Pripravte si domov na jeseň. 6 tipov na upratovanie, ktoré sa oplatí urobiť včas

Jeseň má svoje osobité čaro – stromy hrajú všetkými farbami, vzduch je sviežejší a dni sa postupne skracujú. No zároveň je to obdobie, keď si domácnosť vyžaduje o niečo väčšiu pozornosť než v lete. Ak si teraz doprajete trochu námahy a pustíte sa do menších aj väčších úprav, v zimných mesiacoch sa vám to mnohonásobne vráti v podobe pohodlia, čistoty a útulnej atmosféry.
Letné dni sú už za nami a práve toto prechodné obdobie je ideálne na to, aby ste si doma urobili poriadok, pripravili interiér na chladnejšie večery a zároveň ušetrili na energiách. Tu je šesť krokov, ktoré vám pomôžu zvládnuť jesenný upratovací maratón s prehľadom.
Pozrite si video s tipmi
Video: Michaela Ficová – jesenné upratovanie a dekorovanie
1. Rozlúčte sa s prachom a pustite domov čistý vzduch
Počas chladnejších dní sa v domácnostiach častejšie kúri a menej vetrá. To vytvára ideálne prostredie pre prach, ktorý sa rád usádza v rohoch či za nábytkom. Preto sa oplatí pustiť sa aj do miest, ktoré pri bežnom upratovaní často vynechávame – pod posteľou, za skriňami alebo pri radiátoroch.
Použite výkonný vysávač, prachovku a vlhkú handru, aby ste sa zbavili nečistôt dôkladne. Nezabudnite ani na okná a rámy – čisté sklá prepustia do interiéru viac prirodzeného svetla, ktoré je v zime tak vzácne.
2. Zazimujte posteľ a pripravte spálňu
Jesenné večery si priam pýtajú mäkkú prikrývku a teplý prehoz. Ľahké letné obliečky preto uložte bokom a vytiahnite hrubšie deky či páperové periny. Odborníci odporúčajú prať letné paplóny a vankúše na jemnom programe pri nízkej teplote a potom ich nechať voľne vysušiť – budú pripravené na ďalšiu sezónu.
Aj taká drobnosť, ako je výmena posteľnej bielizne, dokáže navodiť pocit útulnej jesennej pohody a zlepšiť kvalitu spánku.
3. Okná, záclony a dvere si zaslúžia pozornosť
Po lete bývajú okná a siete zanesené prachom, peľom či stopami po hmyze. Umývanie okien síce nepatrí medzi najobľúbenejšie práce, no práve na jeseň je ten správny čas. Svetla je v zime málo a čisté sklá dokážu spraviť veľký rozdiel.
Na umývanie použite vodu s trochou octu – pomôže vám odstrániť aj odolnejšie nečistoty. Nezabudnite ani na záclony a závesy, ktoré nasávajú prach a pachy – vyperte ich a domov bude hneď pôsobiť sviežejšie.
4. Preorganizujte šatník a chodbu
Ranný odchod do práce či do školy je oveľa príjemnejší, keď máte všetko po ruke. Preto je najvyšší čas odložiť letné šaty, tričká a sandále a urobiť miesto kabátom, šálom a teplejším kúskom oblečenia.
Letnú garderóbu vytrieďte, vyperte a uložte do praktických vákuových vriec alebo krabíc. V predsieni vymeňte ľahké bundy za hrubšie a spravte priestor aj na topánky, ktoré budete používať v daždivom a chladnom počasí.
5. Koberec a matrac nezabudnite osviežiť
Keď sa dni skracujú, trávime doma viac času. O to dôležitejšie je, aby priestory, kde oddychujeme, pôsobili čisto a sviežo.
Koberce vyprášite alebo povysávajte aj s použitím čistiaceho prášku na textílie. Matrace môžete otočiť a prejsť ich vysávačom s nástavcom na čalúnenie. Ak cítite, že sú unavené a preležané, zvážte aj dôkladnejšie hĺbkové čistenie. Vaše zdravie a kvalitný spánok za to určite stoja.
6. Skontrolujte tesnenia a pripravte sa na úniky tepla
Na jeseň sa oplatí spraviť aj technickú kontrolu domácnosti. Prezrite si tesnenia okolo okien a dverí – ak sú opotrebované, investujte do nových. Takto predídete nepríjemnému prefukovaniu a zároveň ušetríte nemalé peniaze na energiách počas zimy.
Okrem toho krátko a intenzívne vyvetrajte celý dom či byt, aby ste pustili dnu čerstvý vzduch a predišli vlhkosti.
Prvé chladné večery prichádzajú vždy rýchlejšie, než by sme čakali. Ak sa však pustíte do týchto šiestich krokov, nielenže si spríjemníte bývanie, ale aj pripravíte svoj domov na mesiace, keď bude vaším najdôležitejším útočiskom. Uprataná a útulná domácnosť je základom jesennej pohody, v ktorej sa budete cítiť dobre vy aj celá rodina.