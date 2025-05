Rebríček najnebezpečnejších miest v Európe. „Sú lokality, ktorým by sa turisti mali radšej úplne vyhnúť“

Európa patrí všeobecne medzi najbezpečnejšie kontinenty sveta, no aj na tomto pokojnom mieste existujú mestá, kde by ste mali byť opatrnejší ako inde. Hoci momentálne kontinent ovplyvňuje vojna Ruska na Ukrajine, paradoxne práve ukrajinské mestá nie sú tie, ktoré by obsadzovali prvé priečky kriminality. Tipli by ste si, ktoré mestá sú v rámci Európy označené za najrizikovejšie?