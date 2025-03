Pripravte jahody už v marci. Týmito postupmi si zabezpečíte bohatú a zdravú úrodu

Ak sa tento rok chystáte zavárať voňavú jahodovú marmeládu alebo plánujete pripraviť sladký džem, smoothie, či dokonca knedle plnené čerstvými jahodami, určite sa vám zíde naozaj výdatná úroda. Aby ste ju dosiahli, je nevyhnutné myslieť na správnu starostlivosť o jahody už v prvých jarných týždňoch. V nasledujúcich riadkoch sa dočítate, aké úkony by ste mali v marci vykonať, aby ste si zabezpečili množstvo sladkých a šťavnatých plodov.

Jahody sú u nás mimoriadne obľúbené – nielen medzi deťmi, ale aj medzi dospelými. Ich výrazná chuť vynikne v marmeláde, džeme, jogurte či kyslom mlieku. Môžu slúžiť ako prirodzené sladidlo do ovocných či dokonca zeleninových šalátov a mimoriadne obľúbené sú aj rozpučené jahody s trochou mlieka a cukru. Aby ste si zabezpečili skutočne bohatú úrodu, už v marci treba dbať na niekoľko dôležitých krokov.

1. Vyčistite záhony

Prvým bodom jarnej starostlivosti je dôkladné vyčistenie záhonov, kde máte jahody vysadené. Ak ste na zimu chúlostivé rastliny zakrývali lístím, slamou či haluzami, práve teraz nastal ideálny čas zbaviť sa tejto ochrannej vrstvy, ktorá počas zimného obdobia slúžila proti mrazu. Odstráňte aj starý mulč, ktorý by mohol zadržiavať nadmernú vlhkosť a vytvárať podmienky pre vznik plesní.

Potom si všetky rastliny dôkladne prezrite. Vezmite do rúk čisté nožnice a odstráňte z nich zoschnuté listy a odumreté časti. Tým znížite riziko šírenia škodcov či chorôb v ďalších týždňoch. Pozor však, aby ste nenarušili zdravé časti rastlín – zákroky vykonávajte opatrne. Všetok odpad, ako sú odumreté listy, vyhoďte do bežného odpadu alebo spáľte. Nepatrí do kompostu, pretože by sa mohli škodcovia a choroby preniesť ďalej na budúce výsadby.

Tip:

V rámci „Seriálu obľúbených záhradných štýlov – 4. diel“ sa uvádza, že v mestskej záhrade sa minimalizmus skvelo dopĺňa s prírodou. Tento prístup môžete využiť aj pri pestovaní jahôd, pretože prehľadný a čistý záhon pomáha predchádzať rôznym chorobám a uľahčuje kontrolu rastlín.

2. Po zime dodajte živiny

V marci sa jahody prebúdzajú z obdobia vegetačného pokoja, preto im doprajte výdatné hnojenie. Odporúča sa hnojivo s vyšším obsahom dusíka a draslíka, ktoré stimuluje rast i neskoršiu tvorbu plodov. Veľmi dobrou voľbou sú aj špeciálne hnojivá určené priamo na pestovanie jahôd, keďže obsahujú presne tie živiny, ktoré jahoda potrebuje na bohaté kvitnutie a plodenie.

3. Odstráňte odumreté jahody

Niektoré rastliny môžu zimu neprežiť, a to z rôznych dôvodov: silné mrazy, nedostatok snehu, ochorenia alebo napadnutie škodcami. Ak zistíte, že sú rastlinky hnedé, suché a z ich srdiečka nič nenarastá, je lepšie ich definitívne odstrániť. Ak tieto nefunkčné kríčky ponecháte v záhone, môžu sa stať zdrojom ochorení alebo škodcov.

V prípade, že ste si vlani namnožili nové jahody z odnoží (poplazy), môžete ich v priebehu apríla vysadiť na miesto po odumretých kusoch. Pokiaľ však nemáte k dispozícii vlastné sadenice, nemusíte sa obávať – určite ich nájdete v záhradníctvach alebo hobbymarketoch.

Zaujímavosť:

Ak vás popri jahodách zaujíma aj pestovanie ruží, je dobré vedieť, že vhodné kombinácie rastlín v ich okolí ich dokážu ochrániť pred škodcami a chorobami. Princíp spolupestovania funguje skvelo aj pri rôznych druhoch byliniek či zeleniny.

4. Nakyprite pôdu

Pokiaľ ste splnili všetky predchádzajúce kroky, prichádza na rad nakyprenie pôdy. Dôležité je, aby ste využili menšiu motyčku a pôdu dôkladne prevzdušnili. Dávajte si však pozor na hĺbku okopávania – korene jahôd nie sú príliš hlboko, a preto sa k nim neodporúča zasahovať príliš agresívne. Pri jemnejšej manipulácii s hornou vrstvou pôdy dosiahnete lepšiu priepustnosť pre vodu aj vzduch, čo koreňom prospeje.

Keď budete mať hotovo, jahody ešte raz jemne prihnojte. Môžete k nim napríklad prihrnúť dobre vyzretý kompost, ktorý obsahuje množstvo živín podporujúcich rast a budúcu tvorbu kvetov. Dávajte si pozor na to, aby ste nezasypali srdiečka rastlín, pretože by mohli zhniť.

Tieto jednoduché, no účinné kroky vám pomôžu pripraviť jahody na jar tak, aby boli v dobrej kondícii a mohli ste si neskôr užívať bohatú úrodu. Postupujte podľa týchto rád a vaša jahodová sezóna bude nielen úspešná, ale pravdepodobne aj dlhšia. A ak snívate o domácich džemoch, marmeládach, koláčoch alebo osviežujúcich smoothies, svedomitá marcová starostlivosť o jahody je tým najlepším základom pre lahodné výsledky.