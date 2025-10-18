Proti Alzheimerovej chorobe aj iným formám demencie. Tento olej by ste mali konzumovať každý deň

Alzheimerova choroba a iné formy demencie patria medzi najčastejšie neurologické ochorenia súčasnosti. Ich presná príčina zatiaľ nie je známa a úplné vyliečenie nie je možné. Lekári sa preto sústreďujú na prevenciu a spomaľovanie rozvoja ochorenia. Výskumy posledných rokov ukazujú, že dôležitú úlohu v ochrane mozgu môže zohrať správna výživa – najmä potraviny bohaté na antioxidanty, ako je vitamín E a extra panenský olivový olej.
Alzheimerova choroba: keď pamäť zlyháva
Toto ochorenie postihuje najmä ľudí nad 65 rokov, no prvé zmeny v mozgu sa môžu objaviť aj desiatky rokov predtým. Spočiatku ide o zábudlivosť, problémy so sústredením či hľadanie slov, no postupne sa pridáva zhoršené uvažovanie a strata orientácie.
Základom prevencie je celkový zdravý životný štýl – dostatok pohybu, kvalitný spánok, mentálne aktivity a vyvážená strava. Práve výživa má podľa odborníkov veľký vplyv na zdravie mozgu, pretože ovplyvňuje zápalové procesy, hladinu cukru v krvi a oxidatívny stres.
Vitamín E – antioxidant, ktorý chráni bunky
Vitamín E patrí medzi najdôležitejšie antioxidanty. Pomáha chrániť bunky pred poškodením spôsobeným voľnými radikálmi – látkami, ktoré vznikajú pri metabolizme a pod vplyvom stresu, fajčenia či nezdravej stravy.
Niekoľko klinických štúdií naznačuje, že ľudia s dostatkom vitamínu E majú nižšie riziko kognitívneho úpadku. Napríklad výskum publikovaný v časopise Nutrients v roku 2021 potvrdil, že vyšší príjem vitamínu E z potravy súvisí s lepšou pamäťou a rýchlosťou myslenia u starších dospelých.
Treba však zdôrazniť, že vitamín E nie je liekom proti Alzheimerovej chorobe. Jeho úloha spočíva v podpore zdravých procesov v mozgu a v prevencii predčasného starnutia nervových buniek.
Olivový olej – zdravý tuk pre mozog aj srdce
Extra panenský olivový olej je prirodzeným zdrojom vitamínu E a ďalších látok, ktoré prospievajú zdraviu. Obsahuje kyselinu olejovú, polyfenoly a mononenasýtené tuky, ktoré pomáhajú udržiavať normálnu hladinu cholesterolu, podporujú krvný obeh a zlepšujú funkciu mozgu.
Viaceré vedecké štúdie ukázali, že ľudia, ktorí pravidelne konzumujú olivový olej v rámci zdravej stravy, majú lepšie kognitívne výsledky a nižšie riziko rozvoja demencie. Napríklad výskum Harvardovej univerzity z roku 2023 zistil, že u ľudí, ktorí denne prijímali malé množstvo olivového oleja (asi pol lyžice), sa zaznamenala nižšia pravdepodobnosť úmrtia na demenciu. Ide však o pozorovaciu štúdiu, ktorá nepreukazuje priamu príčinnú súvislosť.
Záver vedcov: Olivový olej sám osebe Alzheimerovu chorobu neodvráti, ale je súčasťou stravy, ktorá celkovo chráni mozog a cievy.
Prečo je dôležitá kvalita
Nie všetky oleje sú rovnaké. Z pohľadu zdravia má najväčší význam extra panenský olivový olej lisovaný za studena. Pri jeho výrobe sa nepoužíva teplo ani chemické rozpúšťadlá, vďaka čomu si zachováva vitamíny a antioxidanty.
Stačí 1 až 2 polievkové lyžice denne, ideálne bez tepelnej úpravy – napríklad v šalátoch, dresingoch alebo s pečivom. Nadmerná konzumácia nemá zmysel, pretože olej je kaloricky bohatý.
Ďalšie zdroje vitamínu E
Okrem olivového oleja sa vitamín E nachádza aj v iných rastlinných olejoch (repkový, slnečnicový), v mandliach, lieskovcoch, semenách, avokáde, špenáte, brokolici či v vajciach a morských rybách.
Ľudia, ktorí fajčia alebo majú zvýšený oxidačný stres, by mali na jeho príjem dbať ešte viac – nikotín totiž vitamín E v tele ničí.
Komplexná prevencia demencie
Ani ten najzdravší olej nedokáže zabrániť Alzheimerovej chorobe, ak človek zanedbáva iné oblasti života. Odborníci zdôrazňujú, že prevencia musí byť komplexná:
- pravidelný pohyb a aeróbne cvičenie
- dostatok spánku
- duševná aktivita (čítanie, učenie sa nových vecí, riešenie úloh)
- udržiavanie sociálnych kontaktov
- a strava s nízkym obsahom spracovaných potravín, bohatá na zeleninu, ovocie, ryby, orechy a olivový olej
Zhrnutie
- Vitamín E a olivový olej pomáhajú chrániť bunky pred poškodením a spomaľovať proces starnutia mozgu.
- Olivový olej nelieči Alzheimerovu chorobu, no je súčasťou zdravej stravy, ktorá znižuje riziko demencie.
- Najvhodnejší je extra panenský olej lisovaný za studena.
- Denná dávka 1–2 lyžíc môže byť prospešná pre mozog, srdce aj celkovú vitalitu.
Zaradenie kvalitného olivového oleja do každodennej stravy je jednoduchý krok, ktorý môže prispieť k dlhodobej ochrane mozgu a zdravia. V kombinácii so zdravým životným štýlom ide o malú, ale významnú investíciu do budúcnosti, kedy si budete môcť udržať bystrú myseľ aj vo vyššom veku.