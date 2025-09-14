Pripravte svoju imunitu na jeseň. Využite šípky, dar prírody, ktorý nič nestojí

Keď sa blíži jeseň, mnohí začínajú premýšľať, ako podporiť svoju imunitu proti prechladnutiam a chrípkovým vírusom. Jednou z možností sú šípky – plody ruže šípovej, ktoré rastú bežne pri cestách, na lúkach či okrajoch lesov.
Prečo sú šípky cenné
Šípky sú bohatým zdrojom vitamínu C, ktorý je dôležitý pre správne fungovanie imunitného systému. V čerstvom stave môžu obsahovať niekoľkonásobne viac vitamínu C než citrusové plody. Okrem toho poskytujú aj vitamín A (vo forme karotenoidov), vitamíny skupiny B, vitamín K a minerálne látky ako vápnik, draslík, horčík či fosfor.
Obsahujú tiež polyfenoly a antioxidanty, ktoré pomáhajú chrániť bunky pred oxidačným stresom.
Dôležité je vedieť, že vitamín C sa pri tepelnom spracovaní ničí. Preto dlhé varenie šípkov (napr. pri čaji) jeho obsah výrazne znižuje. Najviac prospešných látok zostáva pri šetrnom sušení alebo lúhovaní vo vlažnej vode.
Účinky na zdravie – čo je potvrdené
- Imunita – vitamín C podporuje obranyschopnosť organizmu, ale nie je zárukou, že človek neochorie. Skôr môže prispieť k miernejšiemu priebehu infekcie.
- Únava – šípky obsahujú látky, ktoré pomáhajú znížiť pocit vyčerpania, najmä vďaka vitamínu C.
- Trávenie – vláknina z dužiny šípok podporuje zdravú činnosť čriev a môže uľahčiť vyprázdňovanie.
- Pleť a pokožka – olej zo šípok je súčasťou kozmetických prípravkov. Vďaka obsahu nenasýtených mastných kyselín a antioxidantov môže podporiť hydratáciu a regeneráciu pokožky.
Niektoré tradične uvádzané účinky (napr. výrazné zmiernenie menštruačných bolestí či priamy vplyv na kŕčové žily) nie sú dostatočne vedecky potvrdené.
Ako šípky zbierať a spracovať
- Zberajte ich za suchého počasia, ideálne od septembra, keď sú tvrdé a sýto červené alebo oranžové.
- Plody treba umyť, rozkrojiť a odstrániť semienka s chĺpkami.
- Na sušenie ich rozložte na plech a sušte pri teplote okolo 50 °C, aby sa zachovalo čo najviac vitamínov.
- Usušené šípky skladujte vo vzduchotesnej nádobe na tmavom a suchom mieste.
Ako šípky využiť
- Šípkový čaj – najznámejšia forma. Najlepšie je šípky nadrviť, zaliať vlažnou vodou a lúhovať niekoľko hodín. Tak sa zachová viac vitamínu C, než pri krátkom zaliatí vriacou vodou.
- Sirup alebo džem – obľúbené spôsoby spracovania, treba však počítať s tým, že časť vitamínu C sa stratí varením.
- Šípkový olej – nevyrába sa doma, ale dá sa kúpiť ako kozmetický produkt.
Šípky sú prirodzeným zdrojom vitamínu C a antioxidantov. Môžu podporiť imunitu, zlepšiť trávenie a sú prospešné aj pre pokožku. Nie sú zázračným liekom, ale vhodným doplnkom pestrej stravy, najmä na jeseň a v zime.