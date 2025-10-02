Rastlina, ktorá pôdu obohatí o dusík, zlepší jej štruktúru a ochráni ju pred burinou

Ak máte po zbere zeleniny v záhrade prázdne záhony a nechcete ich nechávať ležať ladom alebo hneď používať priemyselné hnojivá, existuje jednoduché riešenie – vika huňatá (Vicia villosa). Táto rastlina z čeľade bôbovitých je jednou z najspoľahlivejších plodín na zelené hnojenie.
Video: Vika huňatá v praxi
Čo znamená zelené hnojenie a prečo je dôležité
Zelené hnojenie je spôsob, ako prirodzene obohatiť pôdu. Funguje to tak, že sa vysievajú rýchlorastúce rastliny, ktoré počas svojho rastu viažu živiny a po niekoľkých týždňoch sa buď zapracujú späť do pôdy, alebo sa ponechajú na povrchu ako mulč.
Vika huňatá má veľkú výhodu – na jej koreňoch sa tvoria hľúzky s pôdnymi baktériami rodu Rhizobium. Tie dokážu zo vzduchu viazať dusík a premieňať ho na formu, ktorú rastliny využijú. Vďaka tomu sa pôda obohacuje aj bez chemických prípravkov.
Hlavné prínosy viky huňatej pre pôdu a záhradu
- Obohatenie o dusík: už počas rastu zlepšuje zásobu dusíka v pôde.
- Organická hmota: po zapracovaní dodáva pôde veľké množstvo organickej hmoty, čo zlepšuje jej štruktúru a schopnosť zadržiavať vlahu.
- Potlačenie buriny: hustý porast viky zabraňuje prerastaniu burín.
- Ochrana pôdy: chráni pred eróziou, vysychaním a vyplavovaním živín dažďom.
- Mulčovanie: ak ju po pokosení necháte na povrchu, bude sa postupne rozkladať a dodávať pôde živiny ako prírodný mulč.
Kedy a ako vysievať viku huňatú
- Termín výsevu: Najčastejšie sa vysieva na jeseň po zbere plodín, napríklad po skorých zemiakoch, kapustovej zelenine či strukovinách. Možný je aj jarný výsev, ak to dovoľujú podmienky.
- Dĺžka rastu: Aby splnila svoj účel, potrebuje minimálne 4 až 6 týždňov rastu.
- Výsevná dávka: Odporúča sa 140 – 150 g semien na 10 m².
- Hĺbka sejby: Semienka sa vkladajú približne 2 až 3 cm do pôdy.
Ako ukončiť rast viky
Viku je najlepšie zapracovať do pôdy predtým, ako vytvorí struky, pretože v tom čase obsahuje najviac dusíka. Máte dve možnosti:
- Zapracovať do pôdy – po pokosení ju zaryjete alebo zaoriete.
- Ponechať ako mulč – rozložená na povrchu záhona pôsobí ako ochranná vrstva.
V oboch prípadoch zlepší úrodnosť pôdy a pripraví ju na ďalšiu výsadbu.
Vika huňatá je osvedčený spôsob, ako prirodzene dodať pôde živiny bez chemických zásahov. Viaže dusík zo vzduchu, zlepšuje štruktúru pôdy, obmedzuje rast buriny a chráni zem pred vysychaním aj vyplavovaním živín. Ak hľadáte ekologický spôsob, ako pripraviť záhony na budúcu sezónu, vika je jedno z najlepších riešení.