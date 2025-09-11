Rakovina pankreasu – tichý zabijak, ktorého prvé príznaky ľudia často ignorujú

Rakovina pankreasu patrí medzi najzákernejšie onkologické ochorenia. Často sa vyvíja potichu a nenápadne, bez toho, aby pacient pociťoval výrazné zdravotné problémy. Aj preto si vyslúžila označenie „tichý zabijak“. Lekári varujú, že odhalenie ochorenia včas môže rozhodnúť o živote pacienta. Preto by sme mali poznať základné príznaky, ktoré signalizujú, že s naším organizmom nemusí byť všetko v poriadku.
Ľudia nepoznajú varovné signály
Podľa prieskumu organizácie Pancreatic Cancer Action Network z roku 2022, na ktorý upozornil britský denník Daily Mail, až 83 % opýtaných ľudí nedokázalo správne rozpoznať príznaky rakoviny pankreasu. Problémom je aj to, že vo väčšine prípadov sa diagnóza stanovuje až vtedy, keď sa už vytvorili metastázy a nádor sa rozšíril do ďalších orgánov.
Štatistiky britského Národného onkologického inštitútu (NCI) sú rovnako znepokojivé. Len približne 13 % pacientov sa podarí zachytiť v štádiu, keď je ochorenie ešte lokalizované a dá sa chirurgicky odstrániť alebo spomaliť. Odborníci preto zdôrazňujú, že informovanosť verejnosti a všímavosť voči varovným signálom sú kľúčové.
5 hlavných príznakov rakoviny pankreasu
1. Žltačka – žlté sfarbenie kože a očí
Žltačka patrí medzi najvýraznejšie príznaky. Vzniká hromadením bilirubínu, žltohnedej látky, ktorá sa bežne tvorí v pečeni a odvádza cez žlčové cesty do čriev. Ak dôjde k upchatiu žlčovodov, bilirubín zostáva v tele a koža či očné bielka získajú žltkastý nádych. Spolu s tým sa objavujú aj ďalšie nepríjemnosti – nevoľnosť, tráviace problémy, únava či dokonca zvracanie.
2. Bolesť žalúdka a brucha
Rakovina pankreasu sa často prejavuje aj bolesťami v oblasti brucha. Nádory v dolnej časti pankreasu môžu rásť pomerne rýchlo a vytvárať tlak na okolité orgány. To vedie k nepríjemným pocitom a bolestiam, ktoré sa môžu zhoršovať najmä po jedle. Podľa Pancreatic Cancer Action Network týmto symptómom trpí až 70 % pacientov.
3. Bolesť chrbta
Bolesti sa nemusia obmedzovať iba na brucho. Mnohí pacienti udávajú bolesť v krížoch alebo pod lopatkami, ktorá môže vyžarovať aj do ramien. Zaujímavosťou je, že v ľahu sa bolesť často zosilňuje, čo môže narúšať spánok a celkový komfort.
4. Náhly úbytok hmotnosti
Ďalším alarmujúcim znakom je rýchle chudnutie bez zjavnej príčiny. Dôvodom je nielen znížená chuť do jedla, ale aj nedostatok enzýmov, ktoré pankreas normálne produkuje. Tieto enzýmy sú dôležité pri štiepení tukov, cukrov a bielkovín. Keď ich telo nemá dostatok, pacient stráca apetít a následne aj kilogramy.
5. Plávajúca stolica
Na prvý pohľad môže ísť o banálny problém spojený so stravou – napríklad po konzumácii fazule či šošovice. Ak však stolica dlhodobo vyzerá mastne, bledo alebo pláva na hladine vody, môže to signalizovať vážnejší problém. Dôvodom je nedostatok žlče, ktorá normálne pomáha spracovávať tuky a odstraňovať z tela odpadové látky. Narušená chemická rovnováha trávenia vedie k tomu, že tuky zostávajú v stolici a zároveň sa zhoršuje vstrebávanie živín. V niektorých prípadoch sa objavuje aj hnačka.
Prečo je včasné rozpoznanie také dôležité?
Rakovina pankreasu má vysokú úmrtnosť práve preto, že sa často odhalí neskoro. Ak sa však podarí diagnostikovať ju v skorších štádiách, pacient má šancu na úspešnú liečbu a dlhší život. Preto lekári opakovane apelujú na to, aby ľudia nepodceňovali ani zdanlivo nenápadné príznaky a v prípade dlhodobejších problémov sa obrátili na lekára.
Ak si na sebe všimnete niektorý z uvedených symptómov, netreba panikáriť – môžu súvisieť aj s inými ochoreniami. No vždy je lepšie vyhľadať odbornú pomoc a podstúpiť vyšetrenia. Včasná diagnostika totiž v prípade rakoviny pankreasu znamená obrovský rozdiel.