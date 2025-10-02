Rezať ibištek na jeseň alebo radšej počkať do jari? Odborníci odporúčajú jasný postup

Ibištek patrí medzi najobľúbenejšie okrasné rastliny, ktoré dokážu rozžiariť záhrady aj interiéry. V lete púta pozornosť nádhernými a bohato sfarbenými kvetmi, no s príchodom chladnejších dní prichádza otázka: kedy je vhodné ibištek rezať? Odpoveď závisí od toho, aký druh pestujete a kde rastlina prezimuje.
Tropický ibištek – iba jemný rez
Tropické druhy ibištekov (Hibiscus rosa-sinensis) nie sú mrazuvzdorné a v našich podmienkach musia tráviť zimu v interiéri.
- Na jeseň ich nestriháme radikálne. Úplne stačí odstraňovať odkvitnuté kvety, slabé alebo suché výhonky a jemne upraviť tvar.
- Hlboký rez pred zimou je nevhodný, pretože rastlinu oslabí v období, keď prirodzene prechádza do pokoja.
- Po presunutí do interiéru ibištek potrebuje svetlé miesto s teplotou približne 12 – 18 °C.
Záhradný (mrazuvzdorný) ibištek – hlavný rez patrí do jari
Mrazuvzdorný ibištek (Hibiscus syriacus), známy aj ako ibištek záhradný, dokáže v našich podmienkach prezimovať vonku. Otázka rezu je tu kľúčová.
- Jesenný rez sa neodporúča. Čerstvé rany by mohli v zime premrznúť a rastlina by sa zbytočne oslabila.
- Na jeseň odstráňte iba poškodené, suché alebo choré výhonky.
- Hlavné tvarovanie a omladenie rastliny urobte až na jar, ideálne v marci alebo apríli, keď už nehrozia silné mrazy. Vtedy ibištek najlepšie regeneruje a nové výhony rýchlo rastú.
Ako ibištek správne strihať
Bez ohľadu na druh platí niekoľko základných pravidiel:
- používajte vždy ostré a čisté nožnice
- nikdy nestrihajte tupým nástrojom, aby sa nepoškodilo pletivo
- začnite odstraňovaním suchých, chorých či krížiacich sa konárov
- tropický ibištek strihajte iba mierne (najviac tretinu výhonkov)
- pri záhradnom ibišteku môžete rezať viac, ale až na jar
Starostlivosť po reze a na zimu
- Tropický ibištek premiestnite do svetlej, ale chladnejšej miestnosti. Polievajte ho s mierou a vyhnite sa premokreniu.
- Záhradný ibištek nechajte vonku, no korene ochráňte pred silným mrazom. Pri kmeni nasypte vrstvu mulča alebo ich prikryte čečinou.
Zhrnutie
- Tropický ibištek: na jeseň iba jemné tvarovanie, žiadny hlboký rez.
- Záhradný ibištek: jesenný rez nie, iba odstránenie poškodených častí. Hlavné strihanie patrí na jar.
Takto zvolený postup je pre ibišteky najšetrnejší a zaručí, že sa vám v lete odvďačia zdravým rastom a množstvom kvetov.