Psia puberta. Prečo vás šteňa zrazu neposlúcha a kedy toto obdobie skončí

Možno sa vám už stalo, že z rozkošného a poslušného šteniatka sa zo dňa na deň stal tvrdohlavý „pubertiak“, ktorý akoby úplne zabudol na všetko, čo ste ho doteraz učili. Ak si myslíte, že niečo robíte zle, vedzte, že v tom nie ste sami. Psia puberta je prirodzenou súčasťou vývoja a zažíva ju každý pes. Pre majiteľov je to však často skúška trpezlivosti a nervov.
Keď poslušnosť mizne
Zrazu sa môže zdať, že váš pes nepočuje na privolanie, ignoruje povely a namiesto toho skúša, kam až môže zájsť. Nie je to tým, že by bol „hlúpy“ alebo že by ste ho zle vychovali. Pravda je jednoduchšia – váš pes vstúpil do obdobia puberty. Toto vývojové štádium prichádza väčšinou medzi 6. mesiacom a 2. rokom života, pričom u menších plemien sa objavuje skôr a u veľkých psov neskôr.
Počas puberty sa v tele psa dejú výrazné hormonálne zmeny. Tie ovplyvňujú nielen vzhľad a rast, ale predovšetkým správanie. To, čo kedysi fungovalo, zrazu neplatí – a pre majiteľa to môže byť poriadne frustrujúce.
Čo sa deje v psom tele počas puberty
Puberta znamená prechod od šteniatka k dospelému psovi. V tomto období prudko stúpajú hladiny hormónov – u psov testosterón, u fen estrogén. To so sebou prináša zmeny v správaní:
- pes môže pôsobiť dominantnejšie alebo naopak úzkostlivejšie
- fenky bývajú podráždenejšie a viac si strážia svoje územie
- povely, ktoré pes predtým zvládal, akoby prestali fungovať
Nie je to preto, že by na ne zabudol – jednoducho ich vníma v novom kontexte. Pes si skúša, kde sú hranice, podobne ako dospievajúci človek.
Iné vnímanie sveta
Ďalším typickým znakom je zmena v reakciách na okolie. To, čo psa predtým nechávalo chladným, ho teraz môže znervózňovať alebo dráždiť. Často sa objaví citlivosť na nové zvuky, podnety či iných psov. Aj vzťah k majiteľovi sa môže meniť – raz je pes extrémne prítulný, inokedy pôsobí, akoby o vás vôbec nestál.
Okolie ho už tiež neberie ako šteňa. Iní psi s ním začnú zaobchádzať ako s rovnocenným, čo môže viesť ku konfliktom. U psov sa zintenzívňuje značkovanie moču a teritoriálne správanie. U fen je typickým prejavom nástup prvého hárania, ktoré prichádza najčastejšie medzi 6. a 15. mesiacom. Často ho sprevádza podráždenosť a niekedy aj falošná gravidita.
Ako zvládnuť psie dospievanie bez zbytočného stresu
Najdôležitejšie pravidlo znie: nekričať a netrestať. Pes nie je „zlý“, len prechádza náročným obdobím. Pomáha trpezlivý prístup a neustále upevňovanie základného výcviku. Najlepšie funguje tréning v pokojnom prostredí, kde sa pes môže sústrediť.
Dôležitá je dôslednosť – čo raz dovolíte, pes si rýchlo zapamätá. Zabudnuté povely sa nestratili, iba sú dočasne potlačené a pes si ich musí „znovu objaviť“.
Energia, ktorú treba usmerniť
Mladý pes má v puberte obrovské množstvo energie. Ak mu nedáte priestor ju správne vybiť, nájde si vlastnú zábavu – a to väčšinou znamená zničené topánky, rozhryzený nábytok či nežiaduce správanie. Preto sa odporúča:
- dlhšie prechádzky
- hry s aportovaním
- pachové práce a hľadacie úlohy
- hlavolamy pre psov, ktoré zamestnajú aj jeho myseľ
Okrem aktivity je však dôležitý aj oddych a režim. Predvídateľný denný program psovi dáva pocit istoty a pomáha mu lepšie zvládať toto búrlivé obdobie.
Kedy vyhľadať odborníka
Každý pes je jedinečný. Niektorí prejdú pubertou relatívne hladko, iní môžu mať vážnejšie problémy – napríklad agresívne správanie alebo silnú úzkosť. V takom prípade je rozumné obrátiť sa na skúseného trénera či veterinára. Niekedy totiž môže ísť aj o zdravotný problém, ktorý sa prejavuje zmenami v správaní.
Dôležitá, no prechodná fáza
Psia puberta je len dočasná, no veľmi dôležitá etapa v živote každého psa. Ak ju zvládnete s pochopením, trpezlivosťou a dostatkom lásky, položíte pevný základ pre budúci život so stabilným a vyrovnaným dospelým psom.
Pamätajte, že aj keď to tak možno nevyzerá, pes vás v puberte stále potrebuje – možno ešte viac než predtým. Len to jednoducho nevie prejaviť.