Rastlina, ktorá pôdu obohatí o dusík, zlepší jej štruktúru a ochráni ju pred burinou

Ak máte po zbere zeleniny v záhrade prázdne záhony a nechcete ich nechávať ležať ladom alebo hneď používať priemyselné hnojivá, existuje jednoduché riešenie – vika huňatá (Vicia villosa). Táto rastlina z čeľade bôbovitých je jednou z najspoľahlivejších plodín na zelené hnojenie.

Video: Vika huňatá v praxi

Čo znamená zelené hnojenie a prečo je dôležité

Zelené hnojenie je spôsob, ako prirodzene obohatiť pôdu. Funguje to tak, že sa vysievajú rýchlorastúce rastliny, ktoré počas svojho rastu viažu živiny a po niekoľkých týždňoch sa buď zapracujú späť do pôdy, alebo sa ponechajú na povrchu ako mulč.

Vika huňatá má veľkú výhodu – na jej koreňoch sa tvoria hľúzky s pôdnymi baktériami rodu Rhizobium. Tie dokážu zo vzduchu viazať dusík a premieňať ho na formu, ktorú rastliny využijú. Vďaka tomu sa pôda obohacuje aj bez chemických prípravkov.

Hlavné prínosy viky huňatej pre pôdu a záhradu

  • Obohatenie o dusík: už počas rastu zlepšuje zásobu dusíka v pôde.
  • Organická hmota: po zapracovaní dodáva pôde veľké množstvo organickej hmoty, čo zlepšuje jej štruktúru a schopnosť zadržiavať vlahu.
  • Potlačenie buriny: hustý porast viky zabraňuje prerastaniu burín.
  • Ochrana pôdy: chráni pred eróziou, vysychaním a vyplavovaním živín dažďom.
  • Mulčovanie: ak ju po pokosení necháte na povrchu, bude sa postupne rozkladať a dodávať pôde živiny ako prírodný mulč.

Kedy a ako vysievať viku huňatú

  • Termín výsevu: Najčastejšie sa vysieva na jeseň po zbere plodín, napríklad po skorých zemiakoch, kapustovej zelenine či strukovinách. Možný je aj jarný výsev, ak to dovoľujú podmienky.
  • Dĺžka rastu: Aby splnila svoj účel, potrebuje minimálne 4 až 6 týždňov rastu.
  • Výsevná dávka: Odporúča sa 140 – 150 g semien na 10 m².
  • Hĺbka sejby: Semienka sa vkladajú približne 2 až 3 cm do pôdy.

Ako ukončiť rast viky

Viku je najlepšie zapracovať do pôdy predtým, ako vytvorí struky, pretože v tom čase obsahuje najviac dusíka. Máte dve možnosti:

  1. Zapracovať do pôdy – po pokosení ju zaryjete alebo zaoriete.
  2. Ponechať ako mulč – rozložená na povrchu záhona pôsobí ako ochranná vrstva.

V oboch prípadoch zlepší úrodnosť pôdy a pripraví ju na ďalšiu výsadbu.

Vika huňatá je osvedčený spôsob, ako prirodzene dodať pôde živiny bez chemických zásahov. Viaže dusík zo vzduchu, zlepšuje štruktúru pôdy, obmedzuje rast buriny a chráni zem pred vysychaním aj vyplavovaním živín. Ak hľadáte ekologický spôsob, ako pripraviť záhony na budúcu sezónu, vika je jedno z najlepších riešení.

