Ricotta. Lahodný syr plný bielkovín, ktorý si zamilujete v sladkej aj slanej verzii. Vyskúšajte tieto dva recepty

Jemná ako obláčik, no zároveň bohatá na bielkoviny – taká je ricotta. Tento taliansky syr dokazuje, že aj dezert môže byť výživný, sýty a pritom ľahký. Či už máte chuť na niečo sladké alebo slané, ricotta zvládne oboje s dokonalou eleganciou a bez výčitiek.
Niektoré jedlá si zamilujete hneď po prvom súste – a koláč s ricottou medzi ne určite patrí. Je krémový, nadýchaný a má tú nezameniteľnú „letnú“ ľahkosť, ktorá vás prenesie do slnečného Toskánska. Na rozdiel od hutného tvarohu či smotany stavia ricotta na jemnosť, čistotu chutí a prirodzenú dávku bielkovín.
Ricottu môžete využiť na mnoho spôsobov – ako sladký dezert ku káve, ale aj ako slaný koláč na večeru. Je to presne ten typ receptu, ktorý si necháte v zálohe, keď chcete potešiť hostí alebo si dopriať niečo dobré bez dlhého rozmýšľania.
Nenápadný, ale výnimočný zdroj proteínu
Na prvý pohľad pôsobí ricotta ako obyčajný mäkký syr, no v skutočnosti ide o malý výživový poklad. Vyrába sa z mliečnej srvátky, vďaka čomu má jemnú, krémovú štruktúru a vysoký obsah bielkovín – približne 14 gramov v polovici šálky. Zasýti, no nezaťaží trávenie. Okrem toho obsahuje aj vápnik, fosfor a vitamín A, takže prospieva nielen chuti, ale aj zdraviu kostí a pokožky.
Ricotta je neuveriteľne všestranná. Hodí sa do koláčov, dezertov, nátierok, cestovín, slaných koláčov aj smoothie. Skvele sa kombinuje s ovocím, medom, ale aj zeleninou či bylinkami. Vždy chutí trochu inak, no zakaždým výborne.
Sladká verzia: Citrónový koláč s ricottou a gréckym jogurtom
Ľahký, vláčny a nádherne voňavý po citrónovej kôre – ideálny pre chvíle, keď máte chuť na niečo sladké, no nechcete sa cítiť ťažko. Tento dezert sa doslova rozplýva na jazyku.
Ingrediencie:
- 250 g ricotty
- 240 g hustého gréckeho jogurtu (plnotučného)
- 3 vajcia
- ½ šálky medu alebo javorového sirupu
- 2 lyžice olivového oleja (alebo roztopeného masla)
- kôra z 2 citrónov + ¼ šálky citrónovej šťavy
- 1 lyžička vanilkového extraktu
- 150 g mandľovej múky
- 1 lyžička kypriaceho prášku
- štipka soli
Postup:
- Rúru predhrejte na 175 °C a formu s priemerom 20 cm vyložte papierom na pečenie.
- V mise metličkou vyšľahajte ricottu, jogurt, vajcia, med, olej, citrónovú šťavu aj kôru a vanilku.
- Jemne primiešajte mandľovú múku, prášok do pečiva a soľ – len zľahka, aby zostalo cesto nadýchané.
- Pečte 40–45 minút, kým povrch nezozlatne a stred koláča jemne nepruží.
- Nechajte vychladnúť, posypte práškovým cukrom alebo ozdobte čerstvým ovocím.
Tip: Koláč chutí na druhý deň ešte lepšie – v chladničke sa krásne rozleží a získa intenzívnejšiu citrónovú arómu.
Slaná verzia: Rajčinový koláč s ricottou
Tento koláč je ideálny na ľahkú večeru, k vínu alebo ako svieži letný obed. Spája chrumkavý základ, krémovú syrovú náplň a šťavnaté plátky zrelých rajčín.
Ingrediencie:
- 2 plátky celozrnného toastu
- 1½ lyžice olivového oleja
- 1 lyžička cesnakového prášku
- ½ lyžičky soli a čierneho korenia
- 1½ šálky nízkotučnej ricotty
- 2 vajcia
- ¼ šálky strúhaného parmezánu
- 6 zrelých rajčín nakrájaných na plátky
Postup:
- Rúru predhrejte na 230 °C. Toasty opečte a rozmixujte s olivovým olejom, cesnakom, soľou a korením.
- Vzniknutú „strúhanku“ natlačte do formy a vytvarujte z nej základ.
- Ricottu, vajcia a parmezán vyšľahajte do hladka a nalejte na pripravený spodok.
- Povrch pokryte plátkami rajčín v jednej vrstve.
- Pečte 35–40 minút, kým koláč nezozlatne a náplň nestuhne.
💡 Tip: Výborne chutí aj vychladený – podávajte ho s rukolou a pár kvapkami balzamikového octu.
Prečo sa k ricotte budete stále vracať
Ricotta je jednoducho láska na prvé ochutnanie. Je ľahká, no zároveň sýta, takže si ju môžete dopriať bez výčitiek. Skvelo sa hodí do sladkých aj slaných jedál, s ovocím aj so zeleninou. Navyše je vhodná aj pre tých, ktorí s varením len začínajú – pracuje sa s ňou jednoducho a výsledok vyzerá vždy profesionálne.
Ak hľadáte zdravšiu alternatívu tvarohu alebo smotany, ktorá dodá jedlu sviežosť, jemnosť a bohatú chuť, ricotta bude vaším novým obľúbeným spoločníkom v kuchyni.