, cez nefunkčné bankomaty a internetové bankovníctvo až po ľudí uväznených vo výťahoch.

Podobný scenár by nepochybne mohol nastať aj na Slovensku. Podiel obnoviteľných zdrojov energie v našom energetickom mixe totiž neustále rastie, čo je z hľadiska životného prostredia pozitívne, no zároveň prináša riziko nestability v zásobovaní. Fotovoltické a veterné elektrárne síce produkujú čistú energiu, no ich výkon je závislý od aktuálneho počasia, a teda ich fungovanie nemožno presne plánovať ani v prípade núdze rýchlo regulovať.

Čo je vlastne blackout a ako dlho môže trvať?

Blackout je celoplošný alebo rozsiahly regionálny výpadok elektrickej energie, ktorý nastáva v dôsledku mimoriadnych udalostí, ako sú havárie, extrémne počasie, alebo technické zlyhania v energetickej sieti. Kým lokálne výpadky, ktoré spôsobujú napríklad silné búrky, zvyčajne trvajú nanajvýš niekoľko hodín, pri blackoute sa môže stať, že elektrina nebude dostupná až niekoľko dní.

V prípade, že dôjde k úplnému výpadku prúdu, prakticky okamžite prestanú fungovať všetky služby, ktoré sú pre moderného človeka bežné. Zabudnúť môžete na telefonovanie, mobilný internet, pripojenie k Wi-Fi či používanie platobných kariet. Čerpanie pohonných hmôt na čerpacích staniciach bude nemožné, pretože aj benzínové pumpy sú závislé od elektrickej energie. Postupné obnovenie dodávok elektriny môže trvať dni a ako prvé sú schopné obnoviť prevádzku vodné elektrárne, keďže tie nepotrebujú dodatočný zdroj energie na spustenie generátorov.

Ako reaguje štát pri blackoute?

V prípade dlhodobého blackoutu štátne orgány okamžite vyhlasujú krízový stav. To môže viesť k zavedeniu rôznych mimoriadnych opatrení, ktoré môžu dočasne obmedziť aj niektoré základné práva – napríklad zhromažďovanie alebo voľný pohyb. Vláda zároveň koordinuje núdzové zásobovanie potravinami, pitnou vodou a základnými hygienickými potrebami pre najviac postihnuté oblasti.

Ako sa na blackout pripraviť – týchto 6 vecí majte určite doma

Aby vás blackout nezastihol nepripravených, je dôležité myslieť na tieto základné opatrenia. Prinášame zoznam toho najnutnejšieho, čo vám pomôže prekonať kritické chvíle bez elektriny:

1. Rádio na baterky

Bez elektriny nebude fungovať internet, televízia ani mobilná sieť, a preto bude rádio jediným dostupným zdrojom informácií. Ideálne je mať klasický rádioprijímač s dostatočnou zásobou náhradných batérií, prípadne solárne či ručne ovládané rádio.

2. Zásoby batérií a záložné svetlá

Dbajte na to, aby ste mali doma vždy dostatok batérií rôznych veľkostí. Na svietenie sú ideálne ručné svietidlá, prípadne čelové lampy či svietidlá so solárnym nabíjaním. Mimoriadne praktické sú tiež svietidlá s manuálnym nabíjaním.

3. Alternatívny zdroj energie

Ak máte možnosť, investujte do domácej fotovoltickej elektrárne s batériovým úložiskom. Táto možnosť vám zabezpečí základnú energiu na svietenie, ohrev či varenie jedla. Ďalšou lacnejšou alternatívou je napájací adaptér do auta, ktorý môže krátkodobo poslúžiť ako malá elektrocentrála a umožní nabíjať dôležité spotrebiče.

4. Zásoby trvanlivých potravín

Ideálne sú potraviny, ktoré nevyžadujú žiadnu tepelnú úpravu – napríklad konzervy, energetické tyčinky, sušené ovocie, orechy alebo sucháre. Tieto potraviny by mali vydržať minimálne tri dni, kým nebude obnovená bežná prevádzka.

5. Dostatočné zásoby pitnej vody

Bez elektriny nemusí fungovať ani zásobovanie pitnou vodou. Majte preto doma zásobu balenej vody na niekoľko dní. Ako núdzové riešenie môžete mať k dispozícii aj dezinfekčné tablety či špeciálne roztoky na čistenie a dezinfekciu vody.

6. Hygienické potreby

Nezabúdajte ani na hygienu. Zaobstarajte si dezinfekčné gély na ruky, vlhčené obrúsky a ďalšie prostriedky, ktoré nevyžadujú oplachovanie vodou. Budete tak schopní zabezpečiť si primeranú hygienu aj v komplikovaných podmienkach.

Blackout dnes už nie je iba sci-fi scenár. Aktívna príprava je preto tou najlepšou ochranou. Stačí niekoľko jednoduchých opatrení, aby ste v prípade výpadku elektriny nielen prežili, ale túto krízovú situáciu zvládli aj relatívne komfortne. Nepodceňujte toto riziko a pripravte sa vopred – vaše budúce ja vám určite poďakuje.