Prvé jarné kosenie trávy. Kedy je ideálny čas vytiahnuť kosačku a kedy ju radšej nechať odpočívať?

Keď sa počasie konečne oteplí a záhrada ožije, mnohí záhradkári začínajú premýšľať, či už je vhodný moment pustiť sa do prvého kosenia trávnika. Často nás láka vyrukovať s kosačkou okamžite, len čo vidíme prvé dlhšie steblá, no práve príliš skoré kosenie môže trávniku viac uškodiť, než pomôcť. Prečítajte si, kedy sa naozaj oplatí zahájiť sezónu kosenia, ako upraviť výšku kosenia a čo so zbytkami posekanej trávy.

Počkajte, kým je tráva aj pôda pripravená

Jednotný termín pre celé Slovensko neexistuje. Ideálny čas poznáte podľa stavu samotnej trávy a pôdy. Trávnik by nemal byť podmočený a steblá by mali dosahovať aspoň 8 cm. Ak sa pri chôdzi po záhrade vnárate do mokrého bahna alebo mechu, kosačku ešte nechajte stáť v kúte.

V nižších polohách sa dá začať koncom marca, vo vyšších častiach krajiny pokojne vyčkajte až do polovice apríla. Hoci nás môže tešiť prvé jarné slnko, pri kosení sa naozaj oplatí riadiť heslom „Kto si počká, ten kosí lepšie“.

Nechoďte na to príliš zhurta

Pri prvom kosení po zime neurobíte dobre, ak nastavíte kosačku na čo najnižšiu úroveň. Tráva je po chladných mesiacoch oslabená a veľmi nízke kosenie jej stav môže výrazne zhoršiť. Odporúča sa nechať steblá vysoké približne 4–5 cm.

Ak máte pocit, že ste si na záhrade vypestovali menšiu džungľu, môže byť výhodné kosiť na dvakrát. Najprv ju zrežte len o niečo, aby ste ju príliš nestresovali, a potom po niekoľkých dňoch upravte na požadovanú výšku. Táto metóda je k trávniku šetrná a pomôže mu lepšie sa rozrásť do hustoty, akú si želáte.

Nezabudnite na následnú starostlivosť

Hneď po prvom kosení môžete zvyšky trávy využiť ako cenný zdroj živín. V tenkej vrstve sa hodia napríklad na kompost alebo ako mulč ku kríkom a stromom. Posekaná tráva sa tak nevyhodí, ale prirodzene sa rozloží a obohatí pôdu.

Toto obdobie je tiež skvelou príležitosťou pustiť sa do vertikutácie či aspoň dôkladného vyhrabania trávnika, aby ste odstránili zvyšky starej suchej trávy a machu. Ak chcete trávu podporiť v raste, vyskúšajte aj dusíkaté hnojivo, ktoré jej pomôže získať sýtu zelenú farbu a dostatok živín.

Správna starostlivosť o trávnik

Doprajte trávniku aj trochu slobody

Pre záhradkárov, ktorí preferujú prírodnejší vzhľad, môže byť zaujímavým riešením nechať časť pozemku bez pravidelného kosenia. Vytvorením malej lúky podporíte kvitnúce rastliny a vytvoríte útočisko pre včely či iné užitočné opeľovače. Navyše, ak si necháte priestor rásť voľne, ušetríte si čas, ktorý môžete radšej využiť na oddych alebo príjemnú kávu na terase.

Zhrnutie a rady na záver

Skontrolujte vlhkosť : Koste až vtedy, keď je pôda suchšia, aby ste trávnik nezničili.

: Koste až vtedy, keď je pôda suchšia, aby ste trávnik nezničili. Sledujte výšku stebiel : Ideálne začnite, keď je tráva vysoká 8 cm, a ponechajte jej pri prvom kosení okolo 4–5 cm.

: Ideálne začnite, keď je tráva vysoká 8 cm, a ponechajte jej pri prvom kosení okolo 4–5 cm. Vyhnite sa stresu trávnika : Ak je tráva príliš vysoká, koste ju postupne na dvakrát.

: Ak je tráva príliš vysoká, koste ju postupne na dvakrát. Využite zvyšky trávy : Posekané steblá nemusia skončiť v koši, dajú sa využiť na mulč či do kompostu.

: Posekané steblá nemusia skončiť v koši, dajú sa využiť na mulč či do kompostu. Zvážte aj prírodnú alternatívu: Ak vám neprekáža menej udržiavaná časť, doprajte trávniku prirodzenejší ráz a dajte priestor voľne rastúcim rastlinám.

Správne načasované a uskutočnené prvé kosenie dokáže trávnik „naštartovať“ do novej sezóny. Stačí len chvíľu počkať, správne zvoliť výšku kosenia a nezabudnúť na následnú regeneráciu. Výsledkom bude krásne zelený a zdravý trávnik, pri ktorom si budete môcť počas teplejších dní dokonale oddýchnuť.