Prezimovanie muškátov. Tri overené spôsoby, ako ich uchrániť pred mrazom, aby na jar opäť rozkvitli

Teploty sa v týchto dňoch rapídne prepadávajú a to znamená jediné – nastal ideálny čas pripraviť muškáty na zimu. Nie je to žiadna zložitá veda, stačí si vybrať jeden z troch osvedčených spôsobov prezimovania. Každý z nich má svoje výhody, a preto si s nimi poradí aj ten, kto nemá pivnicu či voľnú garáž.
Muškáty, známe aj pod botanickým názvom pelargónie, patria medzi najobľúbenejšie okrasné rastliny našich balkónov a okenných parapetov. Celé leto bohato kvitnú, zvládnu aj miernu nedbalosť pestovateľa a sú ozdobou každého domu. Keď však príde jeseň, mnohí ich jednoducho vyhodia, akoby ich krása patrila len letu. To je veľká škoda – muškáty totiž dokážu bez problémov prežiť zimu a na jar vás potešia ešte skôr, než stihnete kúpiť nové sadenice.
Kedy začať a na čo nezabudnúť?
Muškáty zvládnu slabý prízemný mráz, no ten ich zbytočne oslabuje. Ideálny čas na prezimovanie nastáva vtedy, keď nočné teploty klesajú k nule – spravidla v polovici októbra.
Skôr než rastliny prenesiete dnu, poriadne ich očistite a pripravte. Odstrihnite všetky odkvitnuté kvety, zažltnuté listy a prípadné poškodené časti. Starostlivo prezrite, či sa v nich neusadili škodcovia – najmä vošky alebo mole, ktoré by sa v teplej miestnosti rýchlo rozmnožili. Prezimovať sa oplatí len zdravé a silné rastliny; slabé kusy by zimu neprežili a mohli by ohroziť aj tie ostatné.
Prezimovanie v kvetináči – najjednoduchší spôsob pre každého
Ak s muškátmi len začínate, zvoľte túto metódu. Je bezpečná, nenáročná a spoľahlivá.
Najprv rastlinu skráťte približne na tretinu, nechajte len niekoľko zdravých listov, no dajte pozor, aby ste nepoškodili srdiečko rastliny. Potom kvetináč premiestnite do chladnej, no svetlej miestnosti – ideálne na chodbu, schodisko, verandu alebo do garáže, kde sa teplota pohybuje medzi 5 až 10 °C.
Zálievku obmedzte na minimum – stačí raz za tri až štyri týždne mierne navlhčiť substrát, aby úplne nevyschol. Nadbytočná voda by mohla spôsobiť hnilobu koreňov. Počas zimy muškáty prechádzajú do pokojovej fázy. V marci ich môžete opäť skrátiť asi o tretinu, pomaly začať zalievať a prebúdzať k životu. Odmenou vám budú bohaté, zdravé kvety už v prvých jarných mesiacoch.
Suché prezimovanie – tradičný spôsob pre skúsených pestovateľov
Táto technika je obľúbená medzi staršími záhradkármi, ktorí sa neboja trochu experimentovať. Rastliny opatrne vyberte z kvetináčov, jemne z nich straste zeminu, odstráňte poškodené listy a všetky kvety. Potom niekoľko rastlín zviažte dokopy a zaveste ich koreňmi nahor, alebo ich uložte do kartónovej krabice vystlanej papierom – opäť tak, aby korene smerovali hore.
Takto uložené muškáty musia byť v tmavom, suchom a chladnom prostredí, ideálne v pivnici či garáži, kde je okolo 4–5 °C. Raz za mesiac ich skontrolujte, odstráňte suché listy a sledujte, či sa neobjavila pleseň.
Po zime sa môžu zdať „mŕtve“ – listy zoschnú, stonky vyblednú a výhonky bývajú biele od nedostatku svetla. Nenechajte sa odradiť. Stačí ich na 30 minút namočiť do vody, zastrihnúť a zasadiť do čerstvého substrátu. Po niekoľkých týždňoch sa znovu zazelenajú a v máji už budú opäť rozkvitnuté.
Množenie odrezkami – riešenie, keď nemáte priestor
Ak vám doma chýba miesto na celé rastliny, môžete muškáty prezimovať pomocou odrezkov. Vyberte si silné, zdravé výhonky z aktuálnej sezóny, dlhé približne 7–10 cm. Odrežte ich tesne nad drevnatou časťou, odstráňte spodné listy a kvety a zasaďte ich do ľahkého, vzdušného substrátu.
Do jedného kvetináča môžete umiestniť viac odrezkov. Postavte ich na svetlé miesto bez priameho slnka a udržujte pôdu len mierne vlhkú. Keď zakorenia, premiestnite ich do chladnej, ale svetlej miestnosti, kde budú odpočívať až do jari. Polievanie potom zredukujte na minimum. Na jar vás čakajú nové silné sadenice, ktoré sa rýchlo rozrastú a bohato pokvitnú.
Jarné prebudenie muškátov
V marci alebo začiatkom apríla muškáty preneste do teplejšej a svetlejšej miestnosti. Presaďte ich do čerstvého substrátu a zrežte tak, aby zostali len 3–4 páry listov. Krátko nato sa objavia nové výhonky. Keď sa rastliny rozrastú, môžete začať s miernym prihnojovaním, aby sa pripravili na letné obdobie.
Niekoľko dôležitých rád na záver
- Nikdy neprezimujte muškáty v miestnosti s radiátorom. Teplý a suchý vzduch im škodí, rastliny rýchlo zoschnú a neprežijú.
- Dávajte pozor na preliatie. Nadmerná vlhkosť je počas zimy najväčším nepriateľom.
- S hnojením počkajte. Nový substrát má zvyčajne dostatok živín, preto začnite prihnojovať až koncom apríla.
Prezimovanie muškátov je jednoduchý, ale veľmi vďačný záhradnícky trik. Ušetrí vám peniaze za nové rastliny, zaberie len pár minút práce a prinesie veľkú radosť, keď sa na jar objavia prvé puky. Ak im venujete trochu starostlivosti a trpezlivosti, odmenia sa vám záplavou kvetov, ktoré budú krášliť váš balkón celé leto.